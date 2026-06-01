시험 끝낸 선생님이 마주한 '호환 마마'보다 무서운 것

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(이전 기사 : 한국어 수업 시작하고 처음 받은 외국 학생들의 짧은 문자
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한참을 들여다봤다. 다른 일을 하다가도 문득 다시 생각이 나 핸드폰을 집어 들었다. 히잡을 쓴 여학생이 자신의 얼굴을 향해 바짝 든 카메라 뒤로, 피부색이 다른 20대 학생들과 어울려 찍은 사진 속 환한 내 모습이 아무리 봐도 익숙해지지 않는다. 그저 미소가 번지고, '이렇게 예쁘고 멋진 청년들과 함께 한 시간이었구나'란 생각에 마음이 벅차기까지 하다.
지난 5월 28일, 기말고사를 끝으로 10주간의 초급 한국어 수업을 마쳤다. 한국어 교사가 되어 처음 만난 학생들과의 마지막 순간을 시험을 앞둔 2, 3주 전부터 상상했다. 진도에 쫓겨 나누지 못했던 진로나 일상 이야기를 할지, 아무 일 없다는 듯 평소처럼 담담하게 마쳐야 할지. 결정하지 못한 생각이 머릿속을 이리저리 떠다녔다.
마지막 수업을 준비하며
시험이 있는 마지막 수업 날이지만, 100분 수업 두 번을 연속 강의하는 상황이라 50분 시험으로 끝낼 순 없었다. 첫 100분은 시험을 대비한 복습 시간으로 보내고 나머지 100분은 시험, 그리고 상황에 따라 남은 시간을 보내겠다는 열린 결말을 세웠다. 나는 이날 커다란 강정 한 봉지를 사 들고 출근했다. 강의 후 처음으로 스커트를 입었다. "선생님 왜 이렇게 예쁘게 입고 오셨어요?" 묻는 동료 강사 선생님에게 "마지막 수업이라서요" 대답하고 교실을 향하는 마음이 싱숭생숭했다.
강의실 건물 앞에서 하산을 만났다. 하산이 열어준 유리문을 지나며 고맙다고 말하고 함께 계단을 올랐다. 그러다 하산은 조금 전 '잠시만'이라고 말했다며 '잠시만요'라고 하지 못한 것을 사과했다. 역시 하산. 늘 예의 바르고 수업에 열심인 하산이 시험을 잘 보길, 마음으로 응원했다.
"마지막이에요."
"선생님 보고 싶어요."
"다음 학기에 선생님과 공부하고 싶어요."
친화력 좋고, 말 잘하는 몇몇 학생들이 건네는 말에 마지막 수업임을 더 실감하며 수업을 시작했다.
"지금 복습하는 내용에서 시험 문제 많이 나와요."
밑밥을 깔고 시작한 수업에 집중하는가 싶더니, 곧 대여섯 명의 학생을 제외하고는 눈빛이 풀리고 고개가 숙여진다. 조금 전 아쉬워한 학생들이 과연 맞나 싶고, 살짝 서운한 마음도 들었지만 집중한 몇몇 학생들을 중심으로 복습을 마쳤다. 시험 문제를 읽고 이해하는 것도 초급 학생들에겐 난관이라서, 문제를 유형별로 나눠 영어로 설명해 주었다.
'제발 잘 봐 두렴. 시험지 받아 들고 당황하지 말고.'
자리를 흩어 앉게 하고, 커다란 시계 화면을 스크린에 띄운 뒤 시험지를 나누어주었다. 제법 시험 분위기가 났다. 총 30문제. 20개의 객관식과 10개의 주관식 문제로 구성했다. 다행히 이번 학기에 가까워진 동료 선생님 두 분이 계셔서 오타도 검토해 주었다. 쓰기 문제에도 보기를 내주며 난이도를 조절했다. 아직 한글을 잘 알지 못한다고 생각했던 샤키르가 제법 문제를 풀고 있었다.
'샤키르~ 공부했구나!'
기특함에 마음으로 한껏 칭찬했다. 50분의 시험을 마치고 나니 수업 종료까지 비슷한 시간이 남았다. 출근길에 준비한 강정 봉지를 내놓으니 학생들이 환호했다. 과자 한 봉지에 함박 웃음을 지으며 고마워해 주니 되려 감사했다. 학생 한 명을 시작으로 교실은 곧 기념사진 촬영장이 되었다. 얼른 PPT에 우리가 함께한 수업의 이름과 날짜를 적어 띄웠다.
학생들 덕분에 행복했던 시간들
단체 사진을 찍고, 한 명씩 돌아가며 사진을 찍었다. 열다섯 명의 학생들과 차례대로 손가락 하트를 만들고, 어깨를 나란히 하며 사진을 찍는 동안 나는 시종일관 환하게 웃고 있었다. 사진 찍는 것을 어색해 하고, 카메라 앞에서 금방 표정이 굳어지는 내가 이렇게 오랫동안 자연스럽게 웃을 수 있다니, 내가 알지 못했던 나를 발견한 기분이었다. 늘 앉아 있던 학생들과 나란히 서니 한참을 올려다봐야 했다.
'키가 큰 친구들이 이렇게나 많았나? 이렇게 훤칠한 학생들과 수업했었구나.'
키를 맞추느라 무릎을 접는 학생. 동시에 나는 까치발을 올리며 우리는 또 한 번 크게 웃었다. 사진 찍는 내내 자연스럽게 웃을 수 있었던 이유가 바로 이 친구들의 순수하고 따라주는 마음 덕분이었다는 것을 저절로 알게 되는 순간이었다. 내가 건넨 마음보다 더 큰 마음으로 되돌려 준 학생들 덕분에 오히려 내가 더 행복했다는 것을 알게 되었다.
사진을 찍고 간식을 먹고 정리까지 마치고 나니 어느덧 수업 종료 시간이 되었다. 문 앞에 서서 한 명씩 줄을 서서 나가는 학생들의 이름을 부르며 인사해 주었다.
"잘 가요 하산."
"잘 가요 미나주르."
언어의 한계로 아주 가벼운 표현의 인사밖에 할 수 없음이 아쉬웠다. 그런 중에 한마디라도 건네려 하고, 멈춰 서서 눈빛을 전하며 아쉬움과 감사를 표현해 주는 학생들이 너무 고마웠다. 충분히 표현하지 못해 더 오래 기억하게 될 순간이었다.
학생들이 떠난 교실에 남아 채점을 했다. 평균 '78.7점'의 기말고사를 끝으로 나의 첫 한국어 학생들과의 수업이 끝났다. 큰 무리 없이 10주의 수업을 잘 마쳤다는 시원함과 이제야 정이 들기 시작했는데 헤어져야 한다는 섭섭함이 복잡하게 뒤섞였다.
"수업 끝 ㅠ 기분이 이상해요."
두 분의 동료 선생님께 보낸 문자에 답이 왔다.
"호환마마보다 무섭다는 첫정~"
그렇다. 난 한동안 그 '첫정'에서 헤어 나오지 못할 것 같다.
나의 첫 제자들이 되어 주어 고마웠어요. 여러분의 따뜻한 마음과 미소 덕분에 즐겁게 수업할 수 있었어요. 남은 한국에서의 일정과 진로를 위해 계속 응원할게요. 건강하게 지내요!
*글에 언급한 학생들의 이름은 가명임을 밝힙니다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.