건보공단 차기 이사장 선임 절차 논란... 노조 "공운법 위반"

큰사진보기 ▲강원도 원주에 있는 국민건강보험공단 ⓒ 국민건강보험공단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국민건강보험공동 노동조합이 지난 5월 29일 건보공단의 차기 이사장 후보를 추천할 임원추천위원회가 열리는 이사회장 앞에서 임추위 구성 과정에서 '공공기관의 운영에 관한 법률(공운법)' 규정을 위반했다고 주장하며 손팻말 시위를 벌이고 있다. ⓒ 국민건강보험공단 노동조합 관련사진보기

국민건강보험공단 차기 이사장 선임을 위한 임원추천위원회 구성 과정에서 법률 위반 논란이 불거졌다. 건보공단 노동조합은 "공공기관 운영의 투명성과 민주성을 훼손한 중대한 사안"이라며 정기석 이사장 퇴진 투쟁과 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.오는 7월 정 이사장의 퇴임을 앞두고 건보공단이 차기 수장 선임 초기부터 극심한 노사 갈등과 법적 공방에 휩싸이면서 향후 이사장 인선 과정 전체가 난항을 겪을 것으로 예상된다.1일 국민건강보험노동조합과 노동시민사회단체에 따르면, 건보공단은 지난달 28일 이사회를 열고 차기 이사장 후보를 추천할 임원추천위원회(임추위) 구성을 의결했다. 문제는 임추위 위원 5명 중 '공단 구성원의 의견을 대변할 수 있는 사람 1명'을 포함해야 한다는 '공공기관의 운영에 관한 법률(공운법)' 규정을 위반했다는 것이다.공운법 제29조와 시행령 제23조는 임추위 위원을 법조계·경제계·언론계·학계·노동계 등 다양한 분야 인사 가운데 선임하도록 하면서, 반드시 해당 기관 구성원의 의견을 대변할 수 있는 사람 1명을 포함하도록 규정하고 있다.또 정부의 '공기업·준정부기관 경영에 관한 지침'과 건보공단 자체 운영규정 역시 구성원을 대표하는 임추위원은 노사 협의나 구성원 투표 등 전체 구성원의 의견을 수렴하는 절차를 거쳐 추천된 인사 가운데 선임하도록 명시하고 있다.노조가 문제 삼는 대목은 임추위 위원 가운데 '공단 구성원의 의견을 대변하는 인사' 선임 절차다. 노조는 "그동안 공단은 이러한 절차를 거치지 않고 경영진이 추천한 인사를 이사회에서 일방적으로 의결해 왔다"며 "2017년부터 지속적으로 문제를 제기했지만 개선되지 않았다"고 지적했다.특히 지난달 21일 공단 경영진이 차기 이사장 선임을 위한 임추위 구성 과정에서도 기존 방식을 유지하겠다는 입장을 밝힌 데 이어, 28일 이사회에서 경영진이 지명한 인사를 임추위원으로 결정하겠다고 통보하면서 갈등이 본격화됐다는 설명이다.이에 노조는 지난 26일 "경영진 추천 후보 1명과 노조 추천 후보 1명을 놓고 전체 구성원 투표를 실시하자"고 제안했지만 받아들여지지 않았다고 주장했다.결국 노조는 자체적으로 공단 구성원 의견 수렴 절차에 나섰다. 건보 노조와 업무지원직노조 소속 조합원들을 대상으로 실시한 투표 결과, 노조 추천 후보는 전체 구성원 1만6495명 가운데 과반을 넘는 1만95명의 찬성을 얻었고, 투표자 기준 찬성률은 92.8%에 달했다.하지만 28일 열린 이사회에서는 노조가 추천한 후보가 아닌 보건복지부 전직 차관이 '공단 구성원을 대변하는 임원추천위원'으로 의결됐다. 노조는 이 결정이 공운법 취지에 어긋난다고 반발하고 있다.건보공단 임추위는 모두 5명으로 구성된다. 비상임이사 3명과 외부 인사 2명인데, 이 가운데 외부 인사 1명은 공단 구성원을 대표해야 한다. 그런데 이번에 보건복지부 전직 차관이 해당 몫으로 선임되면서, 현직 보건복지부 건강보험정책국장을 포함해 전체 임추위원 5명 가운데 2명이 복지부 출신이 됐다는 것이다. 다양한 분야의 인사를 선임해 투명성을 높이자는 공운법의 취지가 무색해진 셈이다.노조는 "공운법 시행령은 다양한 분야 인사로 임추위를 구성하도록 규정하고 있는데, 정작 소관 부처 전·현직 고위 관료 비중이 지나치게 높아졌다"며 "윤석열 정부 시절 복지부 차관을 지낸 인사가 과연 건보공단 구성원의 의견을 대변할 수 있는지 의문"이라고 지적했다.노동·시민사회단체들도 비슷한 문제의식을 제기하고 있다. 이들은 "공운법이 임추위에 구성원 대표를 반드시 포함하도록 한 이유는 낙하산 인사를 방지하고 공공기관 운영의 투명성을 높이기 위한 것"이라며 "정부 고위 관료 출신 인사를 구성원 대표로 보는 것이 타당한지 사회적 검증이 필요하다"고 주장했다.건보 노조는 지난달 28일 비상 중앙집행위원회를 열고 대응 방침을 확정했다. 이날(1일)부터 정 이사장 퇴진 운동에 돌입하는 한편, 해당 임추위원의 자진 사퇴를 촉구하고, 이사회 의결 효력정지 가처분 신청 등 법적 대응도 병행할 계획이다.