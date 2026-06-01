"한화 대전사업장 폭발, 7년간 세 번째... '안전 조치 허구' 드러나"

6.3 지방선거를 이틀 앞두고 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고에 대해 지역 시민사회가 철저한 책임 소재 규명과 재발방지 대책마련을 요구했다.
대전평화와통일여는사람들(아래 대전평통사)은 1일 오후 긴급 논평을 내고, 이번 폭발 사고를 '예견된 인재'로 규정하고 사고의 원인을 철저하게 조사해 공개하라며 이같이 요구했다.
대전평통사는 논평에서 "지난 2018년 5명, 2019년 3명의 노동자가 숨지는 참사가 있었음에도 또다시 5명의 사망자와 2명의 부상자가 발생했다"며 "사고 때마다 재발 방지 대책을 앵무새처럼 반복했지만, 결과적으로 위험물을 다루는 사업장의 안전 조치가 전혀 개선되지 않았음이 증명됐다"고 비판했다.
이어 "반경 1km 이내에 마을이 자리 잡고 있는 위험천만한 방산 시설을 더 이상 방치할 수 없다"라며 "한화와 관계당국은 사고 원인을 투명하게 공개하고, 이번에는 반드시 책임 소재를 명확히 규명해야 한다"고 강조했다.
특히 이번 사고가 6.3 지방선거를 앞두고 발생했다는 점을 들어 정치권을 향한 강도 높은 요구도 이어갔다.
대전평통사는 "선거에 출마한 대전시장 후보를 비롯한 각급 후보들은 'K-방산 수도 대전 완성'이라는 핏빛 구호에 취해 있을 때가 아니다"라고 지적하며, "노동자와 주민의 안전을 최우선으로 하는 구체적이고 긴급한 대책을 밝혀야 한다"고 요구했다.
대전평통사는 또 "시민사회와 연대해 위험 시설인 한화 대전사업장의 이전과 폐쇄를 요구하는 여론을 본격적으로 확산해 나갈 것"이라고 밝혔다.
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