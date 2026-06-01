충남지사 후보 박수현·김태흠, 한화 폭발사고에 한목소리로 '애도'

큰사진보기 ▲왼쪽 박수현 더불어민주당 충남지사 후보. 오른쪽 김태흠 국민의힘 충남지사 후보. ⓒ 박수현, 김태흠 후보 캠프 각각 제공 관련사진보기

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1일 오전 대전 한화에어로스페이스 사업장에서 폭발 사고가 발생해 근무자 5명이 숨지고 2명이 부상을 입었다. 이런 가운데 충남지사 후보로 출마한 박수현 더불어민주당 충남지사 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 각각 입장문을 통해 애도의 마음을 전했다.김태흠 후보 측은 이날 공식 선거운동을 일정을 잠정 중단했다. 박수현 후보 측은 간담회 일정만 소화 중인 것으로 파악됐다.박수현 더불어민주당 충남지사 후보는 "참담한 마음"이라고 입장을 밝혔다. 박 후보는 입장문을 통해 "대전 유성구 한화에어로스페이스 폭발사고로 소중한 생명을 잃었다는 소식에 참담한 마음"이라며 "희생자분들의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 깊은 위로를 전한다"라고 밝혔다.그러면서 "더 이상의 희생은 없어야 한다. 구조에 나선 소방·구조대원의 안전까지 지키며 사고 수습에 총력을 다해야 한다"라며 "부상자분들의 빠른 회복을 기원한다"라고 덧붙였다.김태흠 국민의힘 충남지사 후보도 "오늘 대전 유성구 한화에어로스페이스 사업장에서 발생한 폭발사고 소식에 마음이 무너진다"라며 "갑작스러운 사고로 소중한 생명을 잃으신 고인들의 명복을 삼가 빌며, 유가족 여러분께도 깊은 위로의 말씀을 전한다. 또한 부상을 입으신 분들께서 하루빨리 건강을 회복하시기를 진심으로 기원한다"라고 입장을 밝혔다.그러면서 "다시는 이런 아픔이 반복되지 않도록 철저한 원인 규명과 재발 방지 대책 마련에 최선을 다해야 한다"라며 "안타까운 희생 앞에 깊은 애도의 마음을 전하며, 슬픔에 잠긴 모든 분들과 함께할 것"이라고 강조했다.