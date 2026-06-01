인천시, 여름철 청년 아르바이트생 100명 모집

큰사진보기 ▲인천광역시청 청사 전경. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시는 여름방학 기간 공공기관에서 다양한 직무를 체험할 수 있는 하계 청년 아르바이트 참여자 100명을 모집한다고 밝혔다. 이번 모집은 청년들에게 행정 경험의 기회를 제공하고, 지역사회에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다.신청 자격은 모집공고일인 6월 1일 기준 인천시에 주민등록이 되어 있는 청년으로, 최근 2년(2024년 7월~ 2026년 1월) 동안 인천시에서 시행한 공공기관 청년 아르바이트 사업에 참여한 이력이 없어야 한다.일반 모집은 18세 이상 39세 이하인 청년을 대상으로 한다. 특별 모집은 2년제 이상 대학(교) 재학생 또는 휴학생 중 저소득층, 등록장애인, 2자녀 이상 가정의 자녀를 대상으로 한다.신청 방법은 6월 1일 오전 9시부터 11일 오후 6시까지 인천시 누리집(www.incheon.go.kr)을 통해 접수할 수 있다. 선발은 6월 15일 전산 추첨 방식으로 진행된다. 추첨의 공정성과 투명성을 높이기 위해 선착순 5명은 선발 현장에 참관할 수 있다.최종 선발된 청년들은 2026년 7월 6일부터 29일까지(실근무 17일) 인천시 본청, 사업소, 공사·공단, 군·구청, 소방서, 도서관 등의 기관에 배치되어 근무하게 된다. 근무는 주 5일, 하루 7시간(점심시간 제외)이며, 근무 기관 여건에 따라 근무 요일, 일수 및 시간은 일부 조정될 수 있다.기타 자세한 사항은 인천시 누리집을 참고하거나, 미추홀콜센터(☎ 032-120) 또는 인천시청 자치행정과(☎ 032-440-2434)로 문의하면 된다.