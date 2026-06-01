'성장의 역설'에 빠진 광주·전남... 선순환 경제가 제대로 작동하려면

큰사진보기 ▲하늘에서 내려다본 광주광역시 상무지구 도심. ⓒ 안현주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲양준호 인천대 경제학과 교수·한국지역순환경제학회 회장 ⓒ 독자 제공 관련사진보기

광주광역시와 전라남도의 경제 지도는 지금 '성장의 역설'이라는 깊은 수렁에 빠져 있다. 통계청 자료에 따르면 광주의 소비 역외유출률은 26.7%를 상회하며, 지역 내 부가가치가 외부로 끊임없이 빠져나가고 있다.반면 전남은 여수산단과 광양제철 등 거대 제조업 중심의 산업 구조를 갖추고 있으나, 지역 내 시·군 간 1인당 지역내총생산(GRDP) 격차가 2배에 달하는 불균형에 직면해 있다. 전남의 전력 자립률은 171.3%에 달하지만, 정작 지역민의 1인당 개인소득은 전국 최하위권을 맴도는 현실은 우리 경제의 구조적 모순을 극명하게 드러낸다.마르크스주의 경제지리학자 도린 매시(Doreen Massey)는 이른바 '노동의 공간적 분업(spatial division of labour)' 개념을 통해 지역 간 불평등을 단순히 지리적 우연이 아닌, 자본이 생산성을 극대화하기 위해 배치한 필연적 결과로 분석했다. 매시의 관점에서 볼 때, 광주·전남은 글로벌 대자본과 중앙집권적 산업 구조의 '부속품'으로 편입되어 있다.매시가 말한 '권력의 기하학(geometry of power)'은 바로 이 지점에서 작동한다. 수도권의 자본과 의사결정권이 수직적 선을 따라 전남광주 지역의 자원을 흡수하고, 이 지역에는 저부가가치 노동과 인구 유출이라는 고통만을 남겨두는 방식이다. 이 구조 속에서 전남광주 지역은 자본의 의지에 따라 언제든 재배치될 수 있는 '소모적 장소'로 전락한다.우리 사회 일각에서 제안하고 있는, 또 최근 우리 사회에 꽤 많이 확산된 '지역순환경제' 담론은 단순히 '우리 것을 쓰자'는 온정주의가 아니다. 이는, 위에서 언급한, 자본이 그어 놓은 수직적 권력의 기하학을 지역 시민들의 수평적 연대로 치환하는 실천이다. 이를 위해서는 대자본과 지역의 관계를 근본적으로 재정립하는 과감한 정책적, 시민실천적 대응이 필수적이다.전남광주 지역에 '지역순환경제'가 작동하기 위해서는, 첫째, 대자본 수익의 지역 내 재투자 의무화와 유인이 필요하다. 대기업이 전남광주 지역에서 얻은 수익은 지역의 인프라와 노동력을 바탕으로 형성된 사회적 산물이다.따라서 이를 지역 경제의 자산으로 환원하기 위한 제도적 장치가 필요하며, 또 이는 지극히 당연한 논리적 귀결이다. 따라서 '지역 재투자 의무화 조례'를 제정해야 한다. 지역 내 공장을 둔 대기업이 일정 비율 이상의 이익잉여금을 지역 내 기술 개발, 환경 개선, 혹은 지역 사회적 경제 생태계 조성에 재투자하도록 인센티브를 연동한 조례를 정착시켜야 한다.또한, 사회적 합의 기반의 '지역 기여금' 적립이 제도화되어야 한다. 기업의 수익 일부가 지역 공공펀드로 귀속되게 하여, 이 자금이 다시 지역 중소기업의 디지털 전환이나 에너지 전환, 지역 내 소상공인 시장 및 재창업을 정책적으로 지원하는 선순환 구조를 설계해야 한다.둘째, 대자본 혹은 대기업 본사 기능의 전남광주 지역으로의 이전, 즉 '공간의 탈중앙화'를 제도화해야 한다. 대기업의 본사가 수도권에 집중된 현 구조는 매시가 지적한 '공간적 분업'의 핵심이다. 의사결정권이 없는 생산기지는 자본의 논리에 일방적으로 휘둘릴 수밖에 없다.또한, 본사 기능의 분산 배치도 중요한 대안일 수 있다. 대기업의 핵심 생산시설이 밀집한 전남(산단)과 광주(완성차 등)에 해당 부문의 기획, R&D, 구매본부 등 본사 기능을 실질적으로 이전하도록 유도해야 한다. 단순히 명목상의 본사 이전이 아니라, 전남광주 지역이 지역 내에서 핵심 의사결정이 이루어질 수 있는 '권력의 중심지'로 전환하는 것이다.말할 필요도 없겠지만, 대기업 본사 기능의 완전 혹은 부분적 이전은 전남광주 지역에 고부가가치 인재를 끌어모을 수 있게 되어 지역 산업 전체의 생산성을 끌어올려 산업의 고부가가치화를 이끌어낼 수 있 된다. 이를 위해 지역 특화 산업(에너지, 모빌리티 등)과 연계된 대기업의 주요 결정권자들이 지역에 상주할 수 있는 정주 여건을 보장하고, 조세 감면과 같은 파격적인 혜택을 본사 기능 이전과 연계하는 정책적 패키지가 필요하다.이제 광주·전남은 자본이 일방적으로 명령하는 '공간적 분업'의 틀을 깨고, 지역 내에서 생산·분배·소비가 선순환하는 경제 구조로 나아가야 한다. 이는 지역이 더 이상 중앙의 요구에 맞춘 '소모품'이 아니라, 지역민의 삶을 보호하고 공동체의 가치를 창출하는 '권력의 중심'으로 탈바꿈하는 과정이다.마르크스주의적 관점에서 경제지리학은 공간을 변화시킴으로써 기존의 권력 구조를 흔드는 실천적 학문이다. 광주·전남의 경제 피폐화를 극복하는 핵심은, 이미 존재하고 있는 지역의 자원과 노동, 그리고 기업의 자본을 촘촘히 엮어 외부로 유출되던 힘을 다시 지역으로 돌려놓는 데 있다. 그것이 바로 우리가 그려야 할, 정의로운 '권력의 새로운 기하학'이다.