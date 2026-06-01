'5명 사망' 한화 대전사업장... 폭발 사고 발생한 곳은 '미사일 세척장'

큰사진보기 ▲1일 오전 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생한 가운데, 소방차와 구급차 등이 사업장 정문으로 나오고 있다. ⓒ 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생한 가운데 소방당국이 정리한 화재발생상황 및 주요 조치 사항. ⓒ 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 소방당국이 정문을 통제중이다. ⓒ 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 소방당국이 정문을 통제중이다. ⓒ 장재완 관련사진보기

1일 오전 폭발 사고가 발생한 곳은 한화에어로스페이스 대전사업장(대전시 외삼동) 내 56동 미사일 세척장으로 확인됐다. 소방 당국은 사고 원인을 추진체 폭발로 추정하고 있다.소방당국에 따르면 사고가 난 건물은 56동 미사일 세척장으로 당시 현장에는 근무자 7명이 있었으며, 이 가운데 5명이 숨지고 2명이 부상을 입은 것으로 확인됐다.소방 관계자는 "현재 추진체 폭발로 추정하고 있다"라며 "정확한 사고 원인과 폭발 경위 등에 대해서는 관계기관과 함께 조사할 예정"이라고 밝혔다.사고가 발생한 건물은 철골조의 지상 1층 규모의 단층 건물로, 연면적은 544㎡인 것으로 알려졌다.신고를 접수한 소방당국은 대응 1단계를 발령하고 소방차량 33대와 소방인력 101명을 투입해 진화 작업을 벌였다. 화재는 발생 약 50분 만인 오전 11시 49분 께 큰 불길이 잡히며 초진이 완료됐다.대전 유성구 외삼동에 위치한 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생해 5명이 숨지는 등 인명 피해가 발생했다.1일 대전시소방본부 등에 따르면 이날 오전 10시 59분경 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 소방당국은 즉시 현장에 출동해 초기 진압을 마친 상태다.이번 사고로 현장에서는 오후 1시 30분 현재 5명이 사망했고, 2명이 부상을 입고 치료를 받는 등 추가 피해 상황이 확인되고 있다.해당 사업장은 화약과 폭약, 로켓 추진체 등을 취급하는 방산 공장이다. 이번 사고는 포탄이나 추진체에 들어가는 화약을 주입하는 공정에서 발생한 것으로 추정되고 있다.현재 소방 당국과 경찰은 인명 구조, 사고 수습 작업과 함께 정확한 사고 원인과 구체적인 인명 피해 상황을 파악하고 있다.이와 관련 박수현 더불어민주당 충남지사 후보는 "참담한 마음"이라고 입장을 밝혔다. 박 후보는 입장문을 통해 "대전 유성구 한화에어로스페이스 폭발사고로 소중한 생명을 잃었다는 소식에 참담한 마음"이라며 "희생자분들의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 깊은 위로를 전한다"라고 밝혔다.그러면서 "더 이상의 희생은 없어야 한다. 구조에 나선 소방·구조대원의 안전까지 지키며 사고 수습에 총력을 다해야 한다"라며 "부상자분들의 빠른 회복을 기원한다"라고 덧붙였다.한편 민주당중앙당은 전국 후보자 캠프에 긴급 공지를 통해 대전, 세종 지역은 유세를 전면 중단하고 그 외 지역은 차분한 유세 진행(로고송 사용 및 율동 등 금지, 차분한 유세 등)을 벌이도록 지침을 전달했다.한화에어로스페이스 대전사업장는 지난 2018년 5월에도 로켓 추진 용기에 고체연료를 충전하던 중 폭발 사고가 발생해 다수의 사상자가 발생했다. 2019년 2월에는 로켓 추진체 연료 분리 작업 중 폭발 사고가 발생해 3명이 숨졌다.