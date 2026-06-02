손주를 폴짝폴짝 뛰게한 게임, 서울식물원에 있습니다

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큰사진보기 ▲서울 수목원 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲열대관 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲온실 내부 풍경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"할머니! 저기 분홍색 큰 곰이 있어요!"

큰사진보기 ▲보타닉 베어 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲토끼 가족 조형물 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲사색의 정원, 정자 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이리스원 정원의 수련 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲주제 정원 ⓒ 홍영미 관련사진보기

지난 5월 30일 토요일 아침, 남편과 함께 번개 나들이 결정을 내렸다. 두 손자를 유모차에 태우고 급히 목적지로 정한 곳이 바로 서울 강서구 마곡동에 위치한 '서울식물원'이었다.처음 가보는 곳이라 출발하는 차 안에서 서둘러 스마트폰으로 검색을 해보았다. 2019년에 개원한 이곳은 무려 축구장 70배 크기(50만 4000제곱미터)에 달하는 거대한 도심 공원이자 생태원이었다. 초행길이라 매표소 앞에서 우왕좌왕하다 직원에게 "온실과 주제원 중 어디를 먼저 보는 게 좋겠냐"고 물으니, 날이 더워지기 전에 온실을 먼저 관람하길 추천해 주었다.로비로 들어서니 온실 투어 해설을 해준다는 안내판이 보였다. 시간에 맞춰 데일리 투어를 신청해 두고 남은 시간 동안 아이들과 식물문화센터 로비에 설치된 대형 미디어월(외계인 바오바오와 가림이의 식물원 대모험) 앞으로 향했다.큰손자는 이 인터랙티브 미디어아트 게임이 어찌나 재미있는지 도통 떠날 생각을 안 했다. 아직 뭘 모르는 둘째 손자도 형이 즐거워하며 폴짝폴짝 뛰니, 그 곁에서 뛰며 까르르 웃어댔다. 아이들의 해맑은 웃음소리에 취해 하마터면 투어 시작 시간마저 놓칠 뻔했다.오전 11시, 명찰과 이어폰을 받아 들고 본격적인 온실 투어가 시작됐다. 큰손주 귀에 이어폰을 꽂아주었더니 처음엔 신기해 하다가 이내 지루했는지 빼달라며 보챘다. 어린아이들에게 식물에 대한 해설은 지루한 이야기였나 보다.게다가 후끈한 열대관의 공기에 아이들 이마에 땀방울이 삐질삐질 맺히기 시작했다. 결국 우리 부부는 해설사 무리에서 조금 떨어져 자유 관람을 택했다. 베트남 하노이, 브라질 상파울루 등 열대 지역에서 건너온 큰극락조화와 벌집생강, 그리고 이름도 긴 '칼리안드라 테르게미나 에마르기나타', 헬리코니아 로스트라타의 생경한 자태를 눈에 담았다.지중해관으로 넘어가자 책에서나 보던 거대한 바오밥나무가 아직은 작은 묘목 수준으로 서 있었다. 아이가 없는 관람객이라면 이어폰 너머의 해설이 큰 도움이 되겠지만, 우리처럼 어린 손주를 동반한 가족에겐 무리하지 않는 자유 관람이 답이었다.