"애기 낳아서 애국해야죠" 민주당 청주시의원 후보 발언 논란

큰사진보기 ▲청주시의회 마선거구(사직1·2,모충동, 수곡1·2동)에 출마한 김진석(52) 민주당 후보가 유세 도중 다른 당 여성후보인 유진영(노동당) 후보 배우자에게 한 말을 두고 ‘성차별’ 논란이 제기됐다. 김 후보는 유진영 후보측이 항의하자 해당 발언에 대해 사과했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

"애기 없으세요? 공공돌봄 한다면서 애기 낳아서 애국해야죠."

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청주시의회 마선거구(사직1·2, 모충동, 수곡1·2동)에 출마한 김진석(52) 민주당 후보가 유세 도중 다른 당 여성후보 배우자에게 한 말을 두고 '성차별' 논란이 제기됐다.같은 지역구에 출마한 유진영(노동당, 31) 후보에 따르면 지난 5월 30일 .김진석 후보가 유 후보의 배우자에게 "애기 없으세요? 공공돌봄 한다면서 애기 낳아서 애국해야죠"라고 말했다.김진석 후보도 해당 발언을 한 사실을 인정했다.김 후보는 "유세 도중에 유 후보의 남편분이 명함을 돌리고 있어서 말을 건넸다"며 "배우자에게 '아이는 몇이냐?'고 물었다"고 했다. 이어 유 후보자의 배우자에게 "공공 돌봄을 이야기 하는 후보면 '아이를 낳으라'라는 취지로 그렇게 이야기 했다"고 밝혔다.이에 대해 유진영 후보는 김진석 후보의 발언이 '성차별적 발언'이라며 유감을 표했다.유 후보는 "애를 낳아서 애국하라"는 말은 여성을 시민이자 정치적 주체로 대하는 것이 아니다"라며 "아이를 낳아야 할 몸으로만 바라보는 명백한 성차별적 사고"라고 비판했다.이어 "공공돌봄을 말한다고 해서 아이를 낳아야 하는 것도 아니다"라며 "공공돌봄은 출산 여부와 무관하게. 아이를 키우는 사람은 물론 아픈 사람, 나이 드는 사람, 장애가 있는 사람, 돌봄노동을 하는 사람, 그리고 돌봄이 필요한 모든 사람이 존엄하게 살 수 있도록 지방정부와 사회가 책임져야 한다는 약속"이라고 강조했다.유진영 후보는 민주당 후보들의 성평등 인식 문제도 지적했다.그는 "최근 유세 현장에서 초등학생에게 '오빠' 호칭을 요구한 논란, 이번 지방선거 기초단체장 여성 후보가 221명 중 18명, 8.14%에 그친 공천 결과는 민주당이 성평등을 말하면서도 실제 정치 현장에서 여성을 동등한 주체로 대하고 있는지 묻게 한다"고 꼬집었다.이에 대해 김진석 후보는 "저출산 문제 등 걱정스러운 마음에 젊은 분들이 아기를 낳아 달라는 취지로 말한 것"이라면서 "제가 잘못 말한 부분에 대해 사과했다"고 밝혔다.