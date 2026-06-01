새로 생긴 학교인 줄 알았는데... 유물 가득 품은 반전 여행지

▲철길에서 발굴유물 역사문화공간으로 대변신한 전주 '호남권역 예담고' 최호림 관련영상보기

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▲터널 속에 유물이 한가득 최호림 관련영상보기

▲유물 한가득 품은 옛 신리터널 '예담고' 최호림 관련영상보기

▲전주에 새로 생긴 예술고인 줄, 그러나 터널 속에 유물이 한가득 최호림 관련영상보기

▲숨은 관광지 '예담고', 기묘하고 놀라운 공간 최호림 관련영상보기

땅속에 묻혀 있던 옛 조상들의 숨결이 어두운 땅을 벗어나 21세기의 새로운 보금자리를 찾았다. 전라북도 전주시 완산구 색장동에 위치한 옛 '신리터널'이 바로 그 주인공이다. 기차가 달리던 철도 터널이 이제는 호남 지역에서 출토된 발굴 유물을 체계적으로 보관·관리하고, 국민과 함께 역사의 가치를 나누는 열린 역사문화공간 '호남권역 예담고(庫)'로 변신했다.지난 주말, 전주 신리 인근의 도로를 지나던 필자의 눈에 독특한 서체의 간판 하나가 들어왔다. 화사한 노란색 테두리로 단장된 터널 입구 위에는 '예담고'라는 이름이 선명하게 적혀 있었다. 깔끔하게 정돈된 외관과 세련된 로고 때문이었을까. 순간 새로 생긴 예술고등학교의 줄임말이거나, 문화예술 대안학교일 것이라 짚었다.호기심에 이끌려 차를 멈추고 다가간 그곳은 내 어설픈 예상을 완전히 뒤엎는 공간이었다. 교정도, 학생들의 활기찬 소리도 없었다. 대신 그곳에서 마주한 것은 어두운 땅속에서 수백, 수천 년을 견뎌온 과거의 숨결, 바로 '발굴 유물'들이었다.'옛것을 담은 공간, 옛것에 현재를 담는 공간'이라는 뜻을 가진 예담고는 그 자체로 깊은 역사를 품고 있는 반전의 공간이다. 그러다 보니 사람들의 출입이 그리 많지 않은, 아는 사람만 아는 '숨은 명소'로 남아 있었다. 하지만 이대로 묻혀 있기엔 터널이 품은 콘텐츠와 가치가 너무나 아깝다고 생각했다.굳게 닫힌 박물관 유리창 너머로만 보던 유물을 직접 손으로 만져볼 수 있는 곳. 영화 <인디아나 존스>의 고고학자처럼 유물 보존 과정을 눈앞에서 관찰하고 체험 할 수 있는 역동적인 공간이다. 게다가 이 모든 귀중한 경험이 시민들에게 '전면 무료'로 개방되어 있다.매년 수많은 발굴 조사를 통해 생각보다 많은 유물이 세상 밖으로 나온다. 이 중 일부는 국가에 귀속되어 국립박물관 등에 보관·전시되지만, 국가에 귀속되지 않는 유물들은 발굴 조사를 진행한 기관들이 별도로 관리해야 했다. 발굴 조사가 계속될수록 기관들이 관리해야 할 유물의 양은 기하급수적으로 늘어났고, 체계적인 보관과 관리에 어려움이 따랐다.'호남권역 예담고'는 바로 이러한 문제를 해결하기 위해 탄생한 곳이라고 한다. 전주, 익산, 부여 등 광주·전라·제주를 아우르는 호남권역에서 출토된 비귀속 유물들이 이곳에 자리를 잡았다. 오랜 시간 무거운 흙에 짓눌려 깨지고 부서진 조각(片) 유물들이 비로소 안전하고 '편한 자리'를 찾게 된 것이다.또한 유물을 만지고 느끼며 생생한 역사를 만끽 할 수 있는 상설 전시와 수장고 투어를 통해 단순히 유물을 쌓아두는 창고에 그치지 않고 어린이, 청소년, 가족 등 누구나 체험할 수 있는 전시 연계 프로그램을 운영 중이다.지난 30일 토요일, 필자는 상시 진행 중인 전시 '편(片)한자리 : 발굴유물의 보금자리'를 직접 구경했다. 평일 화요일부터 일요일(10:00~17:00)까지 무료 관람할 수 있는 이 전시회를 통해, 관람객들은 땅속 유물의 구조를 직접 체험하고 관찰하는 특별한 경험을 할 수 있다. 아울러 긴 시간 짓눌려 깨진 조각 유물들이 건네는 숨겨진 옛 이야기에도 귀를 기울일 수 있다.특히 터널 내부로 발을 들이는 순간 입이 떡 벌어지는 광경이 펼쳐진다. 높은 아치형 콘크리트 터널을 따라 끝없이 이어진 철제 선반, 그리고 그 위를 가득 채운 노란색 유물 상자들이 주는 압도적인 공간감은 말 그대로 '역대급'이다. 거기다 하루에 두 번(11시, 15시) 운영되는 '도슨트와 함께하는 수장고 투어'는 평소 접하기 힘든 수장고 내부를 문화재 전문가의 친절한 설명과 함께 직접 살펴볼 수 있는 귀한 기회다.이 투어는 회당 20명 제한으로 예담고 누리집 접수 및 현장 접수를 통해 참여 가능하다. 이외에도 계절의 길목인 3월, 5월, 9월에는 다채로운 복합문화 행사도 개최된다고 하니 눈여겨볼 만하다. 다소 외진 곳에 위치해 편의 시설 걱정을 할 수 있겠지만, 막상 방문해 보면 화장실 등 내부 시설 또한 청결하고 깔끔하게 관리·운영되고 있어 이용에 전혀 불편함이 없다.특별하고 이색적인 관광지를 찾는 이들에게 이곳은 그야말로 숨겨진 보물이다. 철도 터널에서 지역민의 숨결이 머무는 예술 공간으로, 그리고 이제는 수천 년 역사의 파편들을 보듬는 따뜻한 보금자리로 변모한 예담고. 반전 가득한 시간 여행을 경험한 지난 주말은 잊지 못할 삶의 쉼표이자, 과거와 현재가 가장 아름답게 조우한 최고의 순간이었다.위치 : 전북 전주시 완산구 춘향로 3033-29 (색장동, 옛 신리터널)