이준석이 쏘아올린 '가짜뉴스 폐해'... 다같이 생각하는 계기 되길

▲이 대표는 지난달 24일 페이스북을 통해 이 대통령의 일베 폐지 관련 발언을 두고 "일베 출신임을 고백한 본인의 콤플렉스 속에 그 미미한 표적을 공적인 권력으로 계속 겨눌수록, 그 표적은 순교자의 후광을 얻는다"면서 이 대통령을 "일베 출신 최고의 아웃풋"이라는 표현했다. 또한 이 대통령이 스스로 '제가 일베 출신인 것 아세요?'라고 말하는 장면도 첨부했다. ⓒ 이준석 대표 페이스북 갈무리 관련사진보기