<스님과 손님> 보다가 멈춰 선 생각, 질문이 이어졌다

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"여행은 내가 나를 찾아가는 과정이 아니라, 내가 알고 있던 나라는 고정관념을 버리는 과정이다."

"그때도 이런 순간이 있었잖아."

"그냥 지나갈 수밖에 없었는데, 그 뒤로도 계속 생각이 났었어."

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

5월 마지막 주, 둘째 딸이 사위의 출장으로 우리 집에 머무는 동안 집안은 오랜만에 활기를 띠었다. 퇴근하고 돌아오면 저녁 식탁 위에서 하루의 이야기가 자연스럽게 이어졌다. 직장에서 있었던 소소한 일, 그리고 이제 막 시작된 신혼의 이야기까지 더해지면서 집 안 공기는 한층 부드러워졌다.식사 후 우리는 쥐똥나무 꽃향기를 맡으며 가벼운 저녁 산책을 하고, TV 앞에 함께 앉아 있는 시간도 많아졌다. 그러던 어느 날 딸이 SBS '법륜로드 : 스님과 손님'을 권했다. 예능을 즐겨보는 남편도, 나도 처음에는 가벼운 여행 프로그램일 것이라 생각했다. 스님과 연예인들이 인도를 여행하며 대화를 나누는 구성이라니, 흔히 말하는 '힐링 여행 예능'의 한 형태로 보였다. 그런데 2화까지 보고 난 뒤, 마음에 오래 남는 장면들이 생겼다. 그 중심에는 콜카타의 풍경이 있었다.출연진(노홍철, 이주빈, 이상윤, 이기택)이 머무는 5성급 호텔은 조용하고 정돈된 공간이었다. 그러나 창문 밖으로 시선을 돌리자 전혀 다른 세계가 펼쳐져 있었다. 좁은 골목, 끊이지 않는 소음, 사람들로 가득한 거리의 풍경이 호텔의 안정되고 세련된 풍경과 나란히 존재하고 있었다. 같은 도시 안에서 동시에 펼쳐지는 두 개의 삶. 여행자는 같은 하늘 아래에서 전혀 다른 현실을 목격하게 된다. 화면은 특별한 설명을 덧붙이지 않았지만, 오히려 그 무심한 시선이 더 많은 것을 말하고 있었다.그 장면을 보며 여행이란 무엇인지 다시 생각하게 되었다. 스님이 전한 말처럼 여행은 무언가를 채우기 위해 떠나는 길이라기 보다, 익숙하게 알고 있던 나를 내려놓는 과정에 더 가까운지도 모른다.이 말이 화면 속 풍경과 겹쳤다. 그 대비는 불편할 정도로 선명했다. 티브이를 시청하던 우리는 숨죽여 봤다. 스님과 출연진들이 특별히 어떤 설명을 덧붙이지 않았지만, 오히려 그 침묵이 더 많은 것을 말하고 있었다. "여기는 여행지다"라는 말과 "여기는 삶의 현장이다"라는 말이 충돌하는 순간이었다.그리고 그 장면 직후, 한 소녀가 등장했다. 구걸하는 아이였다. 출연진의 표정이 잠시 흔들렸다. 특히 배우 이주빈의 시선에는 망설임과 안타까움이 동시에 스쳤다. 그 순간 아무 설명도 하지 않았지만, 오히려 그 침묵이 더 많은 질문을 남겼다.그 장면은 단순히 '불쌍한 상황'으로 정리되지 않았다. 오히려 보는 사람의 마음을 더 복잡하게 만들었다. 돕고 싶은 마음과, 아무것도 할 수 없는 현실 사이에서 감정은 쉽게 갈피를 잡지 못했다. 남편과 나는 잠시 말을 멈췄고, 딸도 조용히 화면을 바라보고 있었다. 그러다 자연스럽게 오래전 베트남 여행 이야기가 떠올랐다. 비슷한 장면을 마주했던 기억이었다.남편이 먼저 말을 꺼냈다.딸은 잠시 머뭇거리다 "그때는 내가 어리기도 할 때라 무섭고 어떻게 해야 할지 몰랐던 거 같아"라고 말했다. 