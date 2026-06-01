임전수 후보, 대전 폭발 참사 애도... "추모 위해 음악·율동 전면 중단"

▲ 1일 오전 10시 59분경, 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 폭발 사고로 안타까운 인명 피해가 발생했다. 평화로운 일터에서 벌어진 갑작스러운 참사 소식에 임전수 후보 측은 즉각 유세 일정을 조정하고 애도 국면에 동참하기로 했다. ⓒ 임전수 후보 캠프 관련사진보기

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