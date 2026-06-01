"스머프 마을 같아요" 일본의 '알프스'라 불리는 곳

지난 5월 10일부터 13일까지 다녀온 3박 4일 일본 여행기.

큰사진보기 ▲도시의 끝자락, 차창 밖으로 일본의 봄이 조용히 완성되고 있다. 연둣빛 물 위로 가지런히 심어진 모들이 햇살을 받아 반짝이고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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"여보, 저것 좀 봐요. 꼭 만화 속에 나오는 스머프 마을 같지 않아요?"

큰사진보기 ▲마을의 고요한 관문. 데아이바시를 지나 만난 거대한 돌 도리이는 세월의 무게를 견디며 우리를 맞이한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲두 손을 경건하게 모아 합장한 듯한 지붕의 곡선이 아늑하다. 모진 비바람과 눈보라를 견뎌내며 삶을 지탱해 온 주민들의 기도가 고스란히 얹혀 있는 듯싶다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"여기까지 왔으니 전망대에 올라 마을 전체를 보자구요."

"거기까지 올라가려면 힘들고 멀지 않을까?"

큰사진보기 ▲전망대에서 내려다본 시라카와고의 전경. 손을 모은 듯한 합장 지붕들이 산으로 둘러싸인 계곡 속에 아기자기하게 모여 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲전망대 위에 선 여행자들. 난간에 기대어 아래의 '삶'을 굽어보는 이들의 시선은 모두 한곳을 향한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"여보! 위에서 보니까 어때요? 여기 아래는 정말 아기자기하고 예뻐요. 우리네 옛날 시골 마을 같아서 마음이 참 따뜻해지네요."

"그런데 여기를 보니 참 아쉬운 마음이 들어요. 예전엔 이런 정겨운 전통 마을들이 참 많았잖아요. 개발이다 뭐다 해서 하나둘 허물어지고 이제는 민속촌에나 가야 볼 수 있는 박제가 되어버린 게 참 안타까워요."

큰사진보기 ▲과거와 현재가 공존하는 골목길. 오래된 목조 건물과 검은색 박스형 차량의 이질적인 조합이 이곳이 여전히 살아있는 삶의 공간임을 증명한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲하얀색 종이 전등 아래, 정갈하게 진열된 기념품들. 주민들의 손때 묻은 물건과 정성이 느껴지는 공간이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

