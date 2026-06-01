메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.06.01 11:24최종 업데이트 26.06.01 11:24

이 대통령, 2일 아프리카 장관급 인사 20여 명 접견

한-아프리카 외교장관회의 참석 계기, 중동전쟁 따른 에너지·공급망 위기 속 대안으로 주목돼

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이재명 대통령이 5월 22일 청와대에서 질베르 웅보 국제노동기구(ILO) 사무총장을 접견하고 있다.
이재명 대통령이 5월 22일 청와대에서 질베르 웅보 국제노동기구(ILO) 사무총장을 접견하고 있다. ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 2일 오후 한-아프리카 외교장관회의 참석을 위해 아프리카 각국에서 방한한 장관급 인사들을 접견할 예정이다.

강유정 청와대 수석대변인은 1일 언론 공지를 통해 이를 알리면서 "이 대통령은 아프리카 외교장관 단체 접견을 통해 참석 인사들과 한-아프리카 간의 협력 증진 방향에 대한 의견을 교환할 예정"이라고 밝혔다. 또 "이번 접견에는 아프리카 국가 및 아프리카 연합(AU) 등 지역 국제기구에서 20여 명의 장관급 인사들이 참석한다"고 덧붙였다.

한편 이날 개최된 외교장관회의는 '글로벌 전환기 속 공동 대응을 위한 한-아프리카 파트너십'이란 주제로 진행된다. 중동전쟁으로 인해 에너지 수급 및 핵심원자재 공급망의 불확실성이 커진 가운데, 아프리카가 또 다른 선택지로 부상하고 있음을 감안할 필요가 있다.

이와 관련 외교부는 "이번 회의는 우리 정부가 아프리카 54개국 및 4개 지역기구를 초청하여 단독으로 개최하는 첫 외교장관회의"라며 "조현 외교부 장관은 이번 회의 계기에 참석하는 외교장관 전원과 개별 양자회담을 갖고 우리 기업 진출, 공급망 위기 대응, 재외국민보호 등 제반 현안에 대해 논의하여 양국 관계 증진 방안을 모색할 예정"이라고 밝힌 바 있다.

1일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한-아프리카 외교장관회의에서 조현 외교부 장관(앞줄 가운데)과 각국 장관들이 기념촬영을 하고 있다.
1일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한-아프리카 외교장관회의에서 조현 외교부 장관(앞줄 가운데)과 각국 장관들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스
AD

#이재명대통령#한아프리카외교장관회의#중동전쟁#공급망위기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사국힘 "이 대통령 표 무효 처리해야" 지적... 선관위 "문제될 것 없다"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기