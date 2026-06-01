우울하거나 불안해서, 혹은 누군가를 잃고서 심리상담실 문을 두드린 적이 있는가. 그때 마주앉은 상담자는 무엇을 훈련받은 사람이었을까. 우리는 그를 어떻게 믿었나. 2026년 봄, 정부의 시행령 한 줄을 두고 정신건강 4개 직역이 정면으로 부딪혔다. 표면은 ‘심리상담을 누가 할 수 있느냐’는 직역 다툼처럼 보이지만, 그 아래에는 ‘내가 받는 정신건강 서비스의 질과 안전을 무엇으로 보장할 것인가’라는 더 큰 질문이 깔려있다. 필자는 세 차례에 걸쳐 이 문제를 짚는다. ①제도는 어쩌다 여기까지 왔나, ②'심리상담'이라는 말은 무엇을 가리키나, ③같은 전문요원, 다른 전문성을 어떻게 볼 것인가.

1편 심리상담은 누구의 역할인가

2편 심리적 응급처치·카운슬링·심리치료… 다 같은 '심리상담'인가

3편 같은 '정신건강전문요원', 서로 다른 전문 역량?

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PFA는 전문 상담(professional counselling)이 아니며, 정신건강 전문가가 아니어도 최소한의 훈련을 받으면 누구나 제공할 수 있다. PFA는 무슨 일이 있었는지 분석하게 하거나, 시간과 사건의 순서를 정리하도록 요구하는 치료적 개입이 아니다.

큰사진보기 ▲해외 사례에서는 각 용어를 엄밀하게 구분하지만, 한국에서는 모두 '심리상담'으로 모호하게 덮어버린다 ⓒ 서채리 시민기자 관련사진보기

<팩트박스> 한국사회에서 '치료'와 '상담'의 갈림길 ⊙ 영어 'therapy(테라피)'와 'treatment(트리트먼트)'가 모두 한국어 '치료'로 흔히 번역

