마지막 주말 총력전, 전재수 "일하는 시장"-박형준 "보수 통합"

"여러분 저 전재수가 부산을 다시 뛰게 만들고, 해양수도 부산 반드시 완성하겠습니다."
"보수 대통합으로 보수를 쇄신하고, 세계도시 부산의 완성을 통해 부산 시민의 일상을 지키겠습니다."
6.3 지방선거 투표일이 사흘 앞으로 다가온 가운데, 부산시장 선거에서 양강 구도를 형성하고 있는 더불어민주당 전재수 후보와 국민의힘 박형준 후보는 각각 지역 곳곳을 누비며 총력전을 펼쳤다. 전 후보는 목이 쉰 상태였지만 16개 구·군을 훑는 이른바 '다간다 유세'에 돌입했고, 박 후보는 전직 대통령인 이명박씨의 지원을 받으며 지지층 결집에 공을 들였다.
쉰 목소리에도 마이크 잡은 전재수 "여당 후보를"
전 후보는 31일 오전 남구와 수영구를 거쳐 오후엔 해운대구 NC백화점 앞으로 본투표일 직전 마지막 주말 합동유세 일정을 잡았다. 이 현장에는 홍순헌 해운대구청장 후보 등 기초단체장, 광역의회·기초의회 후보들이 여럿이 집결해 힘을 실었다. 파란색 옷을 입은 선거운동원들은 기호 1번 전재수가 적힌 유세차 앞을 채우며 분위기를 이끌었다.
그런데 '전재수' 연호 속에 유세차에 오른 전 후보의 입에선 발언이 더 이어지지 못했다. 최근 강행군으로 목이 쉬어 말이 제대로 나오지 않았기 때문이다. 열악한 상황에도 그는 부산의 발전을 책임지겠다며 한 표를 호소했다. 그러나 쉰 목소리 상황 때문에 계속 말을 못 한 채 결국 마이크를 홍순헌 해운대구청장 후보로 넘겨야 했다.
이를 본 홍 후보는 "투표일을 3일 남겨둔 상황에서 목이 안타깝게 가버렸다"라며 "이것이 전 후보가 가진 열정이고, 골목골목을 다니면서 부산을 얼마나 사랑하는지 약속한 증거"라고 발언을 대신했다. 특히 53사단 그린벨트 해제 등 해운대 관련 공약을 나열하며 이를 풀어낼 적임자도 전 후보라고 추어올렸다.
그러자 발언의 끝에 전 후보도 포기하지 않고 다시 마이크를 쥐었다. 그는 "홍 후보에게 믿음이 가느냐"라고 물은 뒤 "전재수와 함께 해운대를 다시 뛰게 하겠다"라고 쉰 목소리로 핏대를 세웠다. 전 후보는 목 상태가 급격히 악화한 상태에도 전날부터 부산 곳곳을 돌고 있는데, 지역의 후보자와 같이 서는 유세를 통해 시민들에게 힘을 실어 달라고 요청하는 중이다.
그는 하루 전인 지난 30일 강서구 유세 현장에서 해양수산부·HMM 부산 이전과 동남권투자공사 등의 성과를 유권자들에게 소개하며 "전통 제조업부터 첨단 인공지능(AI) 산업까지 새로운 시장을 발굴해 부산을 반드시 다시 뛰게 하겠다"라고 말했다. 무엇보다 "이를 해낼 힘이 바로 전재수와 여당 후보들에게 있다"라고 주장하며 선거 막판이 다가와도 "일하는 부산시장" 구호를 놓지 않았다.
박근혜 이어 이명박까지 지원전, 박형준 "야당 후보를"
반면, '걸어서 민심 속으로'를 내건 박 후보는 유세차에 오르기보단 도보 유세로 집중했다. 이날 일광여객 시내버스 차고지 방문을 시작으로 해운대성당, 유엔평화공원, 체육대회, 수영로교회, 해운대 전통시장, 동천 일대 등 7곳 이상의 일정을 소화했다.
이날 오전 6시 해운대구 일광여객 차고지에선 현장 노동자 등 시내버스 관계자들을 만나 감사의 뜻을 전달하고, 남구 유엔평화공원에서는 "품격 있는 보훈도시 부산을 만들겠다"라며 유권자들에게 손을 내밀었다. 부산진구와 동구·남구를 잇는 동천에서는 "자유롭고 행복한 일상을 지키기 위해 꼭 한 표를 부탁드린다"라며 야당 후보 선택을 호소했다.
이날 박 후보의 도보 유세는 전 대통령인 이명박씨의 지원전에서 절정을 이뤘다. 지난 15일 같은 당의 오세훈 서울시장 후보와 청계천 일대를 걸은 이씨는 이번엔 부산으로 발걸음을 옮겨 박 후보를 지원했다. 해운대 구남로 광장을 찾은 그는 처음으로 마이크를 잡고 "박 후보를 뽑아야 한다"라고 외쳤다(관련 기사 : '선거개입' 비판에도 부산 온 이명박... "해수부 폐지한 MB, 물러가라"
).
이번 부산시장 선거에서 사면된 대통령이 보수 야당 후보를 지원한 건 벌써 두 번째다. 앞서 전직 대통령 박근혜씨도 지난 28일 전통시장인 기장시장을 찾아 박 후보에게 힘을 보탰다. 당시 박씨는 부산의 더 큰 발전을 책임질 후보라는 점을 부각하는 데 그쳤지만, 이씨는 더 분명한 지지 의사를 드러냈다. 그는 "지혜롭게 일 잘하는 시장, 하던 일을 끝낼 수 있는 시장, 박형준을 뽑아주길 바란다"라고 대놓고 한 표를 당부했다.
잇단 전 대통령의 방문에 고무된 박 후보는 관련한 별도 메시지를 자신의 페이스북에 올리기도 했다. 박 후보는 이씨를 향해 "부산의 미래와 보수의 통합을 위해 몸소 먼 길을 마다하지 않고 찾아와 주신 데 대해 깊이 감사드린다"라며 "먼저 부산에서 분열과 갈등을 넘어선 통합의 전사가 되어 정권 재창출의 기반을 닦겠다"라고 그동안 보수 야당이 주창해 온 정권 심판론에 불을 지폈다.