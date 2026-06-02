[단독] 여인형, '내란 준비 문건' 내부 반발에 격노... 회의 박차고 나갔다

여인형 전 국군방첩사령관이 사령관 부임 직후 12.3 내란 사전 준비 의혹을 받는 계엄 문건 작성을 밀어붙이려 회의까지 주관했으나 실무자 반대에 부딪히자 화를 내며 회의장을 박차고 나간 것으로 확인됐다.
<오마이뉴스> 취재를 종합하면, 2023년 11월 방첩사로 부임한 여인형 전 사령관은 '전시 계엄사령부 합동수사본부 업무 운영 계획 문건'이라는 제목의 비밀문서 개정 작업을 지시·주도했다. 이 문건에는 여 전 사령관과 함께 방첩사로 들어온 일명 '용현파' 김철진 국방부 군사보좌관과 소형기 전 참모장(소장·현 육군사관학교장)도 관여한 것으로 알려졌다.
문건 개정 과정에서 기존과는 다른 내용이 포함됐다. 비상계엄 선포 시 검경 등 사정기관과 군 주요 병과 인력이 방첩사로 대거 파견되는 내용이 담긴 것이다. 그간 방첩사는 비상계엄 선포 시 합수부를 통해 국가정보원과 검경 등 정보·수사기관들의 업무를 조정·통제하는 역할을 맡았다.
여인형 면전에서 반대... "방첩사로 인력 모이면 오해 소지"
종합특검(특별검사 권창영)은 ① 여 전 사령관이 주관하는 회의가 열렸으며 ② 사령관 주관 회의에 참석한 실무자들이 "합수부 계획은 수사·정보 기관을 조정·통제하는 것이지 대규모로 인력이 모이는 게 아니다", "여러 기관에서 파견된 인력이 방첩사로 모이는 게 적절하지도 않고, 오해의 소지도 있다"라고 반발한 정황을 파악했다. 이 같은 하급자들의 반발에 여 전 사령관은 화를 내며 회의 도중 회의장을 박차고 나갔다.
특검은 이러한 정황 등을 토대로 방첩사가 12·3 내란에서 합동체포조를 편성해 국회로 출동시켰던 만큼 직접 지휘할 수 있는 대규모 파견 인력을 확보하려던 것은 아닌지 의심하고 있다.
여 전 사령관이 관여한 위 문건이 내란 준비 시점을 법원의 판단보다 앞당길 핵심 물증이라는 게 특검의 판단이다. 앞서 서울중앙지방법원 형사25부(당시 재판장 지귀연 부장판사)는 지난 2월 내란 우두머리 사건 1심 판결 선고에서 '내란 결심·준비 시점'을 윤석열씨의 비상계엄 선포 이틀 전인 2024년 12월 1일로 판단했다.
[단독] 2024년 초 내란 준비 의혹 문건에 '용현파' 개입 정황
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