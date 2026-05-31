고발전으로 확산된 용인시장 선거... 막판 표심은?

큰사진보기 ▲6·3 지방선거를 앞두고 용인시장 선거가 상호 고발전으로 확산되고 있다. 더불어민주당과 현근택 후보 측은 이상일 국민의힘 후보의 선거법 위반 의혹과 사법 리스크를 집중 부각한 반면, 국민의힘은 현근택 후보를 허위사실공표 혐의로 고발하며 맞대응에 나섰다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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6·3 지방선거를 앞두고 용인시장 선거가 상호 고발전으로 확산되고 있다. 더불어민주당과 현근택 후보 측은 이상일 국민의힘 후보의 선거법 위반 의혹과 사법 리스크를 집중 부각한 반면, 국민의힘은 현근택 후보를 허위사실공표 혐의로 고발하며 맞대응에 나섰다.더불어민주당 경기도당은 지난 30일 논평을 내고 "선거가 막바지에 이를수록 정책과 비전은 사라지고 상대 후보에 대한 흠집 내기와 흑색선전만 난무하고 있다"며 "선거 때마다 반복되는 네거티브 정치에서 벗어나 정책 경쟁에 나서야 한다"고 말했다.민주당은 이날 이상일 후보가 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 수원지검과 용인동부경찰서, 선거관리위원회에 고발됐다고 밝혔다. 민주당 측은 선거공보와 후보자 토론회 과정에서 실제 제정되지 않은 어르신 버스비 지원 조례를 이미 제정된 것처럼 홍보했다는 의혹과 경기도 도시철도망 구축 계획에 반영되지 않은 노선을 반영된 것처럼 선전했다는 의혹 등이 제기됐다고 주장했다. 또 후보자 토론회 과정에서 현근택 후보와 관련한 사실과 다른 발언을 했다는 주장도 함께 제기했다.민주당은 "용인 시민이 알고 싶은 것은 상대 후보에 대한 비방이 아니라 의혹의 진실"이라며 "이상일 후보는 자신에게 제기된 허위사실공표 의혹에 대해 시민 앞에 책임 있게 답해야 한다"고 주장했다. 현근택 후보도 31일 자신의 SNS를 통해 이상일 후보의 공직선거법 사건을 거론하며 공세를 이어갔다. 현 후보는 이상일 후보가 "지난해 용인시 예산을 활용해 유관단체 명의로 자신의 치적을 홍보하는 현수막을 게시한 혐의로 검찰에 송치됐다"며 "공직선거법 위반 사건에 대한 책임 있는 해명이 필요하다"고 주장했다.반면, 국민의힘 이상일 후보 선거대책위원회는 지난 29일 현근택 후보를 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 수원지검과 용인동부경찰서, 처인구선거관리위원회에 고발했다고 밝혔다.이상일 캠프는 지난 26일 중앙선거관리위원회 주최 방송토론회에서 현 후보가 자신의 변호사 경력과 관련해 "대부분 국선 변호 사건"이라고 설명한 부분이 사실과 다르다고 주장했다. 국민의힘 측은 토론회에서 언급된 준강제추행, 마약 등 사건의 판결문을 확인한 결과 모두 사선 사건이었다며 허위사실공표에 해당한다고 주장했다. 선대위는 "현 후보가 토론회 과정에서 해당 사건들을 국선변호 사건인 것처럼 설명해 유권자의 판단을 왜곡했다"고 주장했다. 이에 대해 현 후보 측은 선거 막판 정책 검증보다 흠집 내기에 집중한 네거티브 공세라고 반박하고 있다.선거를 사흘 앞두고 양측은 반도체 국가산단, 교통 공약, 선거법 위반 의혹 등을 둘러싸고 연일 공방을 이어가고 있다. 정책 경쟁보다 상대 후보를 겨냥한 고발과 의혹 제기가 이어지는 가운데, 이 양상이 막판 표심에 어떤 영향을 미칠지 주목하고 있다.