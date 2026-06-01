이 대통령 "축구실력 빼면 손흥민도 보통 사람? 누가 이러나"

큰사진보기 ▲이재명 대통령은 1일 엑스에 "반도체가 우리 산업의 핵심 중 하나인데 왜 반도체를 빼고 종합주가지수를 계산해야 하는 지 이해가 잘 안 된다"며 이른바 '반도체 착시론'을 반박했다. 2026.6.1 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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이재명 대통령이 1일 엑스(X·옛 트위터)에 "'축구 실력 빼면 손흥민도 보통 사람?' 이러는 사람 없다"고 적었다.이 대통령은 이날 "삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업종을 제외한 실질적인 코스피 지수는 4100~4200선에 불과하다"는 보도를 공유하면서 이렇게 적었다.해당 보도는 "증시 상승 이면에는 철저한 반도체 쏠림 현상이 자리 잡고 있어 다른 업체들의 주가 부진은 올해 더 심해지는 등 시장 내 양극화가 뚜렷해지고 있다"는 내용의 분석을 다루고 있다.즉, 이 대통령은 손흥민 축구선수를 한국 주식시장으로 비유하면서 현재의 주가지수는 반도체 호황에 따른 착시라는 이른바 '반도체 착시론'을 정면 반박한 것. 특히 코스피는 이날 장중 8800을 돌파하는 등 사상 최고치를 경신한 상황이다.이 대통령은 "오히려 '반도체 빼고도 한국 증시 무려 4100' 이래야 하는 것 아닐까요?"라며 "반도체가 우리 산업의 핵심 중 하나인데 왜 반도체를 빼고 종합주가지수를 계산해야 하는 지 이해가 잘 안 된다"고 적었다.코스피가 1년 전 이맘때에는 2700선 회복을 전망하는 수준이었음을 지적한 것.한편 정부는 오는 4일 정부 출범 1주년을 맞아 발표한 '국민주권정부 38대 대표 성과' 중 하나로 '코스피 장중 8000 돌파'를 꼽은 바 있다.국무조정실 등이 발간한 자료집을 보면, 정부는 2025년 6월 이래 코스피 역대 최고점을 연속 경신하고 있음을 짚으면서 "코스피 3배 도약, 코리아프리미엄 시대를 열었다"고 자평했다.실제 코스피 시가총액은 이 대통령 취임 당시 시총 2661조 5000억 원에서 2026년 5월 14일 기준 7204조 원으로 약 3배 증가했다.