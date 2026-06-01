"사람 또한 자연의 일부임을 늘 잊지 말아야"

큰사진보기 ▲행사홍보전단 ⓒ 문산수억고등학교 관련사진보기

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'문산수억고등학교'가 1일부터 오는 5일까지 환경교육주간 'OFF TO ANANAS : The Blooming Future(미래를 향한 여정)'를 운영한다.전교생이 참여해 환경의 가치와 지속 가능한 미래를 고민하고 실천하는 프로젝트라는 게 서현선 음악 교사 설명이다. 학생들이 직접 기획하고 준비한 탄소중립 캠페인, 환경 관련 체험 부스 등이 운영된다.특히 세계 환경의 날인 5일에는 학생 오케스트라가 참여하는 환경 콘서트와 다양한 체험 부스가 운영될 예정이다. 수억고등학교 오케스트라 '레전드'의 공연도 펼쳐진다.3학년 3반 학생들은 '친환경 병뚜껑 키링 만들기' 부스를 만들었다. 체험 결과물은 전시·판매 한다. 3학년 5반 학생들은 친환경 디저트를 체험하고 나누는 '비건 스위트 데이' 부스를 운영한다. 헌 옷과 패션 소품 리폼 과정 중인 작품과 기후 위기의 심각성과 극복 실천 메시지를 담은 탄소중립 포스터 공모 우수작 등을 보여주는 전시행사도 이루어진다.이번 행사와 관련해 김진희 교장은 "사람 또한 자연의 일부임을 늘 잊지 않고 서로를 배려하고 아낄수 있는 멋진 수억인이 되길 바란다"며 행사를 직접 기획하고 준비한 학생과 교사들에게 감사한 마음을 전했다.