우울하거나 불안해서, 혹은 누군가를 잃고서 심리상담실 문을 두드린 적이 있는가. 그때 마주앉은 상담자는 무엇을 훈련받은 사람이었을까. 우리는 그를 어떻게 믿었나. 2026년 봄, 정부의 시행령 한 줄을 두고 정신건강 4개 직역이 정면으로 부딪혔다. 표면은 ‘심리상담을 누가 할 수 있느냐’는 직역 다툼처럼 보이지만, 그 아래에는 ‘내가 받는 정신건강 서비스의 질과 안전을 무엇으로 보장할 것인가’라는 더 큰 질문이 깔려있다. 필자는 세 차례에 걸쳐 이 문제를 짚는다. ①제도는 어쩌다 여기까지 왔나, ②'심리상담'이라는 말은 무엇을 가리키나, ③같은 전문요원, 다른 전문성을 어떻게 볼 것인가.

1편 심리상담은 누구의 역할인가

2편 심리적 응급처치·카운슬링·심리치료… 다 같은 '심리상담'인가

3편 같은 '정신건강전문요원', 서로 다른 전문 역량?

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큰사진보기 ▲정신건강전문요원 수련 운영 실태 ⓒ 서채리 시민기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲필수 수련과목으로 본 심리치료 관련 요건 ⓒ 서채리 시민기자 관련사진보기

<팩트박스> 각 직역별 수련과정은 왜 상이한가 오해를 막기 위해 짚어둘 것이 있다. 임상심리 외 직역 수련과정에 '심리치료' 과목이 없다는 것은, 그 시간에 아무것도 배우지 않는다는 뜻이 아니다. 다만 각자 자기 직역의 전문성을 채운다는 뜻이다.



정해진 필수 수련시간 안에서 ▲간호사는 정신간호 중재와 약물 관리를, ▲사회복지사는 자원 연계와 사례관리를, ▲작업치료사는 기능 회복 훈련 등 각 직역 고유업무를 익히기에도 시간이 빠듯하다. 임상심리사가 심리평가·심리치료에 700시간 이상을 쏟는 동안 간호나 사회복지 직역의 고유업무를 훈련하지 않는 것과 마찬가지다. 네 직역은 같은 수련과정 동안 서로 다른 전문성을 쌓는 셈이다.



그래서 만약 심리치료를 포함하는 '심리상담'을 공통업무로 넣고 그에 걸맞은 수련을 모든 직역에 요구한다면, 연간 1000시간이라는 정해진 필수시수 속에서 각자의 고유 전문성을 그만큼 덜 배울 수밖에 없다. 결국 추가 수련 없이 업무만 열면 검증되지 않은 상담이 현장에 풀리고, 수련을 끼워 넣으면 각 직역의 본래 전문성이 깎인다. 전자는 국민 안전의 문제이고, 후자는 모든 직역의 손해다. '심리상담을 공통업무로'라는 한 줄이 간단치 않은 이유다.

▲법체계의 일관성("정신건강복지법의 취지가 예방·치료·재활인데, 그 핵심 수단인 심리상담이 공통업무에 없는 것은 모순"), ▲현장의 보편성("이미 모든 직역이 수행 중인 일을 법으로 인정해 직무 충돌을 막아야 함"), ▲보건학적 효과("자살·우울 고위험군에 대한 선제적 상담이 중증화와 의료비를 줄임"), ▲협업 기반 강화("상담은 특정 직역의 독점 능력이 아니라 직역 간 상호보완으로 운영돼야 함"), 그리고 ▲용어의 타당성("'심리상담'은 이미 학술·임상·국가자격에서 통용되는 공식 용어")이다.

