이 대통령, 2일 아프리카 장관급 인사 20여 명 접견

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 5월 22일 청와대에서 질베르 웅보 국제노동기구(ILO) 사무총장을 접견하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲1일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한-아프리카 외교장관회의에서 조현 외교부 장관(앞줄 가운데)과 각국 장관들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 2일 오후 한-아프리카 외교장관회의 참석을 위해 아프리카 각국에서 방한한 장관급 인사들을 접견할 예정이다.강유정 청와대 수석대변인은 1일 언론 공지를 통해 이를 알리면서 "이 대통령은 아프리카 외교장관 단체 접견을 통해 참석 인사들과 한-아프리카 간의 협력 증진 방향에 대한 의견을 교환할 예정"이라고 밝혔다. 또 "이번 접견에는 아프리카 국가 및 아프리카 연합(AU) 등 지역 국제기구에서 20여 명의 장관급 인사들이 참석한다"고 덧붙였다.한편 이날 개최된 외교장관회의는 '글로벌 전환기 속 공동 대응을 위한 한-아프리카 파트너십'이란 주제로 진행된다. 중동전쟁으로 인해 에너지 수급 및 핵심원자재 공급망의 불확실성이 커진 가운데, 아프리카가 또 다른 선택지로 부상하고 있음을 감안할 필요가 있다.이와 관련 외교부는 "이번 회의는 우리 정부가 아프리카 54개국 및 4개 지역기구를 초청하여 단독으로 개최하는 첫 외교장관회의"라며 "조현 외교부 장관은 이번 회의 계기에 참석하는 외교장관 전원과 개별 양자회담을 갖고 우리 기업 진출, 공급망 위기 대응, 재외국민보호 등 제반 현안에 대해 논의하여 양국 관계 증진 방안을 모색할 예정"이라고 밝힌 바 있다.