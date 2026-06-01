'개인정보 1건 유출' 송치 30대, 검찰서 1600만건 보관 드러나

큰사진보기 ▲광주지방검찰청 ⓒ 광주지검 관련사진보기

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배달플랫폼 고객센터에 위장 취업해 이용자 개인정보를 빼돌린 30대가 구속 기소됐다.이 남성은 흥신소에 배달지 등 이용자 개인정보를 팔아 넘기고, 취득 경로가 의심되는 개인정보를 무려 1600만 건이나 불법 보관한 혐의도 받는다.광주지검은 개인정보보호법 위반 혐의를 받는 A(37)씨를 구속 기소했다고 1일 밝혔다.A씨는 2024년 8월부터 2025년 5월까지 배달플랫폼 외주업체 상담사로 근무하며 2890건의 개인정보를 무단 조회한 뒤, 이 중 최소 15건의 개인 정보를 흥신소 업자 등에 팔아 넘긴 혐의를 받는다.유출된 배달지 정보 일부는 스토킹 범죄에 활용된 것으로 확인됐으며, 관련 사건은 현재 다른 검찰청과 법원에서 수사와 재판이 진행 중이라고 검찰은 설명했다.당초 A씨는 개인정보 1건을 유출한 혐의로 송치됐으나, 검찰이 금융계좌 추적과 사무실 압수수색 등 보완수사를 진행하면서 추가 범행이 드러났다.특히 검찰은 보완수사 과정에서 14건의 개인 정보 추가 유출 사실을 확인한 데 이어, A씨가 무려 1697만에 달하는 개인정보 파일을 불법 취득·보관하고 있던 사실도 밝혀냈다.검찰 관계자는 "유출된 개인정보의 추가 유통 여부 및 불법 취득 경로에 대해서도 철저히 수사할 방침"이라고 말했다.