— ①편에서 우리는 30년 된 제도의 설계와 달라진 수요의 불일치를, ②편에서는 '심리상담'이라는 한 단어가 서로 다른 활동을 덮고 있음을 보았다. 마지막 편은 가장 구체적인 질문으로 들어간다. 네 직역은 정말 같은 상담 훈련을 받는가. '치료적 의사소통'을 배운다는 것은 '심리치료'를 할 수 있다는 뜻인가. 그리고 자격 기준을 두는 것은 '독점'인가, 아니면 '안전장치'인가.같은 '정신건강전문요원 1급'이라는 자격증을 두고도, 거기에 이르는 길은 직역마다 전혀 다르다.법령만 보면 네 직역은 평등하다. 정신건강복지법 시행규칙 [별표1]은 모든 직역이 동일하게 2급은 학사학위 이후 1년, 1급은 석사학위 이후 3년(연 1000시간씩 총 3000시간) 동안 지정된 수련기관에서 수련을 마치도록 규정한다. 임상심리든 간호든 사회복지든 작업치료든, 법령상으로는 같은 시간을 같은 단계로 밟게 돼 있다.겉보기엔 공정한 설계다. 그러나 실제 운영을 들여다보면 이 평등은 종이 위에서만 성립한다.2026년 정신건강전문요원제도 운영안내의 수련기관 목록을 펼쳐 보면 독특한 사실이 드러난다. 1급 수련과정이 개설된 기관은 임상심리 직역뿐이다. 간호·사회복지·작업치료에는 1급 정규 수련을 운영하는 기관이 사실상 존재하지 않는다.그렇다면 다른 직역의 1급 정신건강전문요원은 어떻게 탄생하는가. 시행령 [별표1]의 자격기준에 답이 있다. 1급이 되는 길은 크게 두 갈래다. 하나는 석사 학위를 갖추고 수련기관에서 3년을 수련하는 길, 다른 하나는 2급 자격을 딴 뒤 현장에서 5년 이상 근무한 경력으로 승급하는 길이다.임상심리는 전자의 길이 열려 있다. 그러나 1급 수련기관이 없는 나머지 세 직역은 사실상 후자, 즉 2급+5년 경력이 1급에 이르는 유일한 경로가 된다. 법령상에 규정된 '3년 수련'은 이들에게는 작동하지 않는 조항인 셈이다.왜 이렇게 갈렸을까. 직역마다 인력을 길러내는 문화 자체가 다르기 때문이다.임상심리는 학부를 마친 뒤 상당수가 석사 과정에 진학한다. 정신건강 1급 수련을 지향하지만, 수련기관과 정원이 수요를 따라가지 못해 병목현상이 심하다. 석사를 마치고도 1급 수련 자리를 구하지 못해 2급 수련으로 방향을 틀거나, 수련 선발에서 떨어져 재수·삼수를 하는 경우도 드물지 않다. 말하자면 '집중 수련형'이되 그 관문이 좁다.간호는 대학을 졸업하고 곧바로 병원에 취직하는 것이 대부분이다. 정신건강증진시설(정신의료기관 등)에 재직하면서 수련을 병행하여 2급 자격을 취득하고, 계속 근무하며 경력을 쌓아 1급으로 승급하는 경로가 일반적이다. 사회복지 역시 학부 졸업 후 현장에서 실무를 하다, 필요 시 2급 수련처를 찾아 정신건강사회복지사 수련을 시작하는 경우가 일반적이다.어느 경로가 더 우월하다는 가치 판단의 문제가 아니다. 다만 분명한 것은, 같은 자격증이 가리키는 상담 관련 수련의 양과 성격이 직역마다 구조적으로 다르다는 사실이다. 이 차이를 모른 채 '같은 전문요원'이라는 이름만 보면 각 직역의 역할 차이를 놓치게 된다.여기서 자연스러운 의문이 든다. 1년 수련에 5년 현장 경력을 더한 쪽이, 3년 수련만 한 쪽보다 오히려 더 노련하지 않을까.수련과 경력은 성격이 다르다. 수련은 '구조화된 학습'이다. 정해진 이론 과목과 실습을 단계적으로 밟고, 지도감독자(수퍼바이저)가 사례 하나하나를 검토하며 잘못된 개입을 교정한다. 무엇을 얼마나 배웠는지가 법령으로 요구되는 과목과 시간으로 검증된다. 