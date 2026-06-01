"정말 그게 다인가요? 가해자를 처벌할 수는 없나요?"

여성노동자회의 여성노동전문상담실인 <평등의전화>는 매년 상담사례를 분석,발간하고 있다. <평등의전화> 상담활동가들은 6월 한 달 동안, 2025년에 접수된 상담 사례를 분석해 여성 노동자의 현실을 되짚어보고자 한다. 이번 연재는 6월 1일부터 30일까지 총 다섯 편에 걸쳐 게재되며, 상담 현장에서 포착한 생생한 목소리를 통해 성차별의 실태를 드러내고 실질적인 변화를 위한 대안을 모색한다.

"그게 다인가요? 가해자를 처벌할 수는 없나요?"

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덧붙이는 글 | 김현주: 글쓴이는 인천여성노동자회 <평등의전화> 상담활동가입니다.

여성노동자회 평등의전화 상담실에서 주로 받는 상담은 직장 내 성희롱 관련 상담이다. 직장 내 성희롱 사건은 사내 고충처리 절차를 우선으로 진행한다. 1999년 직장 내 성희롱 관련법이 법제화되었지만 여전히 현장에서는 사건을 어떻게 처리해야 하는지 제대로 알지 못하는 경우가 많다. 바로 이 지점이 여성노동자회 평등의전화 상담활동가의 역량이 발휘되는 순간이다.상담을 진행하다보면 종종 이런 질문을 받는다.직장 내 성희롱 사건을 사내절차로 해결하는 것은 비사법적 방법으로 피해자의 노동권을 보호하고 안전한 일터에서 피해자가 존중받으며 일할 수 있도록 하기 위한 과정이다. 하지만 요즘 사내절차를 신뢰하지 못하는 경우가 많아 위와 같은 질문을 한다. 회사 내 조사나 처리 과정을 믿을 수 없고, 설령 고충처리절차가 잘 진행된다고 하더라도 가해자, 즉 행위자가 회사조직 내에서 힘이 있어 형식상 처리되는 경우가 많기 때문이다.결국 피해자의 억울함은 해소되지 않는다. 그 결과 직장 내 성희롱은 성희롱 피해자가 일터를 떠나거나 오히려 사내에서 문제를 일으킨 사람으로 취급받기 일쑤이다.2025년도 여성노동자회(전국 11개) 평등의전화 상담 통계에 따르면 직장 내 성희롱 상담은 총 372건으로 근로조건 관련 상담 다음으로 가장 많은 상담을 차지했다. 행위자의 대다수는 상사였으며, 직장 내 성희롱 피해자들은 용기 내서 문제제기를 한 이후에도, 사내 고충 처리 과정에서 고립되거나, 2차 피해를 겪은 것으로 나타났다.내담자들은 성희롱을 명확한 문제로 인식하고 상담실을 찾는다. 사내 고충처리 후 해결내용이 내담자가 기대하는 수준에 미치지 못하거나, 내부 신고 시스템과 인사절차의 처리 과정이나 공정성을 신뢰하지 못해, 대응 자체를 포기하는 경우가 늘고 있다.이처럼 내담자들이 사내 해결을 신뢰하지 못하는 이유는 직장 내 성희롱이 개인의 문제가 아니라 권위적이고 성차별적인 조직문화에서 발생하는 구조적 문제이기 때문이다. 따라서 내담자들은 점점 '조직 내부 해결' 보다 '가해자 처벌'을 요구하게 된다.상담사례의 구체적 내용을 보면, 직장 내에서는 직급에 따른 위계뿐만 아니라 성별 위계 역시 강하게 작동한다. 그 위계 속에서 "사귀자"라는 표현은 권력이 된다. 특히 행위자가 피해자에 대한 많은 정보를 알고 있을 때 사내 고충처리를 진행해도 되는지 두려워한다. "저녁 먹자고 하면서 집 앞에 와 있다"거나, "만남 거부 후에 험담을 하고 다닌다"는 사례는 피해자가 성희롱을 '신고해도 되는지, 말해도 안전한지, 누가 나를 보호해 줄 수 있는지' 걱정할 수밖에 없는 상황을 잘 보여준다.미투 운동 이후 우리 사회는 "성희롱이 맞나요?"라는 질문에서 "성희롱인 것 같아요"라고 말할 수 있는 단계까지 진화해왔다. 그러나 이제 피해자들은 "성희롱을 말해도 되는지, 믿을 수 있는지" 질문한다. 분명 우리 사회는 뭔가 달라진 것 같지만, 실제 현장은 여전히 너무 어렵다.사내 처리 조사과정에서 문제는 반복된다. 