대전환경단체 "대전 갑천 수상레포츠 체험장 운영 재검토해야"

큰사진보기 ▲대전환경운동연합과 대전충남녹색연합이 대전 서구 갑천 수상레포츠 체험장 일대를 모니터링 한 결과, 조류경보제 '경계' 수준의 녹조가 확인됐다며 체험장 운영 재검토와 도룡가동보 운영 중단을 촉구했다. ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전환경운동연합과 대전충남녹색연합이 대전 서구 갑천 수상레포츠 체험장 일대를 모니터링 한 결과, 조류경보제 '경계' 수준의 녹조가 확인됐다며 체험장 운영 재검토와 도룡가동보 운영 중단을 촉구했다. ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

대전지역 환경단체들이 갑천 수상레포츠 체험장 일대에서 조류경보제 '경계' 수준의 녹조가 확인됐다며 체험장 운영 재검토와 도룡가동보 운영 중단을 촉구하고 나섰다.대전환경운동연합과 대전충남녹색연합은 1일 공동으로 성명을 내고 "갑천 수상레포츠 체험장 운영을 재검토하고, 녹조 확산을 초래한 갑천 도룡가동보 운영을 중단하라"고 대전시에 촉구했다.두 단체에 따르면, 이들은 지난 5월 8일 갑천 수상레포츠 체험장 일대에서 녹조 모니터링을 진행했다. 현장에서 채수한 시료를 경북대학교 이승준 교수팀에 분석 의뢰한 결과, 남조류 세포수가 18만4000cells/mL에 달하는 것으로 확인됐다.이는 물환경보전법 시행령에 따른 친수구간 조류경보제 기준상 '경계' 단계에 해당하는 수준이다. 조류경보는 남조류 세포수가 2회 연속 2만cells/mL 이상일 경우 '관심', 2회 연속 10만cells/mL 이상일 경우 '경계' 단계가 발령된다.환경단체들은 "갑천 수상레포츠 체험장은 2024년부터 친수구간 조류경보제 시범운영 지점으로 지정된 곳이지만, 현재까지 조류경보가 발령된 적은 없다"며 "본격적인 운영이 시작되기도 전에 '경계' 수준의 녹조가 발생했다는 것은 이미 구조적 위험이 현실화됐음을 보여준다"고 지적했다.대전환경운동연합과 대전충남녹색연합은 갑천 수상레포츠 체험장이 하류 도룡가동보의 담수를 통해 운영되고 있다는 점을 문제로 지적했다.이들은 "고인 물, 높은 수온, 영양염류 축적은 녹조 발생의 전형적인 조건"이라며 "도시하천인 갑천은 생활권 비점오염원이 지속적으로 유입되는 특성상 녹조 발생 가능성이 매우 높은 공간"이라고 밝혔다.이어 "지금과 같이 수위 확보를 위해 가동보 가동을 통한 인위적 담수를 강행한다면 갑천 녹조는 매년 반복될 수밖에 없다"며 "하천에서 수상스포츠를 체험하기 위해 체험장을 찾은 시민들은 '조용한 살인자'라 불리는 녹조 독성 위험에 지속적으로 노출될 수밖에 없다"고 경고했다.이들은 녹조가 단순한 수질 문제가 아니라 시민 건강과 직결된 문제라는 점도 강조했다. 이들은 "남조류는 청산가리의 6300배 이상의 독성을 가진 마이크로시스틴을 포함하고 있다"며 "간과 신경계 등에 영향을 미칠 수 있는 유해물질 위에서의 물놀이는 국민 생명안전에 치명적일 수밖에 없다"고 주장했다.또한 "환경운동연합, 낙동강네트워크, 보철거시민행동 등이 공동으로 진행한 녹조 발생지역 인근 주민 인체영향 조사 결과, 주민 비강에서 녹조 독성이 검출되기도 했다"며 "녹조 독성이 에어로졸 형태로 공기 중에 확산돼 호흡기를 통해 생명안전에 심각한 영향을 미칠 수 있다는 점이 확인된 것"이라고 설명했다.대전환경운동연합과 대전충남녹색연합은 갑천에서 반복된 대규모 준설도 녹조 문제를 악화시키는 요인이라고 비판했다.이들은 "2024년과 2025년, 이어 2026년에 진행된 대규모 준설은 하천의 자정능력을 더욱 약화시키며 녹조를 증폭시키는 악순환을 만들고 있다"며 "자연하천의 흐름과 생태를 훼손한 결과가 결국 시민 건강에 대한 위협으로 되돌아오고 있는 것"이라고 밝혔다.대전환경운동연합과 대전충남녹색연합은 대전시에 ▲갑천 수질을 위협하는 도룡가동보 담수 중단 및 갑천 수상레포츠 체험장 운영 전면 재검토 ▲갑천뿐 아니라 3대 하천 전 구간의 녹조 발생 원인과 독성 위험 정밀조사 ▲준설과 인공구조물 중심 하천정책 중단 및 자연성 회복 ▲시민 건강과 안전을 최우선으로 하는 물관리 정책 전환 등을 촉구했다.끝으로 이들은 "대전시는 보여주기식 친수사업을 중단하고 3대 하천을 흐르는 강으로 돌려야 한다"며 "자연성 회복과 보 철거는 선택이 아니라 시민 안전을 위한 최소한의 조치"라고 강조했다.