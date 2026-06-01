갑천의 숨은 주민들을 찾아서

대전환경운동연합 습지학교의 두 번째 야외수업이 지난 달 30일 갑천습지보호지역에서 진행됐다. 이번 수업의 주제는 쉽게 눈에 띄지 않는 포유류의 흔적을 찾고 생태를 이해하는 것이었다.
아이들은 가장 먼저 수달과 족제비의 배설물을 직접 관찰하는 특별한 시간을 가졌다. 배설물 속에 물고기 비늘이나 뼈가 있는지, 동물의 털이 섞여 있는지, 모양과 크기는 어떤지 하나하나 살펴보며 그 안에 담긴 생태 장보를 배웠다. 평소라면 피하거나 지나쳤을 배설물이지만, 아이들은 호기심 가득한 눈빛으로 관찰에 집중했다.
현장 수업을 진행한 김호열 강사는 직접 채집해 온 다양한 포유류의 배설물을 보여주며 배설물의 형태와 내용물을 통해 어떤 동물이 남긴 흔적인지 추정하는 방법을 설명했다. 포유류는 대부분 야행성이며 사람의 활동이 많은 시간에는 모습을 드러내지 않기 때문에 직접 관찰하기가 쉽지 않다. 그래서 배설물과 발자국 같은 흔적은 그들의 존재를 확인할 수 있는 중요한 단서가 된다.
배설물과 함께 대표적인 흔적은 바로 발자국이다. 아이들은 진흙과 물웅덩이 주변에 남겨진 동물의 발자국을 관찰하며 포유류의 발 구조에 대해 배웠다. 발가락의 개수, 발톱 자국의 유무, 발바닥의 모양과 크기 등을 비교하면서 어떤 동물이 지나갔는지 추정해 보는 시간을 가졌다.
특히 갑천변에서 발견된 고라니의 발자국은 아이들의 관심을 끌었다. 갈라진 발굽이 남긴 선명한 흔적을 통해 고라니가 실제로 이곳을 이용하고 있음을 확인할 수 있었다. 또한 주변 환경을 함께 살피며 포유류들이 물을 마시고 이동하는 통로가 어디인지도 알아보았다.
포유류가 남기는 흔적은 배설물과 발자국만이 아니다. 이날 수업에서는 털을 통해 동물의 생태를 이해하는 시간도 마련됐다. 아이들은 고라니 털을 직접 손으로 당겨보며 쉽게 끊어지는 특징을 확인했다. 이는 상위 포식자에게 붙잡혔을 때 털이 쉽게 빠지거나 끊어져 몸을 빼내도 도망칠 수 있도록 진화한 결과라는 설명이 이어졌다.
반면 멧돼지 털은 쉽게 끊어지지 않았고, 털 끝이 갈라진 독특한 형태를 가지고 있었다. 김 강사는 멧돼지들이 목욕이나 진흙 목욕을 한 뒤 나무나 바위에 몸을 비비는 습성이 있어, 이 과정에서 떨어진 털을 통해 멧돼지의 활동 흔적을 찾을 수 있다고 설명했다. 아이들은 평범한 털 한 올에도 다양한 생태 정보가 담겨 있다는 사실에 놀라움을 감추지 못했다.
습지학교에서는 고라니, 족제비, 너구리, 수달, 두더지 등의 흔적이 확인됐다. 직접 모습을 관찰하지는 못했지만 배설물과 발자국, 털 등 다양한 흔적을 통해 이들이 갑천습지보호지역을 삶의 터전으로 이용하고 있음을 확인할 수 있었다.
박쥐의 흔적을 찾기 위해 작은 동굴도 살펴보았다. 박쥐는 특정 장소에 집단으로 머물며 배설물을 쌓아두는 경우가 많은데, 이날 조사에서는 그러한 흔적이 발견되지 않았다. 이에 따라 해당 동굴은 현재 박쥐의 주요 서식처로 이용되고 있지 않은 것으로 추정됐다.
한편 이날 수업에서는 갑천에 실제 서식하는 것으로 알려진 삵의 흔적을 찾기 위해서도 주변을 세심하게 살폈다. 하지만 아쉽게도 삵의 발자국이나 배설물 등은 확인하지 못했다. 삵은 환경부 지정 멸종위기 야생생물 Ⅱ급이자 국내 생태계 최상위 포식자 가운데 하나로, 갑천의 건강한 생태계를 보여주는 중요한 지표종이다. 흔적을 발견하지 못한 아쉬움은 있었지만, 언젠가 삵의 흔적을 직접 찾아보겠다는 기대를 남겼다.
수업은 흔적을 통해 생명과 서식지를 이해하는 생태탐사의 의미를 배우는 시간이었다. 아이들은 평범해 보이는 진흙길과 풀숲에도 다양한 생명들의 이야기가 숨어 있다는 사실을 발견하며 갑천습지의 생태적 가치를 더욱 가까이 느낄 수 있었다.
사람의 눈에는 보이지 않아도 수달과 족제비, 너구리, 고라니, 두더지, 그리고 어딘가에 숨어 살아가는 삵까지 다양한 포유류들이 오늘도 갑천습지보호지역에서 자신들만의 삶을 이어가고 있다. 이번 습지학교는 그 보이지 않는 이웃들의 흔적을 따라가며 자연을 읽는 방법을 배우는 뜻깊은 현장수업이 되었다. 인간은 흔적을 남기면 청소해야 하지만, 야생동물의 흔적은 오히려 생태계를 읽는 교과서가 된다. 참 묘한 차이다.
한편 습지학교 세번째는 6월 19일(금) 야간곤충탐사로 진행된다. 신청은 bit.ly/5기월평공원습지학교
링크를 이용하면 된다.