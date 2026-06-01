버지니아 울프를 불러낸 시인, 명동에서 마주한 흔적

"거리를 배회하고 싶은 욕망이 찾아오면 연필은 그럴듯한 핑계가 되어 준다. 그래서 자리에서 일어나 이렇게 말한다. '정말이지, 연필 하나를 사야겠어.' 마치 그런 구실만 있으면, 런던 거리를 이리저리 쏘다니는 도시 생활 최고의 즐거움을 마음 놓고 만끽할 수라도 있을 것처럼 말이다."

큰사진보기 ▲버지니아 울프 (1882-1941)버지니아 울프의 초상 ⓒ 퍼블릭도메인. 위키미디어 커먼즈 관련사진보기

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한 잔의 술을 마시고

우리는 버지니아 울프의 생애와

목마를 타고 떠난 숙녀의 옷자락을 이야기한다.

큰사진보기 ▲은성주점 터서울시 중구 명동1가. 1950-60년대 예술문화인들이 자주 모였던 은성주점 터. 박인환도 그 들 중 한명이었다. ⓒ 최수안 관련사진보기

* 본문에 인용된 버지니아 울프의 〈Street Haunting: A London Adventure〉는 기획 의도에 맞춰 직접 번역하였습니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리와 블로그에도 실립니다.

1930년에 발표된 버지니아 울프의 에세이 <거리 산책(Street Haunting : A London Adventure)>의 첫 문장이다.연필 한 자루에 열정적인 감정을 느껴본 사람은 없을 것이다. 하지만 연필을 갖는 것이 더할 나위 없이 간절해지는 상황이 있다. 차와 저녁 식사 사이에 런던을 가로질러 걷기 위한 핑계가 필요한 순간들 말이다. 울프에게 거리로 나가 떠돌고 싶은 욕망이 불현듯 찾아올 때 연필은 그럴듯한 구실이 되어줬다.울프에게 걷기는 글쓰기의 다른 이름이었다. 런던 거리는 문장이 태어나는 장소였고, 도시의 소란은 자아를 잠시 내려놓는 방식이었다. 나는 런던에서 10년 넘게 살며 본드스트리트를 수없이 걸었다. 옛것을 보존한 건물 속에 세련된 상점들이 들어서 있고, 런더너와 관광객이 뒤섞여 흐르는 그 거리를. 그때는 몰랐다. 울프가 바로 이 도시의 거리를, 연필 한 자루를 산다는 핑계로 걸어 다니며 글을 썼다는 것을.서울에도 그런 길이 있었다. 1955년, 시인 박인환(1626-1956)은 <목마와 숙녀>에 이렇게 적었다.서울의 시인이 런던의 작가를 불러낸 것이다. 전쟁이 막 끝난 시대, 허무와 막걸리가 뒤섞이던 명동의 밤들 속에서 버지니아 울프는 그렇게 박인환의 시 첫 행을 차지했다. 런던의 울프와 명동의 박인환. 시대도, 언어도, 도시도 달랐지만 둘 사이에는 놀라운 평행이 있다. 울프는 두 차례의 세계대전을, 박인환은 한국전쟁을 겪었다. 둘 다 전쟁 이후의 폐허 속에서 문학이 무엇을 할 수 있는가를 물었고, 쉽게 답을 찾지 못했다.울프는 1941년 세상을 떠났다. 박인환이 시를 쓰던 1955년, 울프는 이미 14년 전에 죽은 작가였다. 그런데도 박인환은 그를 현재형으로 불렀다. 문학과 인생이 죽어가는 시대에, 끝끝내 자신의 문장을 붙들다 강으로 걸어 들어간 사람. 박인환에게 울프의 생애는 그 자체로 하나의 시였다. 박인환도 <목마와 숙녀>를 쓴 이듬해 서른 살의 나이로 세상을 떠났다.오늘 아침 명동의 거리를 걸었다. 명동예술극장 옆은 작은 표지석, 은성주점 터 앞에 섰다. 박인환이 즉석에서 "세월이 가면"을 썼다는 설이 유력한 그 자리이다. 1953년 문을 열어 1973년 개발의 물결에 밀려 사라진 막걸릿집. 지금 그 골목엔 아무것도 없다. 표지석 하나만 남아 무심한 명동 한복판에 서 있다.도시는 늘 그런 식으로 기억을 품는다. 사람은 사라지고 가게는 철거되고 거리의 풍경은 바뀌지만, 누군가가 한때 그곳을 걸었다는 사실만은 남는다. 울프의 런던이 그랬고, 박인환의 명동이 그랬다. 그래서 우리는 오늘도 도시를 걷는다. 목적지를 향해서가 아니라, 도시가 들려주는 이야기를 우연히 만나기 위해서.명동은 여전히 사람들로 가득하다. 외국어가 넘쳐흐르고 샘플을 나눠주는 손들이 분주하다. 대부분 표지석을 보지 않는다. 하지만 연필 한 자루를 사러 나섰던 울프처럼, 막걸리 한 잔을 마시러 나섰던 박인환처럼, 우리는 오늘도 핑계를 만들어 거리로 나선다.명동의 분주한 인파 속에서 나는 잠시 멈춰 서서, 박인환의 시와 울프의 문장이 겹치는 그 허공을 가만히 응시해 본다. 이제는 사라진 은성주점의 웃음소리도, 런던 거리를 서성이던 울프의 발자국도, 사실은 지금 우리가 걷는 이 거리 위를 함께 떠돌고 있을 것이다.나 또한 그들의 낡은 연필을 쥐고 싶어졌다. 비록 대단한 기록이 되지 못할지라도, 거리를 걷는다는 것은 도시의 기억과 나의 기억을 엮어내는 유일한 방식임을 믿기 때문이다. 나는 오늘도 나만의 핑계를 가지고 거리를 걷는다. 광화문에서 명동까지, 우리가 지나쳐 온 거리 위에 흩어진 조각들을 줍는다.그 조각들이 모여 어떤 풍경을 완성할지는 알 수 없다. 다만 분명한 것은, 이 우연한 배회 끝에 만나는 도시의 리듬이 나를 조금 더 이 도시에 머물게 한다는 사실이다. 목적지 없는 걸음 끝에 무엇이 기다리고 있을지 알 수 없기에, 나는 오늘도 핑계를 만들어 거리로 나선다. 그 낯선 우연이 들려줄 이야기들을 만나기 위해서.