반면 경력은 '현장의 누적'이다. 실무 능력을 키우는 데 더없이 중요하지만, 그 5년 동안 무엇을 얼마나 깊이 다뤘는지는 근무지와 업무에 따라 천차만별이고, 별도의 검증 장치가 없다. 자살 고위험 사례를 매일 마주한 5년일 수도, 행정과 사례관리 위주의 5년일 수도 있다.그래서 경력은 수련을 '대체'하기보다 '보완'하는 성격에 가깝다. 임상심리 측이 우려하는 지점도 여기다. 심리치료처럼 위험을 감별하고 개입하는 영역에서는, 검증된 수련이라는 토대 없이 경력만으로 그 역량이 자동으로 채워진다고 보기 어렵다는 것이다. 물론 타 직역은 현장 경력이야말로 살아 있는 전문성의 원천이라고 반박한다.이러한 수련과정 내용의 차이가 이번 논쟁의 핵심을 이룬다.'정신건강 전문요원제도 운영 안내'의 [수련과정 참고자료1]의 과목을 직역별로 꼼꼼히 들여다보면, 심리상담 및 심리치료 역량을 위한 이론교육과 실습인 '심리치료', '인지행동치료', '고급심리치료', '집단치료', '가족치료 및 심리교육' 은 임상심리 직역에만 편성돼 있다. 당연한 일이다. 이것이 임상심리의 고유 훈련이기 때문이다.그렇다면 다른 직역의 수련에는 '치료'가 없을까? 있다. 그러나 그 치료의 결이 다르다. 여기서 그 종류를 구분해야 한다.첫째, 네 직역이 공통으로 이수하는 교육이 있다. '치료적 의사소통', '정신질환 및 약물치료', '응급위기관리', '재난의 이해', '중독질환의 이해' 등이다. 이는 2편에서 본 심리적 응급처치(PFA)나 심리사회적 지원(psychosocial support)을 수행하기 위해 모든 전문요원이 갖춰야 할 기본기에 해당한다.둘째, 각 직역의 개별 교육이 있다. 그런데 그 이름을 보라. 상담에 인접한 교육으로는 간호의 '정신간호중재 및 치료', 사회복지의 '심리사회적 사정 및 개입', 작업치료의 '정신건강작업치료 중재 및 치료'가 있다. 임상심리사만이 심리치료이고, 나머지는 모두 사정(査定·assessment)과 중재(仲裁·intervention)라는 단어를 쓴다.사정은 대상자의 상태를 관찰하고 평가해 어떤 도움이 필요한지 파악하는 일이다. 중재는 그 평가에 따라 적절한 서비스로 연결하고 환경을 조정하며 개입하는 일이다. 두 가지 모두 정신건강 현장에서 없어서는 안 될 핵심 기능이다. 위기에 처한 사람을 가장 먼저 알아보고, 필요한 자원에 연결하는 것은 모든 전문요원의 공통 역량이어야 한다.그러나 심리치료(psychotherapy)는 이와는 구분되는 역량이다. 평가와 연계를 넘어 우울장애·불안장애·외상후스트레스장애·성격장애 같은 임상 수준의 문제 자체를 직접 다루어 증상을 완화하고 기능을 회복시키는 전문 개입이다. 각 직역이 '치료'라는 단어를 피해 '사정'과 '중재'를 택한 것은, 자신들의 훈련이 겨냥하는 지점을 정확히 표현한 것이라고도 볼 수 있다.여기서 가장 흔한 오해 하나를 짚어야 한다. 공통과목에 들어 있는 '치료적 의사소통'을 '치료적 상담'으로 혼동하는 것이다. 두 단어는 비슷해 보이지만 전혀 다르다.쉬운 예를 들어 보자. 불안이 심한 환자에게 "지금 많이 불안하시죠. 천천히 숨을 쉬어 보세요. 제가 옆에 있겠습니다"라고 말하며 안정시키는 것은 심리적 지지를 제공하는 치료적 의사소통이다. 환자와 신뢰를 쌓고, 정서적으로 안정시키며, 치료에 협조하도록 돕는 소통 기술이다. 어느 직역에나 필요하고, 그래서 공통과목이다.