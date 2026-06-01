첨단재생의료 문턱 낮춘 복지부... "해외 원정치료 끝낸다"

큰사진보기 ▲보건복지부가 지난 1년간 K-바이오 분야의 신산업 성장을 촉진하고 글로벌 시장에서 산업 주도권을 확보하기 위해 해묵은 규제를 개선해왔으며 규제 정책기조(패러다임)를 지원·육성 중심으로 전환하였다고 밝혔다. ⓒ jawaberkata on Unsplash 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 지난 2월 6일 오전 서울 주구 포시즌스 호텔에서 첨단재생바이오 기업인들을 만나 애로사항과 정부 지원 필요사항을 듣고 첨단재생바이오 산업의 발전 방향을 논의하는 자리에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

정부가 지난 1년 동안 바이오산업 분야의 규제 체계를 대폭 손질하는 등 첨단재생의료와 의료데이터 활용, 바이오 특구 육성에 속도를 내고 있다. 규제를 통한 관리 중심에서 산업 육성과 지원 중심으로 정책 기조를 전환해 케이(K)-바이오의 글로벌 경쟁력을 높이겠다는 것이다.보건복지부는 1일 지난 1년간 K-바이오 분야 신산업 성장을 촉진하고 글로벌 시장 주도권 확보를 위해 현장 중심의 규제 합리화를 추진해왔다면서 주요 성과를 발표했다.이번 제도 개선은 이재명 대통령 주재로 지난해 10월 열린 제2차 핵심규제 합리화 전략회의와 올해 4월 제1차 규제합리화위원회 전체회의에서 발굴된 과제들을 중심으로 추진됐다. 첨단재생의료 활성화와 의료데이터 활용 확대를 핵심 축으로 삼아 바이오산업의 성장 기반을 마련하는 데 주력했다는 것이 복지부의 설명이다.가장 눈에 띄는 것은 첨단재생의료 치료 환경의 변화다. 그동안 첨단재생의료는 줄기세포 치료 기술이 발전했음에도 치료 범위가 중대·희귀·난치 질환에 제한돼 있었고, 연구 절차 역시 기준이 모호하고 복잡해 의료 현장의 불만이 높았다. 중·저위험 임상연구임에도 과도한 비임상 자료를 요구받는 대못 규제도 발목을 잡았다.이에 정부는 연구 현장에서 난치질환 적용 여부를 보다 유연하게 판단할 수 있도록 82개 질환 예시를 제시하고, 중·저위험 임상연구에 대해서는 고위험 연구 수준의 비임상자료 제출을 원칙적으로 요구하지 않도록 관련 지침(가이드라인)을 개선·완화했다.특히 만성통증과 근골격계 질환 등 해외 원정치료 수요가 많았던 분야에서 자가 줄기세포 등을 활용한 임상연구를 허용했다. 또 국내 연구 결과가 부족하더라도 해외에서 이미 검증된 임상시험 및 임상연구 결과가 있다면, 이를 활용해 국내 치료를 시행할 수 있도록 허용했다.복지부는 이를 통해 환자들이 치료를 위해 해외 의료기관을 찾지 않아도 되는 환경이 조성될 것으로 기대하고 있다.여기에 제도적 기반도 마련됐다. 지난 4월 국회 본회의를 통과한 '첨단재생바이오법' 개정안도 힘을 보탠다. 개정안은 세포나 조직뿐만 아니라 '유전물질'을 인체로 직접 전달하는 '생체 내 유전자치료'가 첨단재생의료 범위에 새롭게 포함됐다. 세포처리시설의 해외 인체세포 등 원료물질 수입도 허용되면서 국내 임상연구 생태계가 더욱 넓어질 전망이다.막혀있던 보건의료 데이터의 활용성도 극대화된다. 그동안 신약 개발과 치료 효과 검증에 중요한 자료인 사망자 의료정보는 개인정보보호법 적용 범위를 둘러싼 현장의 혼선 때문에 활용에 어려움이 있었다.이에 복지부는 개인정보보호위원회와 함께 사망자 의료데이터 활용 가이드라인을 명확히 하고, 환자 식별 가능성을 낮춘 '저위험 가명데이터셋'을 개발해 현장의 불확실성을 줄였다.산업계의 고질적인 불편 사항이었던 건강보험 빅데이터 전근성도 개선된다. 현재 기업과 연구기관은 국민건강보험공단과 건강보험심사평가원 데이터를 분석하기 위해 지정된 분석센터를 직접 방문해야 한다. 이 때문에 지역 간 접근성 격차와 연구 효율성 저하 문제가 꾸준히 제기돼 왔다.정부는 이를 해결하기 위해 올해 1월부터 원격분석 안전성 평가 시범사업을 추진 중이다. 개인정보 재식별 위험을 최소화하는 조건 아래 기업이나 연구자들이 분석센터에 가지 않고 온라인으로 원격 접속을 통해 안전하게 건강보험 데이터를 분석할 수 있게 됨으로써 의료 인공지능(AI) 연구와 신약 개발 속도를 높이겠다는 계획이다.정부가 추진하는 '5극 3특' 국가균형성장 전략과 연계된 '바이오 메가특구'에는 파격적인 '메뉴판식 규제특례'가 부여된다. 기업과 지방자치단체가 필요한 규제 완화 항목을 맞춤형으로 골라 빠르게 적용받는 방식이다.대표적인 내용은 분산형 임상시험 허용이다. 현재는 임상시험 참가자가 병원을 직접 방문하는 방식이 일반적이지만, 앞으로 특구 내에서는 착용형(웨어러블) 기기나 디지털 플랫폼을 활용해 자택에서 데이터를 전송하거나 투약 내용을 기록하는 방식도 임상 절차로 인정된다. 정부는 이를 통해 임상시험 참여자의 편의성을 높이고 디지털 헬스케어 기술과 임상시험의 연계를 강화할 수 있을 것으로 보고 있다.첨단의료복합단지 내 생산시설 규제도 대폭 완화된다. 기존에는 의약품·의료기기 생산시설 규모가 5000㎡ 이하로 제한됐지만, 특구 내에서는 1만5000㎡ 이하로 3배까지 확대된다. 그동안 설치가 불가능했던 건강기능식품과 기능성 화장품 생산시설도 허용된다.또 첨단재생의료 심의 절차 역시 중앙 심의위원회 중심 구조에서 벗어나 지역 자체 심의위원회와 안전관리기관 운영이 가능해진다. 정부는 심의 기간 단축과 신속한 치료 체계 구축 효과를 기대하고 있다.정은경 보건복지부 장관은 "그간 활성화되지 못했던 첨단재생의료 치료의 문턱을 낮춰 중대·희귀·난치질환 환자들을 위한 새로운 치료 기회를 넓혀 나가고 있다"면서 "소중한 의료데이터의 안전한 활용 기반을 명확히 해 바이오헬스 산업계의 신약 개발 및 공익적 연구 효율성을 높여가겠다"고 밝혔다.이어 장 장관은 "바이오 메가특구를 중심으로 과감하게 메뉴판식 규제특례를 차질 없이 도입해 기업의 선제적 투자를 활성화하겠다"며 "대한민국이 글로벌 바이오헬스 시장을 선도하는 중심국가로 도약할 수 있도록 범정부적 역량을 다해 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.