명문대 출신부터 공무원까지... "누구나 노숙인 될 수 있어요"

큰사진보기 ▲컨션스9유튜브 채널 이미지 ⓒ 컨션스9 관련사진보기

"저희 채널에서 취재했던 '미남 노숙인'은 결국 부모님을 찾고 거리 생활을 끝낼 수 있었어요."

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- 왜 노숙인 취재를 계속하게 됐나요?

큰사진보기 ▲컨션스9과 대화 중인 노숙인 ⓒ 컨션스9 관련사진보기

- 취재하면서 달라진 생각이 있을까요?

- 가장 기억에 남는 사례가 있다면요?

큰사진보기 ▲벤치에 앉아 치킨을 먹고 있는 미남노숙인모습 ⓒ 컨션스9 관련사진보기

- 현재는 해당 영상을 볼 수 없는 것으로 알고 있어요.

- 현장에서 힘든 순간도 많을 것 같습니다.

- 노숙생활에 익숙해져 있다고 볼 수 있을까요?

- 노숙인 문제 해결에 가장 필요한 것은 무엇이라고 보시나요?

큰사진보기 ▲컨션스9채널 캡처 이미지 ⓒ 컨션스9 관련사진보기

- 채널 운영에 대한 고민도 클 것 같습니다.

- 그럼에도 채널을 계속 운영하는 이유는 무엇인가요?

