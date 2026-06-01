제한 시간 단 50초, 절로 탄성이 터져 나옵니다

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큰사진보기 ▲SLs-2촬영보울(Bowl) 벽면을 타고 올라와 공중으로 뜨는 Frontside Air ⓒ 이재필 관련사진보기

큰사진보기 ▲SLs-2촬영선수는 코핑 위에서 한 손으로 몸을 지탱한 채 거꾸로 솟구치는 인버트(Invert)를 선보이며 관중들의 탄성을 자아냈다. ⓒ 이재필 관련사진보기

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큰사진보기 ▲SLs-2촬영공중 기술 전후에 사용하는 카빙(Carving)기술을 선보이는 경북대표 선수 ⓒ 이재필 관련사진보기

큰사진보기 ▲SLs-2촬영 안동시청소년수련관 익스트림파크안동시청소년수련관 익스트림파크 대회장 전경 ⓒ 이재필 관련사진보기

아직 여름이 시작되지 않은 5월의 끝자락. 안동시청소년수련관 익스트림파크 스케이트보드장은 한여름 못지않은 열기로 가득했다. 맑은 하늘 아래 내리쬐는 강한 햇살도 있었지만, 무엇보다 현장을 뜨겁게 만든 것은 전국에서 모인 선수들의 꿈과 열정이었다.지난 5월 30일부터 31일까지 안동시청소년수련관 익스트림파크 스케이트보드장에서 열린 '제46회 회장배 전국 학교 및 실업팀대항 스케이트보드 대회'에는 전국 각지의 유소년 선수부터 일반부 선수들까지 참가해 그동안 갈고닦은 기량을 선보였다.경기장에 들어서자 가장 먼저 눈에 들어온 것은 선수들의 역동적인 움직임이었다. 제한된 시간은 단 50초. 그러나 그 짧은 순간 안에 선수들은 다양한 기술과 연속 동작을 펼쳐내며 자신의 모든 역량을 쏟아냈다.공중으로 몸을 던지고 보드를 회전 시키는 순간마다 관중석에서는 탄성이 터져 나왔다. 특히 한순간의 균형 상실이 큰 부상으로 이어질 수 있는 종목인 만큼 경기 내내 긴장감도 감돌았다.실제로 경기 도중 아찔한 장면도 여러 차례 연출됐다. 착지 과정에서 균형을 잃고 넘어지는 선수들이 있었지만, 대부분은 곧바로 몸을 일으켜 다시 시도했다. 무릎에 묻은 먼지를 털어내고 다시 출발선으로 향하는 어린 선수들의 모습은 보는 이들의 마음까지 긴장하게 만들었다.취재를 위해 카메라를 들고 있던 기자의 손에도 어느새 땀이 맺혔다. 선수들이 기술 하나를 성공시키기 위해 감수해야 하는 위험과 집중력이 그대로 전해졌기 때문이다.무엇보다 인상적이었던 것은 유소년부와 초등부 선수들의 모습이었다. 어린 나이에도 경기 전 코스를 반복해 확인하고, 자신의 차례를 기다리며 집중하는 모습은 여느 성인 선수 못지않았다. 놀이처럼 시작했을 스케이트보드가 어느새 꿈을 향한 도전의 무대가 되어 있었다.현장에서 만난 경북팀의 한 관계자는 현재 국내 스케이트보드 대회의 현실에 대한 아쉬움도 전했다.그는 "1년에 열리는 대회 수가 많지 않다 보니 선수들이 자신의 기량을 충분히 펼칠 수 있는 기회가 부족하다"며 "대회가 많아질수록 선수들의 실력 향상에도 도움이 되고 국제대회에 출전할 때도 좋은 경험이 될 수 있다"고 전했다. 그는 이어 "도쿄올림픽 이후 한동안 높아졌던 관심이 예전보다 다소 줄어든 것 같아 아쉽다"며 "선수들이 꾸준히 성장할 수 있도록 더 많은 관심과 지원이 필요하다"고 덧붙였다.스케이트보드는 단순히 기술을 겨루는 종목이 아니다. 수없이 넘어지고 다시 일어서는 과정을 반복하며 자신과 싸우는 스포츠이기도 하다. 초여름 햇볕에 달궈진 아스팔트 위에서 선수들은 쉼 없이 땀을 흘렸다. 그 땀방울들이 헛되지 않도록, 그리고 미래의 국가대표를 꿈꾸는 어린 선수들의 도전이 계속 이어질 수 있도록 더 많은 관심과 응원이 필요한 이유도 여기에 있다. 안동의 뜨거운 하루는 그렇게 수많은 꿈들이 보드 위를 달리는 시간으로 기억될 것이다.