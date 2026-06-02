[단독] 여인형, '내란 준비 문건' 내부 반발에 격노... 회의 박차고 나갔다

▲윤석열 대통령이 2023년 11월 6일 오후 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 중장 진급·보직 신고 및 삼정검 수치 수여식에서 여인형 국군방첩사령관에게 삼정검 수치를 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기