⊙ 한국에서 '치료'는 의료(의사) 영역과 맞닿음

⊙ 비(非)의료 전문가들이 법적 부담을 피해 '치료센터' 대신 '상담센터'로 등록하는 관행 형성

⊙ 상담심리 분야가 'counselling(상담)' 용어를 채택한 데에도 의료계와의 영역 마찰 회피 배경

⊙ 일본: '치료' 대신 '요법' 채택 → psychotherapy를 '심리요법'으로 번역

⊙ 한국어 '심리상담'은 가벼운 대화 지원부터 임상 치료까지 폭넓게 덮는 말로 굳어짐

①편에서 우리는 30년 전 중증 환자를 위해 설계된 제도가 전 국민 마음 돌봄이라는 새 수요와 어긋나면서 시행령 개정을 둘러싼 충돌이 터졌음을 보았다. 그런데 그 한 줄의 한복판에 있는 단어,은 정작 무엇을 가리키는가. 이번 편은 심리상담이라는 용어가 실은 서로 다른 수준의 활동을 한 단어로 뭉뚱그리고 있으며, 바로 그 모호함이 모든 혼선의 뿌리임을 짚는다.도심지 상가 간판을 떠올려 보자. '○○심리상담센터'라는 글자가 붙은 곳이 한 블록에 여럿이다. 그러나 겉보기엔 비슷해 보이는 이 공간들 안에서 실제로 벌어지는 일은 전혀 다를 수 있다.한 곳에서는 직장 스트레스로 지친 사람이 대화를 통해 마음을 정리한다. 다른 곳에서는 목표 달성을 돕는 코칭이 이뤄진다. 또 다른 곳에서는 재난을 겪은 생존자에게 즉각적인 심리적 안정을 제공한다. 그리고 어떤 곳에서는 주요우울장애나 외상후스트레스장애(PTSD)를 가진 사람에게 전문적인 수준의 치료적 개입이 이뤄진다.이 네 가지는 목적도, 다루는 문제의 무게도, 요구되는 자격도 다르다. 그러나 한국어로 번역되는 과정에서 이 모두가 '심리상담'이라는 한 단어 안에 담긴다. 이번 논쟁이 좀처럼 합의에 이르지 못하는 이유의 상당 부분이 바로 여기 있다. 서로 심리상담을 일컫지만, 머릿속에 떠올리는 그림이 제각각인 것이다.미국·영국 등의 국가에서는 이 활동들을 별개의 단어로 구분한다. 하나씩 풀어 보자.국제코칭연맹(ICF)은 코칭을 "고객이 개인적·직업적 잠재력을 극대화하도록 영감을 주는, 사고를 자극하는 창의적 협력 과정"으로 정의한다. 핵심은 그 대상이 임상적 문제가 없는(non-clinical) 사람이라는 점이다. 코칭은 질병을 치료하는 일이 아니라 목표 달성과 성장을 돕는 일이다.재난이나 위기 직후, 충격을 받은 사람에게 안전감과 안정을 제공하고 필요한 자원에 연결해 주는 초기 개입이다. 세계보건기구(WHO)를 비롯한 국제기구의 PFA 지침이 공통적으로 강조하는 대목이 있다.PFA는 그 자체로 치료가 아니라, 위기 직후의 '응급처치'일 뿐이다.비교적 단기이고, 특정 문제에 초점을 맞춘다. 사별, 스트레스, 대인관계 갈등처럼 구체적인 어려움에 대처하도록 돕는 실질적 지원이다. 현재의 적응과 문제 해결에 무게를 둔다.WHO와 국제기구가 표준적으로 쓰는 이 말은, 개인의 심리적 문제와 그를 둘러싼 사회적 환경을 분리할 수 없다는 전제에서 나왔다. 가족 문제 조정, 지역사회 자원 연계, 스트레스 대처 기술 훈련 등을 포괄한다.미국심리학회(APA)는 이를 "확립된 심리학 원리에서 도출된 임상적 방법과 대인적 태도를, 정보에 입각해 의도적으로 적용하는 것"으로 정의한다. 우울장애·불안장애·PTSD·성격장애처럼 임상 수준의 문제를 대상으로, 증상 완화와 기능 회복을 목표로 한다. 보통 더 길고, 더 깊으며, 개인의 내면 역동과 심층 심리를 다룬다.강도(intensity)에 따라 구분하기도 한다. 경증·중등도 우울·불안을 대상으로 구조화된 치료 기반의 가이드북, 디지털 앱, 단기 전화 상담 등을 제공하는 것을 '(low-intensity psychological intervention)'이라 부르고, 공인 임상심리사나 정신과 의사가 진행하는 본격적 1:1 전문 치료를 '(high-intensity psychological intervention)'이라 부른다.위의 용어를 스펙트럼으로 보면, 누가·무엇을·누구에게 하느냐가 단어 수준에서 구분돼 있다. 코칭은 임상 문제가 없는 사람의 성장을 돕고, PFA는 위기 직후의 응급 안정에 가까우며, 상담은 특정 생활 문제의 해결을, 심리치료는 임상 수준 증상의 치료를 겨냥한다. 여기에 심리적 개입과 사회적 환경 조정을 결합한 심리사회적 지원까지 더하면, 서로 목적도 대상도 요구 자격도 다른 활동들이 늘어선다.임상심리 직역이 '심리치료(psychotherapy)'를 담당하는 것은 자명하다. 그렇다면 그 외 직역에서 수행하는 현장 업무는 어떨까. 