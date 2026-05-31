마지막 주말 총력전, 전재수 "일하는 시장"-박형준 "보수 통합"

▲전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 31일 오후 부산 해운대구 장산NC백화점 앞에서 열린 유세에서 시민들과 인사를 나누던 중 한 시민이 다가와 전 후보의 얼굴을 어루만지며 응원하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기