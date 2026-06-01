북한 안내통역원이 전하는 북한의 여행 실태

큰사진보기 ▲어제 30일 통일부 남북통합문화센터에서 열린 <남북더보기> 사회통합토크콘서트에서 남북의 두 여행 전문가가 대담하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

"비행기표를 끊고 바로 외국에 나가는 한국사람들이 신기했습니다."

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큰사진보기 ▲통일부 남북통합문화센터 <남북더보기> 토크콘서트에서 전 조선국제금컵여행사 심하윤 통역원이 자신을 소개하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲통일부 남북통합문화센터 <남북더보기>에서 김선광 조은여행사 대표가 이야기하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

북한에서 통역원으로 활동하다 탈북한 전 조선국제금컵여행사 심하윤 통역원이 한국의 해외여행에 대해 이같이 말했다. 이어 "무비자로 세계 곳곳에 해외여행을 화장실 드나들듯 하는 대한민국의 국력과 위상이 부러웠다"라고 토로했다.통일부 남북통합문화센터는 한국행정학회와 손잡고 <남북더보기> 프로그램을 통해 남북한 직업인들의 세계를 공유하는 자리를 2개월마다 개최하고 있다. 지난 5월 30일 주최 측은 남북 여행전문가인 조은여행사 김선광 대표와 심하윤 통역원을 초대해 이들의 경험과 이야기를 청취했다.심씨는 북한 국영 여행사의 안내통역원으로 나진 선봉 지역의 해외 여행객을 안내했다. 이전에 그는 평양장철구상업대학 관광봉사학부를 졸업했다. 북한은 영어와 중국어 두 개 언어를 전공필수로 가르치고 있다. 대학 이름에 붙은 '장철구'는 김일성을 도왔던 여성항일투사이다.심씨는 27살 때 탈북했다. 통역원 활동이 탈북의 꿈을 키우는 씨앗이 됐다. 이후 이화여대 일반대학원 북한학과를 나와 현재 통일교육원 학교통일교육과 강사와 군사정보발전연구소 연구원으로 있다.김선광 대표는 30년 경력의 해외여행 가이드로 현재까지 55개국 280여 개 도시를 방문하는 해외 여행객들을 안내했다. 그는 지금도 해외여행을 원하는 고객의 요구에 응대하기 위해 24시간 휴대전화를 켜놓고 상담하고 있다. 김 대표는 대한민국이 해외여행 자유화가 시작된 1989년을 기준으로 그 이전과 이후의 달라진 해외여행 분위기를 실감 나게 전해주었다. 해외여행이 처음 시작될 때 가이드에 대해 '프리 티켓'이 주어졌지만 이제는 그런 관행과 커미션이 거의 사라졌다고 증언했다.두 여행전문가는 가이드답게 말이 빠르고 달변이었다. 그러나 이날 방청객의 관심은 주로 북한사회의 여행에 집중됐다. 심씨는 "통제사회인 북한에서 여행이라는 개념 자체가 없고 통행증을 받아 이동한다는 표현이 어울리며 평생 처음 바닷가에 가 바닷물이 짠 것을 안 할아버지를 보고 충격을 받았다"라고 말했다. 그만큼 북한은 이동과 통행의 자유가 제한되고 있다는 것이다. 북한 주민 또한 대부분 일상에 지쳐 힘들어 잠자기 바쁘고 시간이 있으면 청소나 빨래를 하는 편이다. 이런 상황에서 북한 주민들의 해외여행은 더욱 '그림의 떡'이다.