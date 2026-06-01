'경찰서에서 독극물 마신 여성 사망' 경찰관 3명 주의

특수협박 혐의로 현행범 체포된 20대 여성이 경찰서에서 조사를 기다리던 중 독극물을 복용하고 숨진 사건의 책임을 물어 경찰관 3명이 주의 처분을 받았다.
광주경찰청은 독극물을 먹고 숨진 A(여·28)씨의 호송과 유치를 담당했던 동부경찰서 소속 경찰관 3명에게 주의 처분을 내렸다고 1일 밝혔다.
주의 처분은 공무원 징계 종류(견책·감봉·정직·강등·해임·파면)에 해당하지 않는 인사상 조치다.
A씨는 지난 4월 18일 오후 5시 30분께 동부경찰서 1층 피의자 대기실에서 조사를 기다리던 중 "암 투병 중이라 약을 복용해야 한다"며 경찰로부터 자신의 가방을 건네받아 독극물을 꺼내 복용하고 쓰러진 뒤 숨졌다.
주의 처분을 받은 경찰관들은 당시 의약품 종류를 확인하는 등의 관련 규정을 제대로 준수하지 않은 것으로 조사됐다.
광주경찰청 관계자는 "해당 직원들이 육안만으로 독극물을 식별하기 어려웠고, 의약품 성분을 즉시 확인할 수 없는 점 등을 감안해 인사상 처분을 내렸다"고 말했다.
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