직장 내 위계에 대한 고려 없이, 성인지감수성 없이 사건을 바라볼 때 성희롱은 개인 간의 문제로 치부된다. "개인적인 문제로 회사 이미지가 손상된다", "둘이 알아서 하라", "예민하게 받아들이지 마라", "한번 아니냐"는 발언이 횡행하는 등 2차 피해도 발생한다. 또한 조사 중 비밀유지가 필요한 건 힘 있는 행위자를 방어하고, 피해자를 보호하려는 취지이다. 하지만 실제 현장에서는 조사 중 피해자가 보호받지 못한 채 조직 내에서 불편한 존재가 된다. 따라서 피해자들은 신고 자체를 두려워하거나 억울함과 고통을 호소하기도 한다.문제는 징계 이후에도 이어진다. 사내 고충처리 절차대로 처리되었다고 믿었지만 행위자에 대한 징계와 분리조치 후 시간이 지나면 행위자는 돌아온다. 어떤 경우에는 오히려 승진해서 돌아오기도 한다. 이건 피해자에게 나가라는 의미이며 피해자를 위축시킬 수 밖에 없다. 그러나 회사는 "언제까지 분리조치를 해야하느냐"며 피해자 탓을 한다."그만하면 되지 않았냐", "회사에서 할 수 있는 걸 다 했다", "계속 문제를 일으킨다"며 피해자를 비난하고 문제를 일으키는 사람으로 낙인 찍는다. 그렇게 물을 게 아니라 제대로 처리하고, 지원하고, 조력하며, 이제 괜찮은지 묻고 살폈어야 한다. 또한, 문제제기 하는 사람을 통해 조직문화를 돌아보고 점검하는 기회로 만들어야 한다. 그래야 조직문화가 바뀌고, 피해자가 조직을 신뢰할 수 있을 때 분리조치에 대한 복구를 얘기할 수 있다. 이 모든 것이 신뢰의 문제다.사실 거의 대부분 피해자들은 잘못됨을 알았지만 "대응하는 건 어렵다"거나, "순간 당황했다"며 아무것도 하지 못한 자신을 자책한다. "사과만 받으면 될 줄 알았는데 공포심도 생기고" 어떻게 해야하는지 당황스럽고 힘들었다고 말하기도 한다. 여전히 행위자는 힘이 있고, 피해자는 자신의 탓을 할 수 밖에 없다. "거부했어야 했는데", "더 강하게 행동했어야 했는데"라며 스스로를 몰아세운다.이러한 위축은 결국 출근조차 어렵게 만들고, 일상적인 출근마저 큰 용기를 필요로 하게 만든다. 내담자들은 "출근을 못하겠다", "다니고 싶지 않다"고 한다. 내담자들의 이런 표현들은 자발적인 것이 아니다. 자신의 일터가 안전하고 존중받는 일터가 될 때 '용기'없이도 출근하는 것이 자연스러워진다.직장 내 성희롱 발생 이후 외부기관을 통한 대응 사례를 살펴보면, '외부기관에 문의'한 경우는 6.2%로 나타났으며, '경찰 신고'는 1.3%, '고용노동부 진정' 및 '형사 고소·고발'은 각각 0.3%로 매우 낮은 수준을 보였다. 이러한 결과는 직장 내 성희롱 사건이 외부의 공식적인 법적·행정적 절차로 이어지는 경우가 극히 제한적임을 보여준다.특히 고용노동부에 대한 진정이 0.3%에 불과하다는 점은 실제 발생한 사건 중 극히 일부만이 공식적인 신고 절차로 이어지고 있음을 시사한다. 상당수의 사건이 조직 내부에 머무르거나 외부로 드러나지 않은 채 은폐될 가능성이 있음을 의미한다.상담활동가는 고민하고 또 고민한다. 직장 내 성희롱의 경험이 이후 살아가는 삶에 영향을 미치지 않도록, 일상으로 돌아가도록 그래서 무너진 일상을 회복하고 일터로 다시 돌아올 수 있도록, 잘 버틸 수 있도록, 여성노동자의 조력자 역할을 다한다. 상담실의 여성노동자의 목소리는 은폐될 수 없는 목소리이다. 내 잘못이 아닌데 수십 번 되새기며 자신의 무가치함과 싸우는 여성노동자에게 말하고 싶다."당신의 잘못이 아니에요."여성노동자회 여성노동전문상담실 평등의전화는 1995년 개소된 이래, 여성노동자의 조력자로 있었다. 평등의전화는 여성노동자들의 목소리에 끝까지 귀 기울이며 함께 해왔다. 성희롱에 대한 물음표가 느낌표로 바뀌고, 다시 싸울 힘이 되어 당당히 전진할 수 있도록 앞으로도 여성노동자의 곁에서 성평등한 일터를 만들기 위해 함께할 것이다.여성노동자회는 전국 11개 지역의 평등의전화에서는 근로조건, 직장 내 성차별, 성희롱, 모성권 침해, 직장 내 괴롭힘 등 여성노동자들에게 발생할 수 있는 상담을 진행하고 있습니다. 대표번호를 이용하면 전국 어디서 전화를 해도 가장 가까운 지역 상담실로 연결되어 상담받을 수 있습니다.(대표번호) 1670-1611