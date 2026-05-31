일요일 평화를 깬 경고음, 자나깨나 '조심'해야 하는 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"삐 삐 삐-"

AD

"관리실입니다. 가스 누출 경보가 울리는데 괜찮으십니까?"

"네, 창문은 다 열었는데… 어떻게 해야 할지 모르겠어요."

"지금 바로 가겠습니다."

큰사진보기 ▲인터폰일요일 아침, 가스 누출 탐지 알림과 함께 빨간 경고등이 켜진 거실 인터폰 화면 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"제가 확인해보니 가스가 실제로 누출된 것 같지는 않습니다."

"그럼 왜 갑자기 울린 걸까요?"

"가스 누출 경보기는 보통 4~6년 정도 사용하면 교체해야 합니다. 센서 수명이 다하면 이렇게 오작동이 날 수 있어요."

"새 경보기는 언제 설치되나요?"

"관리실에서 접수해 드리겠습니다. 빠르면 일주일, 늦으면 열흘 정도 걸립니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치, 블로그에도 실립니다.