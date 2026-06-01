김영훈 장관, 한화 사업장 폭발사고 "구조적 원인 등 철저 규명"

큰사진보기 ▲1일 오전 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생한 가운데, 소방차와 구급차 등이 사업장 정문으로 나오고 있다. ⓒ 장재완 관련사진보기

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대전 유성구 한화에어로스페이스 무기제조사업장에서 발생한 폭발사고와 관련해 정부는 즉각 중앙산업재해수습본부를 가동하고, 현장에 노동감독관을 급파하는 등 사태 수습에 나섰다.김영훈 고용노동부 장관은 1일 오전 10시59분께 신고된 폭발사고와 관련해 류현철 산업안전보건본부장을 현장에 긴급 파견하고, 신속하고 철저한 사고 수습과 원인 규명을 지시했다.노동부와 소방당국에 따르면, 이번 사고는 사업장 내 56동 세척실에서 발생했다. 현재 원인이 확인되지 않은 폭발에 이어 화재가 발생한 것으로 추정하고 있으며, 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.노동부는 사고 직후 본부와 대전지방고용노동청에 각각 중앙산업재해수습본부와 지역산업재해수습본부를 구성했다. 중앙산업재해수습본부는 산업안전보건본부장을 중심으로 사고 수습을 총괄하고, 지역산업재해수습본부는 현장 대응과 피해 상황 파악에 집중하게 된다.또한 대전지방고용노동청장과 노동감독관들을 현장에 즉시 투입해 사고가 발생한 작업에 대해 작업중지 조치를 내렸다. 추가 피해와 2차 사고를 막기 위한 긴급 조치다.노동부는 사고 원인 조사 과정에서 단순한 현장 과실 여부를 넘어 구조적·제도적 문제까지 포함해 철저히 규명하겠다는 방침이다. 아울러 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 등 관련 법령 위반 여부에 대해서도 감독과 수사를 병행해 신속하고 엄정하게 대응할 계획이다.김영훈 장관은 이번 사고로 숨진 노동자들에게 애도를 표하며 "신속하고 엄정한 사고 수습과 2차 사고 예방에 총력을 다하겠다"라고 밝혔다.한편 이번 사고는 방위산업 분야 핵심 생산시설에서 발생한 중대재해라는 점에서 산업안전 관리 체계 전반에 대한 점검 요구도 커질 것으로 보인다. 노동당국은 사고 현장 수습이 마무리되는 대로 관계기관과 함께 정확한 사고 원인과 안전관리 실태를 조사할 예정이다.