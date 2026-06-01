임전수 후보, 대전 폭발 참사 애도... "추모 위해 음악·율동 전면 중단"

세종시 24개 시민사회단체의 공개 경선을 거쳐 '민주진보 단일후보'로 선출된 임전수 세종시교육감 후보가 1일 대전에서 발생한 대형 폭발 사고 희생자들에게 깊은 애도를 표하며 선거운동 방식을 전면 수정했다.
1일 오전 10시 59분경, 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 폭발 사고로 안타까운 인명 피해가 발생했다. 평화로운 일터에서 벌어진 갑작스러운 참사 소식에 임전수 후보 측은 즉각 유세 일정을 조정하고 애도 국면에 동참하기로 했다.
임전수 후보는 이날 오후 성명을 통해 "평범한 일터에서 벌어진 비통한 사고 앞에 무거운 마음을 가눌 수 없다"며, "갑작스러운 사고로 유명을 달리하신 분들의 명복을 빌며, 슬픔에 잠긴 유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 밝혔다.
임 후보 선거대책위원회는 이번 참사의 엄중함을 고려해 선거운동의 방식을 대폭 축소했다. 선대위 관계자는 "희생자분들에 대한 애도의 뜻을 담아, 현장에서 진행하던 모든 음악과 율동을 잠시 중단한다"고 밝혔다.
임 후보는 선거 막판 '밀착형 유세'를 통해 시민 곁으로 더 다가가려 했던 계획을 유지하되, 소란스러운 유세보다는 시민들의 생활 현장을 직접 방문하여 경청하는 차분한 행보에 집중할 방침이다.
앞서 임 후보 측은 1일 오전 7시 30분 종합운동장 사거리 유세를 시작으로, 면 지역과 시청 인근, 동 지역 등을 순회하는 '골목 밀착 유세' 일정을 예고한 바 있다. 선대위 관계자는 "선거운동 마지막까지 시민들의 생활 공간 가까이에서 진심을 전하는 것이 목표"라며 "큰 거리뿐 아니라 골목 하나하나, 상가 한 곳 한 곳을 찾아 시민들의 목소리를 듣는 행보를 이어가겠다"고 전했다.
한편, 임전수 후보는 세종민주진보교육감 후보단일화 추진위원회가 주관한 공개 경선을 통해 유우석 후보 등과 경쟁 끝에 단일후보로 추대되었다.
임 후보 캠프 관계자는 "무엇보다 사고 수습과 희생자들에 대한 예우가 우선"이라며 "남은 기간 차분하고 진중한 자세로 시민들과 소통하며 선거 운동에 임하겠다"고 덧붙였다.
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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.