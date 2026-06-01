하피첩과 회혼시... '인간' 정약용을 만난 날

큰사진보기 ▲정약용 유적지 내 여유당의 모습답사회 회원들이 여유당에서 사진 촬영을 하며 관람을 즐기고 있다. ⓒ 허명화 관련사진보기

큰사진보기 ▲하피첩실학 박물관 안에는 다산 정약용이 쓴 하피첩의 이야기가 적혀 있다. ⓒ 허명화 관련사진보기

큰사진보기 ▲정약용의 새 동상정약용의 새 동상이 유적지 안에 자리하고 있다. ⓒ 허명화 관련사진보기

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큰사진보기 ▲거중기수원화성 축조 때 쓰인 거중기가 실학 박물관 가는 길에 전시되어 있다. ⓒ 허명화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

다산 정약용을 생각하면 가장 먼저 떠오르는 건 열여덟 해 유배 생활의 흔적이 있는 강진이다. 그곳에서 <목민심서>와 500여 권의 책이 태어났다. 한 번은 가보자고 마음을 정했지만 다산초당 이 있는 강진을 만나는 건 쉽지 않았다. 기회가 잘 닿지 않았다. 지난 5월의 끝자락 답사회에서 내 발길이 먼저 닿은 건 정약용의 생가가 있는 남양주였다. 포항에서 먼 길이다. 하지만 다산을 만나고 그의 흔적을 따라간다는 생각에 설렜고 어떤 경외감마저 들었다. 단순히 가고 싶었던 여행지를 만나러 가는 것과는 또 다른 기쁨이다.주차장을 벗어나자마자 길에서부터 정약용과 실학 이야기가 함께 피어난다. 수원 화성 축조 때 쓰인 거중기와 500여 권의 책 제목이 빼곡히 적혀 있다. 저절로 걸음이 멈췄다. 익숙한 책 이름을 조용히 읊었다. 실학박물관에서 실학과 정약용의 하피첩 이야기도 함께 만났다.유배 생활 중에 부인이 보내온 붉은 치마로 만든 하피첩이다. 붉은 치마를 보내며 남편을 그리워한 부인처럼 치마에 적은 글은 가족을 생각한 다산의 마음이었다. 그래서 인지 빨간색으로 전시된 하피첩 이야기가 더 진하게 다가왔다. 두 아들에게 패망한 집에선 오직 독서 뿐이라 강조한 이야기와 시집가는 딸에게 보낸 족자를 생각하니 정약용이 학자로서만 대단한 건 아니라는 생각이 들었다.점심을 먹고 오후의 느긋한 햇살과 만난 곳은 정약용의 유적지다. 문화관을 지나 입구에 들어서니 외할머니 집 같은 여유당과 마주한다. 단정하고 고즈넉함이 흐른다. 여유당은 정약용이 유배지에서 돌아와 생을 마칠 때까지 머물렀던 곳이다.함께한 답사회 회원들과 낮은 툇마루에 앉는다. 맷돌과 방 안의 일인용 책상, 눈앞의 너른 마당이 초록과 어울려 평화롭다. 여유당에서 여유를 즐기다가 뒤의 안채가 궁금해 일어섰다. 입구에는 여유당의 이야기가 표지판에 적혀 있다. '여유당(與猶堂)'은 그의 당호다. 그 뜻은 '신중하라, 겨울에 시냇물을 건너듯. 경계하라, 사방의 이웃을 두려워하듯'이라는 의미라고 한다. 노자의 <도덕경>에서 따온 말이라 한다.정약용은 결혼 60주년을 기념하여 부인에게 회혼(回婚) 시를 남겼다. 60주년인 것도 놀라운데 놀랍게도 이 시를 쓰고 사흘 뒤 결혼 60주년이 되는 당일에 눈을 감았다. 2년 뒤 그의 부인도 그의 뒤를 따라 남편 곁에 묻혔다. 묘는 집 뒤에 세워졌고 합장했다. 남양주시에서는 이를 기념하여 결혼 60주년을 맞는 부부들에게 회혼식 행사를 한다고 한다. 다산을 기억하며 하는 행사라 그 의미가 깊어 보인다.묘소 앞에 선 두 분의 비석이 정갈하다. 앞에는 시원한 북한강이 펼쳐진다. 내려오는 길 안채 옆에는 느티나무와 정약용의 동상이 관람객들을 손짓한다. 품 넓은 느티나무에 앉아 정약용의 어린 시절을 상상해 본다. 동상과 영정은 후손들과 자료를 참고해 새로 만들어졌다. 익숙하게 보았던 정약용의 모습과 사뭇 달랐다.다산 정약용은 조선의 다빈치였다. 학자이자 공학자, 저술가였고 실학자로서 정치, 법, 의학 등 다방면에 정통했다. 하지만 생가가 있는 정약용 유적지를 걸으며 하피첩과 회혼시를 생각한다. 남편이자 아버지이고자 했던 인간 정약용을 떠올린 시간이었다.