반면 같은 환자의 불안이 어디서 비롯됐는지를 심리학적 이론에 근거해 평가하고, 그 불안이 단순 스트레스인지 공황장애인지 외상후스트레스장애인지를 감별하며, 심리치료 기법으로 증상의 뿌리를 다루어 나가는 것은 치료적 상담, 곧 심리치료다.이 구분에 따라 심리상담 공통업무화 찬성 측의 주장을 다시 읽을 수 있다.심리상담의 공통업무화를 찬성하는 사람들은 "정신건강간호사·사회복지사·작업치료사도 국가자격 취득 과정에서 초기상담, 위기개입, 심리사회적 사정, 치료적 상담개입을 수행해 왔다"고 강조한다. 그런데 열거된 활동(초기상담, 위기개입, 심리사회적 사정)은 2편에서 본 심리적 응급처치나 심리사회적 지원의 범주에 가깝다. 그리고 이 활동들은 이미 현행 [별표2] 안에서 각 직역의 합법적 업무로 보장돼 있다.▲간호사의 '정신질환자등과 그 가족에 대한 건강증진을 위한 활동' (개별업무)▲사회복지사의 '사회복지서비스 지원에 대한 상담·안내' (개별업무)▲ 그리고 모든 직역의 '정신질환자등에 대한 개인별 지원계획의 수립 및 지원' (공통업무)즉, 사회복지·간호·작업치료 직역이 "이미 현장에서 하고 있다"고 말하는 일의 상당 부분은, 사실 현행 체계 내에서 합법적으로 수행할 수 있는 것들이다. 바로 여기서 논리적 공백이 생긴다. 이미 각자의 개별업무로 수행 가능한 심리적 응급처치나 심리사회적 지원을 근거로, 임상심리사의 개별업무인 (심리치료를 포함하는) 심리상담을 공통업무로 열어야 한다는 결론은 선뜻 납득되지 않는다.상담·안내·사례관리·위기 안정화가 이미 가능했다면, 굳이 임상심리의 개별업무를 공통화할 이유가 오히려 줄어드는 셈이다. 현재 수행하는 일을 더 정확한 용어로 명문화하려는 취지라면, 심리치료를 함의하는 '심리상담'보다 '심리사회적 지원' 또는 '심리적 응급처치'를 공통업무에 명시하는 편이 더 정합적이다.이들 직역은 또 "명칭만 다를 뿐 상담이론과 면담기법을 체계적으로 교육·수련받는다"고 주장한다. 다만 확인이 필요한 지점이 있다. 그 교육이 정신건강전문요원 제도(시행규칙 [별표1]과 보건복지부 고시)에 명시된 정규 수련과목인지, 아니면 각 직역 학회·협회의 자체 교육이나 자격 취득 후 보수교육에 의존하는 것인지다.물론 어떤 개인은 현장에서 경험을 쌓고 적절한 지도감독을 받아 심리치료적 역량을 충분히 기를 수 있다. 그러나 그것이 개인의 의지와 운에 달린 일이라면 이야기가 달라진다. 제도가 의무로 규정하고 검증하는 수련과, 직역의 자율에 맡겨진 교육은 보장의 무게가 다르다. 누군가는 충실히 역량을 쌓겠지만 누군가는 그러지 못한다면, 그 편차의 위험은 결국 상담실에 앉은 국민이 고스란히 떠안게 된다.논쟁이 길어지며 심리상담 공통업무화 찬성 측이 자주 꺼내는 말이 있다. "심리상담은 특정 직역의 고유권한이 아니다. 독점하지 말라"는 것이다. 이 말은 직관적 호소력이 있다. 그러나 자격 기준의 본질을 생각하면 이와는 다른 결론이 내려진다.심폐소생술(CPR)을 떠올려 보자. CPR은 의료인의 전유물이 아니다. 오히려 더 많은 시민이 배워 위급한 순간 누구나 시행해야 하는 기술이다. 정신건강에서 이에 해당하는 것이 바로 심리적 응급처치(PFA)와 초기 위기대응이다. 모든 전문요원이, 나아가 시민까지도 위기 신호를 알아보고 초기 대응을 할 수 있어야 한다. 여기까지는 '공통'이 마땅하다.그러나 CPR로 응급실에 실려 온 환자를 그 CPR을 시행한 시민이 직접 수술해도 된다고 생각하는 사람은 아무도 없다. 