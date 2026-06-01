이 작가가 여행 첫날 꽃 한 다발을 사는 이유

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임애련 작가의 그림에세이 <여름엔 초코빙수>(2026년 5월 출간)는 삶의 즐거움으로 가득하다. 강렬한 색감의 그림과 일상의 소소한 즐거움을 담은 글이 서로를 끌어안으며 한 권의 책이 되었다. 화려한 겉모습 뒤에 진심 어린 온기를 품은 사람이 있듯, 이 책 역시 눈을 사로잡는 그림 너머에 독자의 마음을 살며시 어루만지는 문장들이 기다리고 있다.먼저 먹는 즐거움이다. 책 제목처럼 계절마다 먹어야 할 음식 이야기가 펼쳐진다. 5월에는 달콤 쌉싸름한 초코빙수를 권한다. 우유와 초코 커버처 베이스 위에 초코 아이스크림과 카카오 닙스를 얹고 초코 소스를 부어 완성하는, 듣기만 해도 입안이 달아오르는 빙수다. 1월에는 달큰하게 익은 무로 끓인 소고기 뭇국 에피소드가 등장한다. 정갈한 백반 상을 묘사한 그림 앞에서 자기도 모르게 침이 고인다.바쁜 출장 중에도 음식 사랑은 멈추지 않는다. 한국인이 봄이면 냉이와 달래를 찾듯, 독일 사람들은 봄마다 화이트 아스파라거스에 열광한다는 대목에서는 그 먹음직스러운 그림과 함께 봄의 설렘이 함께 전해진다. 저자에게 먹는 일은 단순한 식사가 아니다. 계절을 감각으로 느끼고, 낯선 땅의 문화를 몸으로 받아들이는 일이다. 그래서 그녀의 음식 이야기는 언제나 여행과 계절과 사람의 냄새를 함께 품고 있다.다음으로 꽃을 사랑하는 마음이다. 저자는 바쁜 일상 속에서도 여유를 찾는 법을 안다. 그녀가 건네는 조언은 여행지에서 첫날 꽃을 사라는 것이다. 그러면 호텔을 떠나는 날까지 꽃이 가열차게 피어 있다고. 호치민에서 산 백합 한 다발이 고작 오천 원, 그 단돈 오천 원으로 닷새 내내 향기에 취할 수 있다면 마다할 이유가 없지 않겠냐고 한다.이 작은 조언 하나가 사실 꽤 깊은 삶의 태도를 담고 있다. 아름다움을 누리는 데 거창한 준비나 큰돈이 필요하지 않다는 것, 그저 의도를 갖고 일상에 꽃 한 송이를 들여놓는 것만으로도 하루가 달라질 수 있다는 것.거기에다 '봄에 살짝 핀 개나리가 소리를 내며 피어났다면 밤새 뿡짝거렸을 텐데, 그 소리에 어깨춤이라도 췄을까'라는 재미난 상상을 읽다 보면 입가에 미소가 번진다. 꽃을 바라보는 눈이 이렇게 유쾌하다면, 삶을 바라보는 눈도 닮았으리라.마지막으로 사람과의 즐거움이다. 일로 만난 이들 외에도 저자의 일상에는 뜻밖의 인연이 가득하다. 베를린 한 대학의 게임랩 오픈 파티에서 우연히 만난 아르헨티나 여성과 몇 년간 이어진 우정 에피소드는 읽는 내내 흐뭇하다. 언어도, 국적도, 사는 방식도 다르지만 사람과 사람 사이에 싹트는 따뜻함은 어디서나 같다는 것을 그녀의 이야기는 조용히 보여준다.회사를 경영하며 직원과의 이별을 마주할 때도 그녀는 담담하다. 떠나는 친구가 한참 나이가 든 뒤 문득 한 번쯤 떠올리는 그런 어른이었으면 좋겠다고 한다. 달기도 하고 쓰기도 한 모든 이별은, 이 세상의 수많은 디저트처럼 같은 맛이 없다고. 이 문장 앞에서 잠시 멈추게 된다. 이별을 디저트에 빗댄 표현이 처음엔 가볍게 느껴지다가도, 곱씹을수록 제법 묵직한 위로를 건넨다.그녀의 말대로 행복이란 평범한 하루 안에 있다. 저자는 말한다. 지나고 보니 다 아름다운 시간이었다고. 그때도 알았다면 좋았겠지만, 언제나 그 당시에는 잘 모른다고. 과거만 아름다운 것이 아니다. 지금, 여기, 오늘이 바로 그날이다. 먼 훗날 그리워할 그날은 다름 아닌 오늘이다.초코빙수 한 그릇, 창가의 백합 한 송이, 낯선 도시에서 나눈 짧은 대화. 이 모든 것이 쌓여 한 사람의 삶이 된다는 것을 이 책은 그림과 글로 차분히 증명해낸다. 이 책을 덮으며 오늘 하루를 조금 더 즐겁게, 조금 더 의식하며 살고 싶어진다.