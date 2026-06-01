교사들이 퇴근 후 다시 모인 이유

큰사진보기 ▲충청남도교육청교육과정평가정보원 교육정책연구소 이세중 소장이 정기협의회에서 인사말을 전하고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

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큰사진보기 ▲온양고등학교 정찬웅 교사가 청소년과학페어 운영 및 학생 지도 사례를 공유하고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲서산석림중학교 최준혁 교사가 앱스 스크립트 기반 학교 업무 자동화 실습 연수를 진행하고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 충남의 과학교사로, 2024 올해의 과학교사상을 수상했으며 교실 기반 과학교육과 실생활 연계 교육 활동을 이어가고 있습니다. 연구회에서 정리한 자료는 온라인 카페(https://cafe.naver.com/cnesciedu)에 있습니다.

5월 28일 오후 4시 30분, 충남의 과학교사들이 아산 캠코 인재개발원 소회의실에 모였다. 학교 수업과 업무를 마친 뒤였지만, 이날 충남융합과학연구회 정기협의회에는 27명의 현장 교사가 참여했다.정기협의회는 충청남도교육청교육과정평가정보원 교육정책연구소 이세중 소장의 인사말로 시작됐고, 이후 상반기 운영 사례 공유와 청소년과학페어 학생 지도 사례, 앱스 스크립트 실습 연수로 이어졌다.충남융합과학연구회는 과학교사들이 학교 현장의 고민을 함께 나누고, 수업과 평가, 학생 지도, 업무 효율화 방안을 함께 찾아가는 전문적 학습공동체로 운영되고 있다. 교사는 교실에서 혼자 서 있는 것처럼 보이지만, 수업의 질은 동료 교사들과의 대화, 사례 공유, 시행착오의 축적 속에서 더 단단해진다. 이날 협의회 역시 그런 문제의식 위에서 진행됐다.특히 연구회에서는 과학의 날 탐구 활동 주간 운영 사례와 청소년과학페어 지도 경험이 공유됐다. 학교마다 상황은 다르지만, 학생들이 과학을 탐구하고 표현하는 기회를 어떻게 만들 것인가는 과학교사들의 공통된 고민이었다.청소년과학페어 운영 및 학생 지도 사례 공유는 온양고등학교 정찬웅 교사가 맡았다. 과학토론을 비롯한 과학 관련 대회는 학생들에게 탐구력과 의사소통 능력을 기를 수 있는 기회다. 현장 교사는 이 과정에서 주제 선정, 자료 조사, 주장 구성, 반론 준비, 발표 연습, 심사 기준 이해까지 학생의 성장을 단계적으로 지원한다.이날 사례 공유에서는 대회 입상 전략보다 학생들이 과학적 근거를 바탕으로 자신의 생각을 정리하고, 타인의 의견을 들으며, 논리적으로 표현하는 과정에 초점이 맞춰졌다.대회 경험이 풍부한 교사의 사례는 다른 교사에게 곧바로 활용 가능한 자료가 된다. 처음 학생을 지도하는 교사에게는 시행착오를 줄여주는 안내서가 되고, 경험 있는 교사에게는 자신의 지도 방식을 다시 점검하는 계기가 된다.이번 정기협의회의 또 다른 핵심은 앱스 스크립트(Apps Script) 실습 연수였다. 연수는 서산석림중학교 최준혁 교사가 진행했다. 최 교사는 Google for Education Certified Coach 자격을 갖춘 교사로, 구글 도구를 활용한 학교 업무 자동화와 자료 제작 방법을 실습 중심으로 안내했다.인공지능과 디지털 도구는 학교 현장에서 필요한 역량으로 자리 잡고 있다. 설문 결과를 정리하고, 자료를 취합하고, 반복 업무를 줄이고, 수업 자료를 효율적으로 제작하는 일은 교사의 일상 업무와 직접 연결된다.이날 연수는 학교 업무와 과학교육 자료 제작에 실제로 활용할 수 있는 방법을 익히는 데 초점을 두었다. 앱스 스크립트는 구글 스프레드시트, 문서, 설문지 등과 연결해 반복 업무를 자동화할 수 있다는 점에서 교사들의 관심을 끌었다.학교 현장에는 문서와 자료 정리, 안내, 취합 업무가 많다. 이런 업무 부담을 줄이면 교사는 학생 지도와 수업 준비에 더 많은 시간을 쓸 수 있다. 기술을 배우는 이유도 결국 교실로 돌아간다.교사는 학생을 가르치면서 동시에 계속 배우는 사람이다. 교육과정은 바뀌고, 학생들의 특성도 달라지며, 수업 환경과 기술도 빠르게 변화한다.특히 인공지능과 디지털 도구가 학교 안으로 들어오면서 교사의 전문성도 새롭게 확장되고 있다. 과학교사는 실험과 탐구 수업뿐 아니라 학생 지도 방식, 대회 운영, 자료 제작, 업무 자동화까지 함께 고민하는 시대를 맞고 있다.이날 교사들의 자발적인 참여가 시사하는 점은 분명했다. 교사들은 학생 지도를 위해 대회 운영 사례를 나누었고, 더 나은 업무와 수업을 위해 디지털 도구를 배웠다. 하반기 워크숍과 자료 개발 방향도 함께 논의했다. 배움은 학생에게만 요구되는 일이 아니었다. 교사들도 자신의 배움을 이어가고 있었다.'전문적 학습공동체'의 힘은 여기에서 나온다. 한 명의 교사가 모든 것을 다 잘할 수는 없다. 어떤 교사는 학생 지도 경험이 풍부하고, 어떤 교사는 디지털 도구 활용에 강점이 있으며, 또 다른 교사는 수업 자료 개발이나 학교 행사 운영 경험을 가지고 있다.이 경험들이 한자리에 모일 때 개인의 역량은 공동의 자산이 된다. 충남융합과학연구회가 지향하는 방향도 이와 맞닿아 있다. 연구회는 상반기 운영 사례를 공유하고, 청소년 과학페어 지도 경험을 축적하며, 인공지능과 디지털 기반 연수까지 이어가고 있다. 이외에도 수업 설계, 자료 개발, 과학 수업 운영 스킬 등 교실에서 바로 활용할 수 있는 노하우를 함께 나누고 있다.바쁜 시기에도, 퇴근 후 다시 모인 이유는 결국 하나다. 학생들에게 더 나은 배움을 제공하기 위해서다. 좋은 수업은 혼자 만들 수 없다. 그리고 좋은 교사 역시 혼자 성장하지 않는다. 함께 배우는 교사들이 있을 때, 교실의 변화도 실제 수업 안에서 가능해진다.