흉부를 열고 손상을 복구하는 일은 흉부외과 전문의의 몫이다. CPR을 할 줄 안다는 것과 응급수술을 할 수 있다는 것은 전혀 다른 차원의 문제이고, 그 경계를 두는 것을 누구도 의사의 '독점'이라 부르지 않는다.심리상담, 더 정확히는 심리치료도 마찬가지라는 것이 임상심리 측의 논리다. 위기를 식별하고 안정시키는 일(PFA 및 심리사회적 지원)은 모두의 공통 역량이어야 하지만, 그 위험의 정체를 감별하고 임상적으로 개입하는 일(심리치료)까지 모두에게 열어두는 것은 응급수술을 모두에게 허용하는 것과 같다는 것이다.이런 관점에서 보면 자격 기준을 두는 것은 '독점'이 아니라 '전문성에 대한 최소 안전장치'에 가깝다. 의사의 처방권을, 혹은 교원자격을 갖춘 이의 교직을 두고 우리는 독점이라 부르지 않는다. 일정한 훈련을 이수한 사람으로 특정 행위를 한정하는 것은, 그 행위가 적절한 역량이 없는 사람에 의해 수행됐을 때 공동체에 돌아올 피해가 막심하기 때문이다.이 논쟁에는 또 하나의 모순이 겹쳐 있다. 정부는 2026년부터 정신건강전문요원의 수련기관 정기평가와 지정취소 제도를 시행하기 시작했다. 수련의 질을 더 엄격히 관리하겠다는 방향이다. 그런데 같은 시기, 심리치료에 대한 충분히 교육과 수련과정을 갖추지 못한 직역에 심리상담 업무를 동일하게 부여하려는 시행령 개정을 추진한다. 한쪽 손으로는 수련의 문턱을 높이면서, 다른 손으로는 수련 없이 업무를 여는 셈이다.여기에 입법의 순서 문제도 있다. 국회에는 심리상담 자격체계를 새로 세우려는 '마음건강심리사·상담사법' 등이 발의돼 심사 중이다(2025.06.27. 남인순 의원·김예지 의원 대표발의). 이 법안들의 방향은 무분별한 민간자격이 난립한 심리상담 시장에 국가 차원의 기준을 세우는 '상향표준화'다. 행정부의 시행령 개정(권한 확대)과 국회의 법제화(기준 상향)가 같은 시기에 반대 방향을 향하고 있다.심리상담 공통업무화를 찬성하는 주장은 단편적 반발이 아니라 나름의 체계를 갖추고 있다. 2025년 7월 30일 백선희 국회의원실에서 개최한 국회 토론회 내용을 다시 보면, 대한간호협회 정신간호사회 김숙자 회장(정빈의료재단 아산병원)은 심리상담을 공통업무로 규정해야 하는 이유를 다섯 갈래로 정리했다.요컨대 "상담은 간호의 영역이 아니라고 보면 곤란하다"는 것, 그리고 법이 현장을 따라오지 못하고 있다는 것이 이들 주장의 출발점이다.보건복지부도 같은 선에 선다. 과거 중증 질환자 중심이던 정책이 전국민 심리지원으로 확대된 만큼 접근성 강화가 불가피하고, 이미 바우처 사업과 재난 트라우마 현장에서 다수 전문요원이 수행하는 현실을 시행령에 반영하려는 취지라는 설명이다.이에 대한 임상심리학계의 반론은 앞서 본 논리의 연장선에 있다. 위기를 알아보고 안정시키는 일과 그 위험의 정체를 감별해 임상적으로 개입하는 일은 다르다는 것이다. 이들은 고위험을 판별하는 능력 자체가 전문성이며, 심리사회적 지원이 곧 심리치료 역량을 보장하지는 않는다고 말한다.그렇다면 이러한 두 입장의 타협안은 없는 것일까. 해외 사례에서 단서를 찾을 수 있다.영국 국가보건서비스(NHS)는 증상의 심각도에 따라 개입의 강도를 나누는 단계별 케어(stepped care) 모델을 운영한다. 경증·중등도에는 구조화된 치료 기반의 가이드나 디지털 도구 같은 저강도 개입을, 중증에는 공인된 전문가의 고강도 개입을 배치한다. 누가 무엇을 하는지를 강도에 따라 나누되, 서로 연계하는 방식이다.인력 운용 방식에도 시사점이 있다. 