이준석이 쏘아올린 '가짜뉴스 폐해'... 다같이 생각하는 계기 되길

이준석 개혁신당 대표의 페이스북이 뜨겁게 달아오르고 있다. 사전투표소에서 발생한 오해로 촉발된 언론 보도와 이를 둘러싼 이른바 '가짜뉴스' 논란에 대해 이 대표가 정면 대응에 나서면서다.
지난달 29일 채널A는 이준석 대표가 지역구인 경기도 화성 동탄의 한 사전투표장에서 투표하는 장면을 보도했다. 해당 보도는 이 대표가 지역 주민을 제치고 새치기를 해 항의를 받는 듯이 장면을 묘사했고, 온라인 공간을 중심으로 이 대표를 향한 비난 여론이 급속도로 확산했다.
이에 이 대표는 "사전투표 용지 인쇄기가 놀고 있을 정도로 줄이 없었다"면서 "사실관계가 명백한데 이상한 소리하면서 영상 올려 선동하는 사람들은 하나하나 누락없이 경찰서로 보내겠다"며 허위 사실을 유포한 이들을 상대로 법적 책임을 묻겠다는 뜻을 분명히 했다. 채널A 또한 해당 보도 영상을 내리고 이 대표의 반박을 실은 보도 영상을 게시했다.
이 대표는 1일 "한 줄로 지어진 거짓을 바로잡는 데에는, 그 수백 배의 노력이 든다. 그러고도 어떤 상처는 끝내 회복되지 않는다"며 가짜뉴스의 폐해를 강하게 성토하기도 했다. 실제로 지난 사흘 동안 그의 페이스북에는 이와 관련한 억울함을 호소하고 사법처리를 예고하는 글이 여덟 차례나 연이어 게시됐다.
이준석 대표가 이 대통령 겨냥했던 글이 떠오른 이유
지역 주민의 오해와 전체 맥락을 담지 않는 언론사의 보도가 합쳐져 엉뚱한 비난을 받은 이 대표 입장에서는 억울할 법도 하다. 지방선거를 앞두고 당 대표으로서 이미지 실추를 막기 위해 적극적으로 방어권을 행사하는 것 역시 정당한 정치적 행위다. 가짜뉴스로 인한 명예훼손은 민주주의의 근간을 흔드는 행위이기에 신속하고 단호한 대처가 요구되는 것도 사실이다.
하지만 가짜뉴스의 엄벌을 촉구하는 이 대표 본인이 정작 타인을 향해 동일한 방식의 왜곡과 낙인찍기를 자행해왔다는 점에서, 지난 과거에 대한 반성이 필요하지 않을까.
이 대표는 지난달 24일 페이스북을 통해 이 대통령의 일베 폐지 관련 발언을 두고 "일베 출신임을 고백한 본인의 콤플렉스 속에 그 미미한 표적을 공적인 권력으로 계속 겨눌수록, 그 표적은 순교자의 후광을 얻는다"면서 이 대통령을 "일베 출신 최고의 아웃풋"이라는 표현했다. 또한 이 대통령이 스스로 '제가 일베 출신인 것 아세요?'라고 말하는 장면도 첨부했다.
이는 이 대통령이 과거 스스로를 '일베 출신'이라 칭했다는 점을 부각하며 도덕적 흠결을 주장하려는 의도로 보인다. 하지만 이는 전형적인 문맥 비틀기와 악의적 발췌의 결과물이다. 당시 이 대통령이 언급한 발언의 전문을 살펴보면 진의는 전혀 다르다. 이 대통령의 발언은 과거 소외 계층 노동자로서 겪었던 무지와 왜곡된 현대사 인식을 반성하는 과정에서 나온 것이다.
이 대통령은 1980년 5·18 광주민주화운동 당시 신군부의 언론 통제에 속아 광주 시민들을 '폭도'라 비난했던 암울한 청년 시절을 회고하며, 잘못된 정보에 선동돼 가해자의 논리를 대변하는 행태를 '일베'에 비유했다. 이후 대학에 진학해 역사적 진실을 마주하고 느꼈던 충격과 가해자들에 속아서 피해자들을 비난했던 자신에 대한 부끄러움을 토로했다. 즉, 온라인 커뮤니티로서의 '일간베스트'를 이용했다는 얘기가 전혀 아니었다.
"거짓이 퍼지는 그 순간, 이미 악의는 달성" 이 말을 모두에게 적용하길
이처럼 이 대통령의 발언은 극우 성향의 커뮤니티 활동을 했다는 고백이 아닌 왜곡된 정보의 피해자이자 동조자였던 과거를 자성하는 맥락이었다. 그럼에도 이 대표는 앞뒤 맥락을 모두 잘라낸 채 '일베 출신'이라는 자극적인 단어만을 선택적으로 부각했다. 이미 <오마이뉴스>를 비롯해 언론에서 해당 발언에 대한 팩트체크를 수차례 했음에도 불구하고 말이다(관련 기사: 비유로 한 말을 "이재명 일베 출신"이라 공격한 한동훈
https://omn.kr/28511).
이는 이 대표 자신이 그토록 분노했던 '새치기 오해 보도'의 메커니즘과 정확히 일치한다. 사실의 단편만을 짜깁기해 상대방에게 치명적인 이미지를 덧씌우는 낙인찍기 수법이다. 이 대표는 자신과 관련된 왜곡 보도를 두고 "퍼뜨리는 자들의 목적은 짧고 분명하다. 거짓이 퍼지는 그 순간, 이미 악의는 달성되기 때문"이라고 했다. 그 말은 이 대표 자신의 행위에도 적용될 수 있어 보인다.
정치인의 언론관과 표현의 자유는 본인에게 적용될 때와 상대방에게 적용될 때가 달라서 안 된다. 자신이 당한 왜곡에는 사법처리를 운운하며 결백을 주장하면서, 상대방을 향해서는 맥락을 거세한 가짜뉴스를 생산·유포하는 행태는 전형적인 이중잣대다. 공당의 대표로서 가짜뉴스의 폐해를 논할 자격을 얻으려면 스스로가 타인을 향한 허위 사실 전파의 주범이 되지 않는 행보를 보여주는 것이 우선이다.