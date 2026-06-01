시험 끝낸 선생님이 마주한 '호환 마마'보다 무서운 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲나의 첫 한국어 수업 제자들10주의 수업을 마치며 남긴 사진을 계속 들여다 보게 됩니다. ⓒ 이영민 관련사진보기

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"마지막이에요."

"선생님 보고 싶어요."

"다음 학기에 선생님과 공부하고 싶어요."

"지금 복습하는 내용에서 시험 문제 많이 나와요."

'제발 잘 봐 두렴. 시험지 받아 들고 당황하지 말고.'

'샤키르~ 공부했구나!'

큰사진보기 ▲기말고사 답안지또박또박 쓴 주관식 답안지가 참 보기 좋습니다. ⓒ 이영민 관련사진보기

'키가 큰 친구들이 이렇게나 많았나? 이렇게 훤칠한 학생들과 수업했었구나.'

"잘 가요 하산."

"잘 가요 미나주르."

"수업 끝 ㅠ 기분이 이상해요."

"호환마마보다 무섭다는 첫정~"

*글에 언급한 학생들의 이름은 가명임을 밝힙니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.