일본 여행의 마지막 날. 5월의 봄 햇살은 유난히 맑고 투명하다. 3박 4일 내내 날씨는 놀라울 만큼 쾌청했고, 여행의 끝자락까지도 아쉬움을 허락하지 않는 듯하다.마지막 코스는 시라카와고 합장촌마을이다. 산간 오지 마을이면서도 일본에서 가장 유명한 세계문화유산 마을 중 하나라 하니 기대가 크다. '일본의 알프스'라 불리는 이곳에서 사람들은 어떻게 살아갈까. 문득 우리나라 민속촌과 비슷한 분위기일까 하는 생각도 스친다.가나자와 숙소 앞에 전세버스가 조용히 대기하고 있다. 우리는 자리를 잡고 앉고, 버스는 약속된 시간에 맞춰 부드럽게 출발한다. 도시의 거리는 빠르게 뒤로 물러난다. 낮은 건물들과 정돈된 도로, 익숙한 일상의 풍경이 창밖으로 흘러가듯 지나간다. 버스 안은 조용하다. 각자의 시선은 이미 바깥으로 향해 있다.도심을 벗어나자 풍경이 조금씩 풀리기 시작한다. 논이 넓어지고, 산의 윤곽이 가까워진다. 하늘은 더 크게 열리고, 공기는 조금 더 맑아진다. 그러다 문득 눈에 들어온다. 무논의 모내기는 대부분 끝나가고 있었던 것 같다. 연둣빛 물 위로 가지런히 심어진 모들이 햇살을 받아 반짝이고 있었다. 도시의 끝과 자연의 시작이 맞닿는 경계에서, 봄이 조용히 완성되고 있는 듯했다.버스는 많은 터널을 지나 점점 더 깊은 산속으로 들어선다. 그야말로 첩첩산중이라는 말이 실감 나는 풍경이다. 겹겹이 쌓인 산등성이 사이로 하얀 구름이 낮게 걸려 있는데, 그 모습이 마치 정성 들여 그린 한 폭의 산수화처럼 다가온다.히다 산맥의 깊은 계곡으로 들어서자 도로는 구불구불 이어지고, 한쪽에는 가파른 산이 벽처럼 서고 다른 한쪽에는 맑은 물이 흐른다. 터널을 지나면 또 다른 계곡이 펼쳐지고, 다시 숲이 길을 감싼다. 버스는 산을 따라 천천히 그러나 쉼 없이 나아간다. 어느 순간부터는 도시의 흔적이 완전히 사라지고, 남는 것은 산과 물, 그리고 하늘 뿐이다.마지막 터널을 빠져나오는 순간, 시야가 확 트인다. 그리고 계곡 안쪽에 조용히 자리한 시라카와고 합장촌이 모습을 드러낸다. 초가 지붕들은 손을 모은 듯 하늘을 향해 서 있고, 마을은 산에 둘러싸여 낮게 내려앉아 있다. 화려하지 않지만 이상하리 만큼 안정된 풍경이다. 버스 안에서 작은 감탄이 번진다.옆자리에 앉은 아내가 창문에 바짝 다가서며 속삭인다. 그러고 보니 정말 그렇다. 뾰족한 지붕들이 옹기종기 모여 있는 모습이 영락없는 숲속 요정들의 마을이다. 누구는 카메라를 들고, 누구는 말없이 창밖을 바라본다.마을에 내려 하천을 가로지르는 데아이바시(만남의 다리)를 걷기 시작하면 이곳이 단순한 관광지가 아니라는 사실이 곧 드러난다. 이곳에는 현재 600여 가구, 1500여 명의 주민이 실제로 거주하고 있다고 한다. 마을 한가운데에는 면사무소와 우체국, 작은 파출소 같은 관공서들이 소박하게 자리 잡고 있다. 이곳이 엄연한 삶의 행정 단위임을 보여준다. 창문에는 커튼이 걸려 있고, 마당에는 빨래가 널려 있으며, 누군가는 집 앞을 조용히 쓸고 있다.이곳의 특별함은 주민들의 삶이 관광과 자연스럽게 맞닿아 있다는 점이다. 합장집의 외형은 그대로 둔 채 내부를 개조한 식당과 기념품 가게들이 골목마다 정겹게 손님을 맞이한다. 주민들은 이곳에서 밥을 지어 팔고, 물건을 건네며 자신들의 전통을 일상적인 경제 활동으로 이어간다. 관광은 그들에게 박제된 전시가 아니라, 마을을 지탱하는 살아있는 동력이다.특히 인상적인 것은 깊은 산골 마을임에도 눈이 시릴 만큼 깨끗한 마을의 모습이다. 길가에 쓰레기 하나 보이지 않는 청결함의 비결은 마을 사람들의 지극한 정성에 있었다. 길을 따라 걷다 보니 집집마다 여기저기 텃밭들이 눈에 들어온다. 이 외딴곳에서 자급자족하며 살아온 지혜는 여전한 듯싶었다. 거친 자연에 기대어 살면서도 작은 땅을 일구어 먹거리를 얻는 부지런한 손길은 이곳을 단순한 관광지가 아닌 살아 숨 쉬는 공동체로 지탱하고 있는지도 모른다.마을을 어느 정도 둘러보았을 때쯤, 함께한 일행에게 내가 제안했다.잠시 망설임도 있었지만, 우리는 마을 길 끝에서 빤히 보이는 전망대를 향해 발걸음을 옮겼다. 평탄하던 길이 끝나고 이내 본격적인 산길이 시작되었다. 오르는 데 12분 정도 걸린다는 안내가 붙어 있다. 계단으로 이어진 길은 생각보다 꽤 가파르고 숨이 찼다. 이마에 땀방울이 송골송골 맺힐 때쯤 드디어 전망대 주차장에 올라섰다. 다리는 묵직했지만, 마치 작은 산 하나를 정복한 듯한 뿌듯함이 밀려왔다.무엇보다 그곳에서 내려다보는 풍경이 고생을 잊게 했다. 마을 전체가 한눈에 들어온다. 옹기종기, 오밀조밀 모여 있는 집들의 모습이 말할 수 없이 정겹다. 그때였다. 전망대 아래에서 마을 구경에 열중이던 아내가 손을 흔들며 전화를 걸어왔다.수화기 너머 아내의 목소리에 고개를 끄덕이며 다시 마을을 내려다보았다. 위에서 보는 '전경'과 아래에서 느끼는 '삶'이 하나로 이어지는 순간이었다. 그러면서도 아내는 한편으로 아쉬운 마음을 덧붙였다.아내의 말에 공감하며 다시 시선을 마을로 돌렸다. 사람의 삶이 자연 속에 조용히 스며들어 있는 풍경. 화려하지 않지만 오래 바라보게 되는 이 장면이 더욱 귀하게 다가온다.문득 오래된 시간의 결이 겹친다. 예전의 시라카와고는 전기도 수도도 없던 시절, 겨울이면 눈이 마을을 덮어 외부와의 길이 막히기도 했다. 삶은 자연과 맞닿아 있다는 것 자체가 곧 생존이었고, 마을 전체가 하나의 공동체로 움직이며 서로의 삶을 지탱했다.오늘의 시라카와고는 현대의 편리함 속에 이어진다. 그럼에도 이곳이 특별한 이유는 변하지 않은 것이 여전히 남아 있기 때문이다. 합장집의 지붕은 여전히 같은 각도로 하늘을 향해 있고, 마을의 구조는 오래된 형태를 그대로 간직하고 있다. 무엇보다 중요한 것은 이곳이 여전히 '살아 있는 마을'이라는 점이다.변화는 분명 존재하지만, 그 변화는 전통을 지우지 않았다. 오히려 전통이 살아남을 수 있도록 형태를 바꾼 것에 가깝다. 그래서 이 마을은 박제된 과거가 아니라, 현재 속에서 계속 이어지는 시간처럼 느껴진다.돌아가는 버스 창밖으로 시라카와고가 천천히 멀어진다. 그러나 그 풍경은 쉽사리 마음에서 떠나지 않는다. 문득 생각한다. 전통이란 오래된 것을 남겨두는 일이 아니라, 지금도 그 안에서 살아가는 사람들의 시간인지도 모른다고.