온실을 나오니 온몸이 땀으로 젖어 있었다. 카페에 들러 손주들에겐 물과 우유를, 우리 부부는 시원한 차 한 잔을 들이켜며 다리 쉼을 했다. 기운을 차리고 야외 주제정원으로 향하려 문을 나서는데, 뜨거운 5월 말의 햇살이 정수리로 쏟아졌다. 그때 식물원 건물 위쪽을 바라보던 큰손자가 소리를 질렀다.정말 대형 분홍 곰 한 마리가 식물원 안을 호기심 가득한 눈으로 들여다보고 있었다. 노동식 작가의 기증 작품인 '대형 보타닉 베어'였다. 뜨거운 햇살도 잊은 채 아이들은 곰돌이 다리 밑을 요리조리 오가며 숨바꼭질을 시작했다. 인증샷 명당이라는 말에 아이들을 앉혀두고 연신 셔터를 눌렀지만, 워낙 부산스럽게 움직이는 통에 제대로 건진 사진은 한 장도 없었다. 그래도 아이들의 얼굴에는 웃음꽃이 만발했다.입장권을 태그하고 들어선 야외 주제정원은 그야말로 초록의 향연이었다. 다행히 선선한 바람이 불어와 더위를 달래주었다. 아이들을 데리고 정원을 걸을 때 가장 중요한 규칙은 바로 '어른의 속도를 버리는 것'이다. 아이들의 눈높이로 정원을 보고, 아이들의 발걸음에 맞춰 기어가듯 움직여야 한다.'정원사의 정원' 입구에 놓인 토끼 가족 조형물 앞에서 아이들의 발걸음이 딱 멈췄다. 아이들이 토끼를 타고 노는 동안, 나는 맞은편 황지해 작가의 '움직이는 씨앗' 정원을 찬찬히 감상했다. 마곡의 옛 논밭 기억을 담은 자유로운 벤치와 구조물을 감싸안은 처진뽕나무가 묘한 예술적 영감을 주었다. 치유의 정원에 만발한 몽글몽글한 수국 아치 정원은 멀리서 바라보는 것만으로도 눈이 시원해졌다.가장 오래 머문 곳은 마곡나루역 방면 입구에 세워진 서울시티투어버스 포토존이었다. 아이들에겐 이곳이 포토존이 아니라 최고의 놀이터였다. 버스에 탔다가 창문 밖으로 고개를 내밀었다가, 도무지 내릴 기미가 없었다.어른 입장에서는 슬슬 지겨워질 만큼 긴 시간이었다. 문득 생각하니, 이 지루함의 정체는 아까 오전 온실에서 어른들의 해설을 들을 때 아이들이 느꼈을 지루함과 같은 무게겠구나 싶었다. 아이들의 인생샷을 건지기 위해 기꺼이 그 지겨움을 견뎌내며 혼신의 힘을 다해 셔터를 눌렀다.바람의 정원에 이르자 참억새와 실새풀 사이로 이국적인 바람이 불어와 땀을 식혀주었고, 햇살정원에는 5월과 6월의 교차점을 증명하듯 5가지 색의 장미들이 흐드러지게 피어 향기를 뿜어내고 있었다.우리나라 전통 정원의 '차경(자연을 집안으로 들이는 것)'을 재현했다는 사색의 정원 한옥 '다정'은 이미 다른 관람객들이 선점해 먼발치에서 바라보는 것으로 아쉬움을 달랬다(나중에 알았지만, 6월 중순부터는 이 고즈넉한 한옥에서 성인 대상의 '소금 힐링 연주' 프로그램도 열린다고 한다).주차장으로 돌아가는 길, 큰손주는 아쉬움이 남았는지 로비의 인터랙티브 미디어 아트 게임을 하러 다시 뛰어갔다. 끝없이 반복되는 게임을 몇 판이나 더 하고 나서야 겨우 차에 올라탈 수 있었다.차 시동을 걸고 백미러를 보니, 그새 두 손주가 고개를 떨구고 깊은 잠에 빠져 있었다. 거친 숨을 몰아쉬며 쌕쌕 잠든 아이들의 얼굴을 바라보니 온몸의 피로가 사르르 녹아내렸다. 비록 다리는 아프고 옷은 땀으로 범벅이 되었지만, 마음만은 가을 하늘처럼 맑고 흐뭇했다.할머니라는 이름으로 보낸 하루. 도심 속 초록의 품에서 보낸 이 시간들이 자라나는 손자들에게 어떤 기억의 조각으로 남게 될까. 부디 힘든 날 꺼내 볼 수 있는 시원한 나무 그늘 같은 기억이기를 바라본다.