국제적으로 논의되는 두 개념을 구분할 필요가 있다. 업무 이관(task-shifting)은 전문가의 일을 비전문가에게 통째로 넘기는 것이다. 반면 업무 분담(task-sharing)은 전문가의 수퍼비전(지도·감독) 아래 여러 인력이 팀을 이루어 역할을 나누는 것이다. 최근 학계와 보건의료계가 선호하는 쪽은 후자다.이 구분이 중요한 이유는, 현재의 충돌이 사실 '독점이냐 개방이냐'의 이분법에 갇혀 있기 때문이다. 임상심리 측은 충분한 전문 수련 과정도, 지도·감독도, 명확한 교육 지침도 없이 업무를 확대하는 '업무 이관'을 반대하는 것에 가깝다. 반대로 전문가의 지도 아래 역할을 나누는 '업무 분담'이라면 협업의 여지는 열려 있다고 말한다. 공통업무에는 상담·안내·사례관리·정서지원·위기 안정화 등 '심리사회적 지원'을 두되, '심리상담'이라는 명칭은 심리학 기반 교육과 임상수련, 수퍼비전을 갖춘 인력에게 부여하는 방식이다.임상심리학계는 정신건강 정책의 대상이 전국민으로 확대된 만큼 전문인력의 확충이 필요하다는 데 동의하지만, 그 해답이 전문성 기준을 낮추는 것이 되어선 안 된다고 주장한다. 이에 두 가지 대안을 제시한다. ▲하나는 이미 공신력 있는 자격을 갖춘 민간 전문가(예컨대 한국상담심리학회 상담심리사 등)를 제도권 안으로 편입하는 것이고, ▲다른 하나는 정신건강사회복지사·간호사 등이 심리치료에 대한 추가 수련과 전문적인 지도·감독을 거쳐 역량을 갖추었을 때 심리상담을 할 수 있도록 허용하는 것이다. '심리사회적 지원'이 아닌 심리치료를 포함한 '심리상담'을 공통업무로 넣겠다면, 검증된 추가 수련이라는 최소한의 관문은 통과하게 하자는 것이다. 이것이 국민 안전의 기준을 지키면서 공급을 늘리는 현실적 경로라는 주장이다.특히 첫 번째 제안은 곱씹어 볼 만하다. 임상심리학계와 상담심리학계는 오랜 세월 직역간 경계를 두고 경쟁해온 관계다. 그런 임상심리가 상담심리 기반의 민간 전문가에게도 제도 안의 자리를 내어주자고 말하는 셈이다. 경쟁자에게 자리를 확보해 주자는 이 제안을 과연 '직역 이기주의'라 부를 수 있는가. 아니면 누가 그 일을 하든 국민의 안전을 위한 최소한의 자격 기준만은 지켜 달라는 요청인가.이 시리즈는 힘든 상황에 처해 상담실 문을 두드린 사람과 그 앞에 앉은 상담자의 모습에서 출발했다.세 편에 걸쳐 확인한 것은 이렇다. 우리 정신건강 제도는 30년 전 중증 정신질환자를 위해 설계됐지만 이제는 전국민을 마주하고 있고(①편), 그 한복판의 '심리상담'이라는 말은 서로 다른 활동을 한 단어로 덮고 있으며(②편), 그 활동들에 이르는 수련의 경로와 내용은 직역마다 구조적으로 다르다(③편).한국에서 심리지원에 대한 접근성이 절실하다는 점에 이견이 있는 사람은 없을 것이다. 하루 40명이 스스로 목숨을 끊는 나라에서, 더 많은 사람이, 더 쉽게 도움을 받아야 한다는 데에는 전사회적 공감대가 형성되어 있다. 그러나 접근성을 넓히는 방법이 전문성 기준을 낮추는 것이어야 하는지, 아니면 양성과 인프라를 확충하는 것이어야 하는지는 다른 질문이다. CPR을 모두가 배우는 것과 응급수술을 모두에게 허용하는 것이 다르듯이 말이다.상담실 문을 여는 그 사람은 자기 앞에 앉은 이가 무엇을 훈련받았는지 알지 못한다. 그 정보의 비대칭을 메우는 것이 제도의 일이다. 충분한 숙의 없이 양을 늘리기 전에 적절한 역량의 기준과 자격요건을 먼저 정비하는 것이 올바른 순서일 것이다.