누구도 명확한 결론을 내리지 못한 대화였지만, 우리는 그 짧은 기억이 공유되고 있었다. 이 장면을 보며 떠오른 감정은 단순하지 않았다. 흔히 이런 순간은 안타까움이나 감동으로 정리되곤 하지만, 실제로는 그보다 더 복잡한 단계가 존재했다.첫 번째는 즉각적인 감정이다. 불쌍하다, 도와주고 싶다는 마음. 누구나 자연스럽게 떠올리는 반응이다. 두 번째는 그 감정이 행동으로 이어지는 방식이다. 돈을 건네거나, 시선을 피하거나 혹은 아무것도 하지 못한 채 지나치는 선택. 이 단계에서 인간의 윤리는 단순하지 않다. 선의가 항상 해결이 되지 않고, 외면이 항상 비겁함으로만 설명되지도 않는다. 세 번째는 가장 불편한 질문이다. "왜 이 아이는 여기 있는가" 그리고 더 깊어지면 결국 "나는 지금 무엇을 보고 있는가"라는 질문으로 이어진다.<스님과 손님>에서 스님은 이 장면을 감정적으로만 소비하지 않았다. 즉각적인 판단이나 행동보다, 그 상황을 둘러싼 더 큰 질문으로 시선을 옮기는 듯했다. 그것은 단순한 동정이나 해결의 방식과는 다른 태도였다. 그 순간 나는 여행이라는 경험이 단지 '보는 것'이 아니라 '어떻게 보느냐'의 문제라는 생각을 하게 되었다. 같은 거리, 같은 사람, 같은 장면이라도 그것이 관광이 될 수도 있고, 삶의 현실로 다가올 수도 있다. 그리고 그 차이는 늘 보는 사람의 위치에서 생긴다.이후 화면에는 인도의 기차 풍경이 이어졌다. 사람들은 문에 매달려 이동했고, 좌석 위에도 서 있었다. 불편함과 일상이 뒤섞인 풍경 속에서 삶은 계속되고 있었다. 그 혼란 속에도 나름의 질서가 존재한다는 사실이 묘하게 오래 남았다.보리수나무 장면도 인상 깊었다. 오랜 시간 축적된 믿음과 의미가 한 장소에 고요하게 자리하고 있는 모습이었다. 설명이 많지 않은 장면이었지만, 오히려 그 침묵이 더 깊은 울림을 남겼다. 그 장면들을 보며 오래 전 읽었던 인도 여행서 한 권이 떠올랐다. 그때는 낯선 풍경에 대한 기록으로 읽혔던 문장들이, 지금은 전혀 다른 의미로 다가왔다. 같은 장소라도 바라보는 내가 달라지면 세계는 완전히 달라진다.이 프로그램이 나에게 울림을 준 이유는 화려한 구성 때문이 아니었다. 오히려 그 반대였다. 보여주지 않는 것, 설명하지 않는 것, 판단을 유보하는 순간들이 오히려 질문을 남겼다. 우리는 보통 콘텐츠를 소비할 때 명확한 결론을 원한다. 감동이든 교훈이든 정리된 메시지를 기대한다. 그러나 어떤 장면은 결론 없이 남겨질 때 더 오래 남는다. 불편함이 사라지지 않고, 생각이 정리되지 않은 채로 질문이 계속 남는다.콜카타의 거리에서 마주한 장면은 바로 그런 종류였다. 결국 이 예능이 남긴 것은 여행 정보도, 단순한 힐링도 아니었다. 그것은 '보는 방식'에 대한 질문이었다. 같은 장면이라도 그것을 어떻게 받아 들이느냐에 따라 전혀 다른 의미가 된다. 그리고 그 질문은 언제나 안전하지 않다. 5성급 호텔 창문 안에 있는 순간에도, 우리는 창밖의 세계를 완전히 외부로 밀어낼 수 없기 때문이다. 그 시선을 어떻게 감당할 것인가가 결국 남는다.나는 다음 화를 기대하면서도, 동시에 마음 한쪽에는 쉽게 넘기기 어려운 장면이 남아 있었다. 아마 이 프로그램은 그런 방식으로 기억될 것 같다. 답을 주기보다 질문을 남기고, 그 질문이 일상 속으로 천천히 스며드는 방식의 삶이 조금 더 나은 삶이 되지 않을까 생각해 본 계기가 되었다.