- 앞으로의 계획은 무엇인가요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

용산, 영등포, 서울, 청량리, 그리고 부산역 등 노숙인이 많은 장소에 홀연히 나타나 노숙인들의 이야기를 카메라에 담아내는 사람이 있다. 그는 노숙인들에게 왜 거리로 나오게 됐는지, 이전에는 어떤 삶을 살았는지 조심스럽게 질문을 건넨다. 유튜브 채널 '컨션스9'을 운영하는 노아 PD다. 컨션스9은 노숙인, 성소수자, 도박중독자 등 사회의 그늘에 놓인 이들의 삶을 다뤄온 채널이다.5월 18일 전화 통화에서 노아 PD는 "노숙인 문제의 답을 찾고 싶었다"는 말로 인터뷰를 시작했다.그는 다양한 언론사에서 약 8년간 기자로 일했다. 수습기자 시절 처음 맡았던 노숙인 취재는 오래도록 기억에 남았다. 그러나 언론사 안에서 노숙인을 지속적으로 취재하는 것은 쉽지 않았다. 다른 현안을 따라다니다 보면 한 사람의 삶은 사건 단위로 소비된 채 끝나기 일쑤였다."노숙인이라고 해서 모두 같은 삶을 살아온 건 아니잖아요. 그런데 언론에서는 '노숙인'이라는 단어 하나로 삶 전체를 단순화해서 다루는 경우가 많았어요. 왜 거리로 나오게 됐는지, 이후 어떤 삶을 살아가는지, 다시 일어설 수 있는지는 잘 다뤄지지 않았죠."그 아쉬움은 컨션스9 채널의 개설로 이어졌다. 그는 노숙인들의 실제 사례를 꾸준히 기록하다 보면 문제의 원인과 해법에도 가까워질 수 있을 것이라고 생각했다. 컨션스9 영상의 특징은 노숙인의 삶을 최대한 있는 그대로 담아낸다는 점이다. 노숙 이전의 삶, 거리 생활의 어려움, 이루고 싶은 소망까지 일상적인 대화를 이어간다."지금까지 100명이 넘는 노숙인을 만났어요. 이야기를 듣다 보면 정말 다양한 삶이 보여요. 가정폭력이나 가정해체를 겪은 분들도 있고, 일용직 노동자였던 분, 사업을 하던 분, 명문대를 나온 분, 공무원이었던 분도 있었어요. 결국 누구나 노숙인이 될 수 있다는 걸 보여주는 거죠."다양한 배경을 가진 사람들을 만나면서 노숙 문제를 특정 개인의 실패로만 설명하기 어렵다고 느끼게 됐다고 말했다. 노숙인은 특별한 사람들이 아니라 누구에게나 닥칠 수 있는 현실이며, 결국 사회안전망의 문제와 연결돼 있다는 것이다.컨션스9의 취재는 단순히 영상을 찍는 데서 끝나지 않는다. 주민센터를 연결하거나 기초생활수급 신청을 돕고, 필요하다면 병원이나 거처를 알아봐 주기도 한다. 실제로 채널의 도움으로 거리 생활을 벗어난 사례도 있다."구로에 젊고 잘생긴 노숙인이 있다는 제보를 받았어요. 처음엔 단순 인터뷰로 끝낼 생각이었는데, 시청자분들이 이후 이야기를 계속 궁금해하시더라고요. 그렇게 7개월 동안 지원과 취재를 이어갔어요."고시원을 지원했지만 답답하다며 다시 거리로 나가는 일도 있었다. 예상치 못한 돌발 상황이 반복됐지만, 결국 가족을 찾아 정신질환 치료까지 연결할 수 있었다. 해당 영상 시리즈는 총 조회수 1400만 회를 기록하며 큰 관심을 받았다."조회수가 잘 나온 영상이었지만 채널의 목적은 자극적인 소비가 아니라 재기였어요. 사회로 복귀하고 싶다는 본인의 의사를 존중해 영상을 내렸습니다."현재 해당 영상은 당사자의 요청에 따라 비공개 상태다. 그는 콘텐츠가 아닌 한 사람의 삶을 우선하는 것이 컨션스9의 원칙이라고 설명했다."노숙한 지 일주일 된 전직 하청업체 사장님을 인터뷰한 적이 있었어요. 굉장히 분노가 큰 상태였죠. 인터뷰가 끝난 뒤에도 위협적인 태도로 한참 붙잡고 이야기를 하셨어요. 욕설을 듣는 경우도 있고요. 그런데 그런 것보다 더 힘든 건, 정말 도움이 필요한 사람이 도움 자체를 거부할 때예요."그는 음식물 쓰레기를 먹으며 생활한다는 청년의 제보를 받고 찾아간 적이 있었다. 조현병 증세가 있었지만 끝내 도움을 거절했다고 했다. 노숙인들이 도움을 거절하는 경우는 빈번하다."노숙인들끼리는 '노숙생활에 젖어든다'고 표현해요. 거리 생활이 길어질수록 부정적이고 재기할 수 없다고 말하는 경우가 많아지는 거죠. 자기 안에만 자신을 가두면서 정신적인 문제로 이어지기도 합니다."노아 PD는 노숙인들의 정신적인 문제를 사회가 간과하는 경향이 있다고 지적했다. 실제로 2024년 서울시 노숙인 실태조사에 따르면 전체 노숙인의 40.1%가 정신질환을 하나 이상 가지고 있는 것으로 나타났다."자신의 정체성을 놓아버리는 것이 가장 위험하다고 생각해요. 누군가 자기 이야기를 한다는 건 결국 '나는 어떤 사람이었다'는 걸 다시 떠올리는 일이잖아요. 저는 그게 재기의 시작이라고 생각해요. 그런데 지금은 단기 일자리 지원, 단기 거주시설 제공처럼 단편적인 접근이 많아요. 장기적으로 자립할 수 있는 구조가 필요하다고 봅니다."노아 PD는 노숙 문제 해결의 핵심으로 '정체성 회복'을 꼽았다. 노숙인의 이야기를 듣는 지금의 현재 인터뷰 방식도 이와 연결된다. 노숙인의 이야기를 듣는 것은 정체성을 찾는 여정의 시작이라는 설명이다.다만 현실적인 고민도 있다. 노숙인 문제처럼 관심이 적은 주제를 다루는 채널은 수익 구조가 불안정할 수밖에 없다."채널 수익으로는 생활이 되진 않아요. 지금은 평균 수익이 100만 원이 안되는 경우가 많거든요. 채널을 유지하려고 다른 유튜브 채널, 100만 정도 되는 채널의 작가 생활을 하기도 하고 알바도 했고요. 그래서 주변인들에게 항상 돈 되는 채널을 운영하라는 이야기를 듣습니다. 채널 규모가 18만 정도라 작지 않거든요."컨션스9은 광고와 후원을 받지 않는다. 과거 광고를 진행한 적은 있었지만, 광고주 중심으로 콘텐츠 방향이 바뀌는 것이 채널 성격과 맞지 않았다. 컨션스9은 과거 '미남 노숙인' 시리즈를 할 때는 한 달 수익을 700만 원까지도 벌었다. 그러나 현재는 조회수가 줄면서 평균 100만 원 이하, 심할 때는 20만 원 수준일 때도 있다고 설명했다."지속적으로 이 문제를 이야기하는 채널이 필요하다고 생각합니다. 노숙인은 정치적으로도 쉽게 후순위로 밀려나요. 대부분 유권자로 인식되지 않기 때문이죠. 많은 예산이 투입돼도 문제가 반복되는 건 결국 사회안전망이 부족하기 때문이라고 생각해요.""최근에는 인터뷰 형식 콘텐츠를 많이 올렸는데 앞으로는 르포나 다큐멘터리처럼 현장을 더 깊게 담아내는 작업을 해보고 싶어요. 또 한 사람을 장기적으로 취재하면서 실제 재기까지 이어지는 사례도 계속 만들고 싶습니다."노아 PD는 인터뷰를 마치며 "지속적으로 이 문제를 이야기하는 사람이 필요하다"는 말을 다시 한번 강조했다.