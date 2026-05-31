서문시장 찾은 박근혜 "추경호가 적임"... 김부겸 측 "한심한 작태"

큰사진보기 ▲파면된 전직 대통령 박근혜씨가 6.3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 오후 대구 중구 서문시장을 찾았다. 박씨 왼쪽이 추경호 국민의힘 대구시장 후보, 오른쪽이 측근이자 국정농단 사건 당시 변호인이었던 유영하 국민의힘 의원. ⓒ 소중한 관련사진보기

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큰사진보기 ▲파면된 전직 대통령 박근혜씨가 6.3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 오후 대구 중구 서문시장을 찾았다. 박씨 왼쪽이 추경호 국민의힘 대구시장 후보, 오른쪽이 측근이자 국정농단 사건 당시 변호인이었던 유영하 국민의힘 의원. ⓒ 소중한 관련사진보기

▲"아주 제가 힘이 다시 막 솟는 것 같습니다" [서문시장 간 박근혜] 소중한 관련영상보기

6.3 지방선거가 사흘 앞으로 다가온 가운데 전직 대통령 박근혜씨가 추경호 국민의힘 대구시장 후보를 지원하기 위해 31일 오후 대구 서문시장을 찾았다.박씨가 도착하기 전부터 기다리고 있던 지지자들은 이날 오후 4시쯤 박씨가 도착하자 "박근혜", "대통령"을 연호했다. 하지만 추경호를 연호하는 목소리는 그리 크게 들리지 않았다.일부 지지자들은 119센터 앞에서 북을 치거나 꽹과리를 치며 열기를 북돋았고 일부는 태극기와 성조기를 들고 "윤어게인"을 외치기도 했다. 박씨가 서문시장 입구에 들어서자 지지자들이 몰리며 골목은 이내 인파로 가득 찼다. 박씨는 추경호 후보, 측근인 유영하 의원 등과 함께 시장을 돌며 손을 흔들거나 지지자들과 악수를 나누었다.약 20분간 시장을 둘러본 후 차량에 오르기 전 박씨는 "여러분을 뵈니까 제가 몸이 좀 지쳐 있어도 힘이 막 솟는 것 같다"고 인사했다. 이어 그는 "흔히 대구를 보수의 상징이라고 그러지 않느냐"며 "그중에서도 서문시장이야말로 보수의 상징적인 곳이라고 생각한다"고 말했다.박씨는 "요즘 대구 경제가 어려워서 많이 힘들어 하시는 것을 잘 알고 있다"며 "이번에 대구 경제를 살릴 수 있는 분이 시장이 되어야 한다고 생각한다. 그래서 추경호 후보를 경제를 살리는 적임자라고 믿고 있다"고 추켜세웠다.그는 자신의 대통령 재임 시절 추 후보가 국무조정실장을 하며 호흡을 맞춘 적이 있다고 소개하며 "그 후에 경제부총리도 역임하셨는데 누구보다 경제를 잘 살릴 수 있을 거라고 생각한다"고 말했다. 그러면서 "추경호 후보에게 압도적인 지지를 보내주시면 추 후보는 대구 경제를 잘 살려서 여러분들에게 보답을 드릴 것"이라며 "부디 믿고 만이 지지해 주기를 부탁한다"고 말한 뒤 차에 올랐다.박 후보는 이날 오후 7시 30분에는 수성구 두산동에 있는 수성못을 찾아 다시 추경호 후보의 지지를 호소할 예정이다.박씨가 지난 23일에 이어 이날도 추경호 후보를 지원하기 위해 서문시장을 찾은 데 대해 김부겸 후보 캠프 측은 "추 후보의 열세를 만회하기 위해 보수 결집에 나선 것"이라고 지적했다.김형렬 전 대구 수성구청장은 "제가 누구보다도 박근혜 전 대통령을 좋아하고 또 은혜를 많이 받았던 사람 중 한 사람"이라면서도 "국민의힘이 박근혜 전 대통령을 앞세우는 것은 정말 한심한 작태"라고 비판했다.김 전 청장은 이날 오전 기자들과 만나 "박씨가 선거에 전면적으로 나서면서 후배 세대들에게 선거의 여왕이 아닌 선거 기술자라는 이미지밖에 남지 않을 것"이라며 "국민들과 함께 미래를 걱정하는 국가 지도자로 남아야 되지 않겠나"라고 지적했다.권칠승 민주당 의원(김부겸 후보 공동선대위원장)은 "과거의 사람을 데리고 와서 과거의 프레임으로 대구의 미래를 자꾸 재단하려고 한다"며 "대구를 지켜달라고 이야기하지만 그 실상은 특정 정치인을 지켜달라는 의미로 시민들은 읽고 있다"고 주장했다.그러면서 "국민의힘이 박 전 대통령을 모시고 나오는 걸 보니까 이번 선거를 굉장히 불안하게 보고 있는 것 같다"며 "정치인들은 대구를 지켜달라고 하지만 시민들은 대구를 살려달라고 말씀하고 계신다"고 지적했다.