세종이 부처께 올린 노래, 다시 사찰 문을 두드리다

큰사진보기 ▲조계종 총무원을 찾은 월인천강지곡 세계기록유산 등재 추진위(왼쪽부터, 필자, 성원 스님, 박병천 위원장, 김동래 부위원장, 변영섭 추진위원) @조계종 ⓒ 조계종 관련사진보기

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"2025년 미래엔교과서박물관과 세종시가 손을 잡고 등재추진위원회를 꾸린 뒤, 국내외 학술대회와 자료 전시를 통해 작품의 가치를 한 겹 한 겹 벗겨 왔다"라고 그간의 걸음을 짚었다. 이어 그는 조심스럽게, 그러나 분명하게 청을 올렸다. "오는 7월 22일 <월인천강지곡> 국제학술대회를 엽니다. 이 뜻깊은 자리에 조계종 총무원장 스님의 축사를 모실 수 있다면, 세종이 부처께 올린 노래가 다시 불교계의 목소리로 세상에 울려 퍼질 것입니다."

"마침 요즘 <월인천강지곡>을 읽고 있던 참이었습니다."

"이 책은 본래 우리 불교계, 실상사에서 부처님 안에 모셨던 성보(聖寶)나 다름없습니다. 그러니 우리가 곁에서 후원하고 협조하는 데 그칠 일이 아닙니다. 처음부터 끝까지 함께 추진해야 할 우리 모두의 일입니다."

"지금 <월인천강지곡>을 온 세계에 알리기 위해 134개 언어로 자동 번역되는 온라인 플랫폼을 기획하고 있습니다. 한글로 지은 세종의 노래가 세계인의 언어로 읽히는 일이지요. 하나의 달이 천 개의 강을 비추듯, 이 노래가 천 개의 언어로 번져 가려면 불교계가 꼭 함께해 주셔야 합니다."

"월인천강지곡은 우리 불교의 보물이고 동시에 이 나라의 보물입니다. 그래서 이번 등재에서 조계종의 역할이 그래서 더없이 중요합니다."

"소장자인 미래엔 김영진 회장님을 대신해 불교계에 깊이 감사드립니다. 지금은 우리가 소장하고 있지만, 성원 스님 말씀처럼 이 책은 본래 불교계의 것이었고, 이제는 온 세계인이 함께 품어야 할 유산입니다."

큰사진보기 ▲≪월인천강지곡 상≫ 원본. 미래엔교과서박물관 소장(장서각 위탁 관리) @김슬옹 ⓒ 김슬옹 관련사진보기

부처님 오신 날(5월 24일)을 닷새 앞둔 지난 5월 19일, 세종대왕이 손수 지은 한글 찬불가 <월인천강지곡>, 그 상권을 세계인의 기억 속에 새기려는 사람들이 월인천강지곡 입체해설서를 들고 대한불교조계종 총무원 문화부장 성원 스님을 찾았다.예방 길에는 박병천 등재추진위원장(경인교육대학교 명예교수)과 김동래 부위원장(미래엔교과서박물관장), 그리고 우리 미술사 전문가이신 변영섭 추진위원(고려대 명예교수, 전 문화재청장)이 함께 나섰다. 필자는 세종국어문화원 원장이자 추진위원으로서 이날의 만남을 기록하며 동행했다.먼저 입을 연 이는 박병천 위원장이었다.김동래 부위원장은 이 국보가 미래엔의 품에 이르기까지의 긴 내력을 풀어놓았다. 사연은 노래의 첫 자락만큼이나 극적이다. 1447년 무렵 간행된 <월인천강지곡> 상권(국보)은 1466년, 세종의 형 효령대군의 손으로 전북 부안 능가산 실상사(實相寺) 본존불상의 복장(腹藏) 속에 봉안되었다. 부처님의 몸 안에서 책은 무려 448년을 잠들었고, 임진왜란과 병자호란의 불길 속에서도 온전히 살아남았다. 1914년 다시 세상에 나온 뒤로는 실상사 주지 김성연 스님, 학승 국묵담(鞠默潭) 대사의 손을 거쳐 이어졌고, 1972년 대한교과서주식회사(현 미래엔)가 인수하여 오늘에 닿았다. "지금은 한국학중앙연구원 장서각에 기탁해 항온·항습 환경에서 지키고 있습니다"라고 김 부위원장은 덧붙였다.내력을 가만히 듣던 성원 스님의 답이 뜻밖이었다.좌중에 잔잔한 탄성이 일었다. 스님은 말을 이었다.책의 출생과 봉안의 인연이, 570여 년을 건너 다시 제자리를 찾는 순간이었다.필자는 이 자리에서 등재 운동의 또 다른 날개를 소개했다.변영섭 추진위원의 한마디가 대담의 결을 단단히 여몄다.한국미술사의 전문가다운 눈썰미였다.끝으로 김동래 부위원장이 자리를 갈무리했다.<월인천강지곡> 상권은 훈민정음 반포(1446) 이듬해인 1447년, 세종이 일찍 세상을 떠난 소헌왕후(1395-1446)의 명복을 빌며 손수 지은 한글 전용 찬불가다. 독일 구텐베르크 성서(1455)보다 여덟 해나 앞서 금속활자로 제 나라 글자를 찍어낸, 인류 인쇄사에서도 보기 드문 문헌이다. 추진위는 2026년부터 2027년까지 국내 절차를 밟아 2028~2029년경 유네스코 세계기록유산 등재를 목표로 하고 있다.그날따라 조계사 연등은 마치 수많은 보름달이 떠오른든 더욱 휘황찬란했다. 부처의 가르침이 달처럼 천 개의 강에 비친다는 그 옛 노래의 뜻이, 오늘 다시 사람과 사람 사이를 비추고 있었다. 세종이 부처께 올린 노래는 이렇게, 한 시대를 건너 다시 절집 문을 두드린다.