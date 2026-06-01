청주 노리울·밤나무지역아동센터, '초등생 돌이개발단' 시작

큰사진보기 ▲청주시 청원구에 소재한 노리울지역아동센터와 밤나무지역아동센터가 지난 4월부터 ‘초등생 놀이개발단’ 사업을 운영해 관심이 쏠린다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

'사회적협동조합 일하는사람들'에 따르면 이들 2개 지역아동센터는 삼성꿈장학재단이 주관하는 '2026년 배움터 교육지원 공모사업'에 선정됐다.삼성꿈장학재단의 '배움터 교육지원사업'은 교육 소외계층 아동 및 청소년에게 교육 기회를 제공해 교육복지 안정망을 구축하는 사회공헌 사업이다.삼성꿈장학재단은 노리울‧밤나무지역아동센터 2개소에 총 2500만원의 사업비를 지원한다.지역아동센터는 이를 바탕으로 지난 4월부터 '놀이크리에이터 초등학생 놀이개발단' 프로그램을 시작했다.'놀이크리에이터 초등학생 놀이개발단' 프로그램은 미디어에 과의존하며 스마트폰 없이 여가 활동을 하지 못하는 아동들을 위해 기획됐다.아동들이 자기주도적인 여가 활용 능력을 기를 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.주요 프로그램으로 ▲ 놀 권리 교육 ▲ 다양한 놀이교육 ▲ 직접 놀이를 개발해보는 놀이크리에이터 ▲ 개발한 놀이를 타 지역아동센터 및 지역행 사에서 선보이는 찾아가는 놀이크리에이터 등이 있다.아동에겐 '놀 권리 교육'을 시작으로, 4월 놀이 교육을 거쳐 5월부터 7월 까지 다양한 놀이를 직접 제공한다.10월에는 '타 센터로 찾아가는 놀이크리에이터, 11월 지역 축제를 통해 지역 주민들에게 그동안 개발한 놀이를 선보일 예정이다.'사회적협동조합 일하는 사람들'은 "아동들이 주도적으로 여가 활동을 선택하고 실행할 뿐 아니라, 프로그램을 직접 기획 개발 운영하는 과정을 거친다"며 "협업 능력과 리더십 등 다양한 역량을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.한편 사업을 진행하고 있는 노리울지역아동센터와 밤나무지역아동센터 '사회적협동조합 일하는 사람들'에 소속돼 있다.