북한에서 통역과 안내를 맡는 통역원은 선망받는 직업이다. 심씨는 "외국인을 만나고 멋있는 유니폼을 입고 매일 샤워하고 상황에 따라 약간의 팁도 챙길 수 있어 이만큼 매력 있는 생계수단이 없다"라고 말했다. 김정은 정권은 '굴뚝 없는 산업'인 관광에 역점을 두어 통역원 인기는 더욱 높아질 전망이다. 북한이 지난해 개장한 강원도 원산갈마 해안관광지구도 러시아와 중국 등 해외 여행객을 위한 리조트로 알려졌다.북한에는 조선국제여행사, 청소년여행사, 조선국제금컵여행사 등 5개의 국영 여행사가 있다. 통역원은 자격보다 당 충성에 따라 여행사 사장이 선발하고 있다. 통역원은 우리 관광 가이드와 달리 북한체제 선전원에 가깝다. 일테면 여행객들에게 수시로 북한은 교육과 주택이 공짜이며 의료 또한 공짜라고 설명할 줄 알아야 한다.관광객 중에 김일성과 김정일 동상의 무게가 얼마냐고 물어보는 사람이 많은데 가장 이상적인 답변은 조선인민의 심장을 다 꺼내서 합친 무게라고 말해야 한단다. 통역원은 외국인을 상대로 외화 수입 창구 역할도 중요하다. 심씨는 "여행사가 외모도 실력 못지않은 조건 중 하나로 본다"라고 귀띔 했다.심씨는 보위부 요원의 감시 속에 북한을 방문하는 중국인들을 주로 안내했다. 개중에는 조선족도 있다. 여행 프로그램에 따라 사적관, 공연장, 도박장 등을 안내하지만 중국인들이 진정 방문하고 싶어 하는 곳은 따로 있다. 나진항과 선봉항과 가까운 수산시장이다. 심씨는 "여행객들은 일방적으로 안내하는 장소보다 북한 사람들의 실상을 직접 볼 수 있는 장소를 좋아한다"라고 말했다.심씨는 방문할 기회가 주어진다면 북한의 묘향산 '국제친선전람관'을 추천했다. 북한체제의 우수성을 외국인들에게만 안내하는 곳으로 김일성 일가가 수십 년간 해외에서 받은 선물과 보물 등을 대규모로 전시하고 있다. 여행업계는 전람관 규모가 세계 5대 박물관시설에 비견할 정도로 추측하고 있다.여행객을 많이 상대하는 가이드들에게 인상 깊은 추억거리는 무엇일까. 심씨는 중국인 관광객 중에서 되돌아가지 않고 북한에 남고 싶다는 사람이 있어 놀랐는데 알고 보니 10년 전 탈북한 사람이었다. 고향이 그리워서 충동적으로 한 말이지만 그를 설득해 중국으로 보냈다고 한다.김 대표는 쿠바에 가이드 갔을 때 만난 쿠바인을 인상적인 인물로 꼽았다. 김일성 대학 한국어과를 졸업한 쿠바인은 쿠바에 오는 북한 고위직 사람들을 안내하고 있었다. 한국말을 유창하게 구사하는 그가 "우리나라 컵라면에 소주 한잔하자"고 건네는 말이 친근하며 지금도 잊을 수 없다는 것이다.김 대표는 중국과 태국으로 여행객을 자주 안내하는데 현수막을 펴고 파이팅을 외치거나 동상에 손가락질하면 벌금을 물 수 있어 그런 낭패를 당하지 않도록 주의를 당부했다. 이어 한 탈북민의 관광지 추천 요청에 그는 시골 분위기를 즐기면서 먹거리가 좋은 '남도여행'과 풍광이 좋은 청풍명월의 고장 '단양팔경'을 추천했다.한편 <남북더보기>는 고정 방청객이 50여 명이 될 정도로 인기 있는 사회통합 토크콘서트다. 이날도 지역 주민과 탈북민을 포함해 1백여 명이 참석했다. 요컨대 두 여행 가이드의 소망은 남북이 통일돼 주민들이 관광지를 마음대로 두루 다니는 것이 아닐까. 두 전문가 대화는 이러한 꿈에 다가가기 위한 남북의 여행 문화를 이해하는데 유익한 시간이었다.