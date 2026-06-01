"우와, 진짜 살아있어" 곤충들과의 특별한 만남

큰사진보기 ▲행사장 입구오후 2시경 북서울꿈의숲에서 열린 대한민국 생물 대탐험 행사장을 찾은 관람객들의 모습. ⓒ 임하진 관련사진보기

큰사진보기 ▲솜사탕 만들기 체험관솜사탕 만들기 체험을 하기 위해 줄을 서있는 부모님과 아이들의 모습. ⓒ 임하진 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시되어 있는 곤충100여종의 살아있는 곤충을 구경하는 부모님들의 모습. ⓒ 임하진 관련사진보기

큰사진보기 ▲밀웜 만지기 체험밀웜 만지기 체험을 하는 남여 아이들의 모습. ⓒ 임하진 관련사진보기

큰사진보기 ▲곤충 만지기 체험가장 인기가 많은 장수풍뎅이 만지기 체험존에 모여있는 아이들의 모습. ⓒ 임하진 관련사진보기

큰사진보기 ▲곤충 만지기 체험곤충 만지기 체험을 하고 있는 아이들의 모습. ⓒ 임하진 관련사진보기

큰사진보기 ▲뱀 등 파충류 전시관2층 파충류존에 전시되어있는 뱀의 모습. ⓒ 임하진 관련사진보기

큰사진보기 ▲행사장 내 매점곤충 사탕과 초콜릿, 곤충 키우기 세트에 관심을 보이는 아이들의 모습. ⓒ 임하진 관련사진보기

큰사진보기 ▲곤층으로 만든 약누에나방과 꽃무지유충으로 제조된 약에 대한 설명이 써있는 공간이 있다. ⓒ 임하진 관련사진보기

큰사진보기 ▲대한민국 곤충 대탐험 대표 김선웅대한민국 곤충 대탐험 대표 김선웅님의 인스타 사진 ⓒ 김선웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲곤충 초콜릿과 곤충사탕행사장 내 매점에서 기자가 직접 구매한 곤충 초콜릿과 사탕을 들고 찍은 사진 ⓒ 임하진 관련사진보기

[대한민국 생물 대탐험 관람 정보] 행사명 : 대한민국 생물 대탐험

장소 : 북서울꿈의숲

기간 : 2026년 5월 1일 ~ 6월 28일

운영시간 : 오전 10시 ~ 오후 6시

휴무일 : 매주 월요일

입장료

일반 : 10,000원

인스타그램 팔로우 시 : 8,000원

Instagram

24개월 미만 : 무료

24개월 이상 ~ 36개월 미만 : 5,000원

덧붙이는 글 | 이 기사는 북서울꿈의숲에서 열린 '대한민국 생물 대탐험' 행사 현장을 직접 취재해 작성했습니다. 행사는 2026년 6월 28일까지 진행되며, 다양한 곤충과 파충류를 직접 보고 체험할 수 있습니다.

부모님의 손을 꼭 잡은 아이들이 기대에 찬 표정으로 행사장 입구를 향해 걸어갔다. 지난 5월 31일 오후, 2시 북서울꿈의숲에서 열린 '대한민국 생물 대탐험'은 개장과 동시에 가족 단위 방문객들로 활기를 띠었다. 5월 1일부터 6월 28일까지 진행되는 이번 행사는 오전 10시부터 오후 6시까지 운영되며 매주 월요일은 휴무이다. 입장료는 1만 원이지만 인스타그램 계정을 팔로우하면 8천 원에 입장할 수 있다.행사장을 찾은 가족들에게 방문 이유를 묻자 대부분 비슷한 답변이 돌아왔다. 한 학부모는 "아이가 평소 곤충에 관심이 많아 먼저 가보자고 해서 방문하게 됐다"고 말했다. 또 다른 방문객 역시 "평소 곤충을 좋아하는 아이가 직접 체험해보고 싶어 했다"며 행사장을 찾은 이유를 설명했다. 실제로 행사장 곳곳에서는 남녀를 가리지 않고 많은 어린이들이 적극적으로 체험에 참여하고 있었다.행사장 야외에는 솜사탕 만들기 체험 부스가 마련되어 있었다. 직접 솜사탕을 만들어 볼 수 있다는 점 때문인지 어린이들이 긴 줄을 서서 자신의 차례를 기다리고 있었다. 부모들은 아이들의 체험 모습을 사진으로 남기며 즐거운 시간을 보내고 있었다.실내 전시장으로 들어서자 아이들의 웃음소리와 부모님들의 감탄이 끊이지 않았다. 1층 체험 공간에는 유충, 애벌래, 장수풍뎅이, 귀뚜라미, 밀웜이 전시되어 있었고, 관람객들은 직접 곤충을 만져볼 수 있었다. 처음에는 망설이던 아이들도 용기를 내어 곤충을 손에 올려 놓으며 신기한 표정을 지었다. 체험에 참여해 장수풍뎅이를 직접 만져보았다. 예상과 달리 곤충은 매우 온순했다.특히 장수풍뎅이와 넙적사슴벌레는 가장 많은 인기를 끌었다. 아이들은 물론 어른들도 곤충을 손에 올려놓고 관찰하는 모습이 눈에 띄었다.가장 인상 깊었던 것을 아이들의 태도였다. 한 어린이는 친구에게 "곤충 다치지 않게 조심해"라고 말하며 장수풍뎅이를 조심스럽게 옮기고 있었다. 단순히 신기한 생물을 구경하는 것을 넘어 살아있는 생명을 존중하려는 모습이었다.2층에서는 또 다른 생물들을 만날 수 있었다. 지렁이, 넙적사습벌레, 도둑게를 비롯해 뱀, 도마뱀, 거북이, 개구리 등 다양한 파충류와 양서류가 전시되어 있었다. 살아있는 뱀과 거미를 몸에 올려보는 체험도 진행되고 있었는데, 아이들은 무서워하면서도 호기심 가득한 표정으로 체험에 참여했다. 곳곳에서는 부모들이 아이들의 모습을 촬영하며 추억을 남기고 있었다.전시장에는 100여 종이 넘는 다양한 곤충들이 전시되어 있었다. 각 생물의 특징과 생태를 설명하는 안내문도 함께 마련되어 있어 단순한 관람을 넘어 교육적인 의미도 느낄 수 있었다. 체험 부스는 어린이들의 눈높이에 맞게 구성되어 있었고, 많은 아이들이 자연스럽게 생물과 교감하는 모습을 볼 수 있었다.2층 매점에서는 곤충을 활용한 초콜릿과 사탕도 판매되고 있었다. 이를 맛본 아이들은 "생각보다 맛있다. 신기하다"라는 반응을 보였다. 매점 관계자는 곤충이 미래 식량으로 주목받고 있다고 설명했다.실제로 전시장 한편에는 곤충을 활용해 만든 의약품과 관련 자료들도 전시되어 있었다. 또한 사육통과 곤충 키우기 용품도 판매하고 있다.행사장 입구쪽에서 관람객들을 둘러보던 김선웅 대표는 아이들이 장수풍뎅이와 넙적사슴벌레를 만지며 웃는 모습을 흐뭇하게 바라보고 있었다. 김 대표는 "어린 시절부터 곤충을 공부하며 생물에 대한 관심을 키워왔다"며 "아이들이 곤충을 무서워하지 않고 생명을 좋아하는 마음을 가졌으면 좋겠다"고 행사 취지를 설명했다. 이어 "곤충도 소중한 생명이라는 사실을 체험을 통해 자연스럽게 배울 수 있기를 바란다"고 전했다.