이들의 '심리사회적 사정과 개입'은 심리적 응급처치(PFA) 또는 심리사회적 지원(psychological support) 범주에 가깝다. '심리사회적 지원'과 '심리치료'가 현장에서 겹칠 수는 있어도, 같은 것은 아니다. 그렇다면 '심리사회적 개입'을 해온 경험이 곧 '심리치료'까지 포함하는 '심리상담'의 자격 근거가 되는지는, 다시금 '심리상담'을 어느 범주로 정의하느냐에 달려 있다.해외 사례에서는 이러한 세밀한 차이를 구분하여 관리한다. 우리는 이 모든 것을 심리상담 하나로 부르곤 한다. 한국어 '심리상담'이 이러한 구분을 덮어버리는 점은, 권한을 정하는 법령에서 특히 문제가 된다.일상생활 속에서 용어가 흐릿한 것은 문제가 되지 않는다. 그러나 법령에서는 다르다. 법은 단어로 권한의 범위를 정하기 때문이다.시행령 [별표2] 정신건강전문요원 공통업무에 '심리상담'이라고 적으면, 그 네 글자가 가리키는 범위만큼 권한이 정해진다. 만약 심리상담을 가장 가벼운 의미(심리적 응급처치)로 읽으면 권한은 좁아지고, 가장 무거운 의미(심리치료)까지 포함하는 것으로 읽으면 권한은 자살위험 개입이나 PTSD 치료 같은 고위험 행위까지 자동으로 넓어진다. 같은 네 글자가 해석에 따라 전혀 다른 크기의 역할을 부여하는 셈이다.흥미로운 단서가 한 토론회 발제 자료에 있었다. 2025년 7월 30일 조국혁신당 백선희 국회의원실에서 개최한 국회 세미나 '전 국민 정신건강 증진과 자살률 감소를 위한 정신건강 전문인력 개선 방안'의 발제 자료를 보면, 한국정신건강사회복지미래위원회 현진희 위원장(대구대학교 사회복지학과)은 심리상담을 "심리사회적 이론과 과학적 근거에 기반한 상담기법을 활용하여 자격을 갖춘 자가 시행하는 개입"이라고 정의하면서, 괄호 안에 영어 단어 하나를 병기했다. 'Psychotherapy', 곧 심리치료였다. 가장 전문성을 요하는 '치료'를, 가장 포괄적이고 일상적으로 들리는 '상담'이라는 단어로 지칭한 것이다.임상심리 측이 이 지점을 지적한다. 이들은 "임상심리사 개별업무에 명시된 심리상담은 겉으로는 단지 대화처럼 보일 수 있지만, 실제 현장에서는 자살위험·외상 반응·정신증적 증상·중독·가족폭력·아동학대 등 복합적인 심리적 어려움에 대한 전문 개입"이라며, 가벼운 적응 문제로 보였던 사례가 실은 자살위험이 높은 주요우울장애일 수 있다고 지적한다. 그리고 결정적으로 "고난도 사례인지 아닌지를 판별하는 능력 자체가 심리상담의 핵심 전문성"이라고 주장한다. 위험을 알아보지 못하면 적절한 의뢰조차 할 수 없다는 것이다.여기서 한 가지 짚을 대목이 있다. 정부가 시행령 개정의 근거 중 하나로 든 것이 '재난현장에서의 활용'이었다. 그러나 앞서 보았듯 재난 직후의 초기 대응은 국제 기준상 PFA의 영역이고, PFA는 정의상 전문 상담이 아니다. 즉 "현장에서 이미 하고 있다"는 활동의 상당 부분은, 엄밀히 보면 심리치료가 아니라 다른 범주의 일일 수 있다. 그렇다면 그 현장 경험이 곧바로 심리치료로서의 심리상담을 수행할 자격의 근거가 되는지는 따져볼 문제다. 물론 사회복지·간호·작업치료 직역은 자신들이 수행하는 것이 단순한 PFA를 넘어선 "사정 기반의 치료적 상담개입"이라고 반박한다. 결국 이 또한 '무엇을 심리상담이라 부를 것인가'라는 정의의 문제로 되돌아온다.용어가 뒤엉킨 데에는 한국 특유의 역사적 사정도 있다.영어 therapy(테라피)와 treatment(트리트먼트)는 모두 한국어의 '치료'로 흔히 번역되어 사용되었다. 그리고 한국에서 치료는 법적으로 의료의 영역, 즉 의사의 권한과 맞닿는다. 이 때문에 의료인이 아닌 심리 전문가들이 자신의 활동(psychotherapy)을 치료라 부르기엔 법적 부담이 따랐다. 그 결과 많은 전문가가 '치료센터' 대신 '상담센터'로, '심리치료'를 '심리상담'으로 간판을 바꿔 달았다. 실제로 상담심리 분야가 counselling(카운슬링; 상담)이라는 용어를 채택한 데에도 정신과 의사들과의 영역 마찰을 피하려는 역사적 배경이 있었다.이웃 일본이 '치료' 대신 '요법'이라는 용어를 택해 psychotherapy를 심리요법으로 옮긴 것과 달리, 한국에서는 '치료'와 '상담'이 뒤섞인 채 굳어졌다. 그 결과 오늘날 한국어 심리상담은 가벼운 대화 지원부터 임상 수준의 치료까지를 한 단어로 덮어버리는, 폭이 매우 넓은 말이 되었다.용어를 규정하고 관리한다는 점에서 주요국의 사례는 시사적이다. 다만 그 방식은 나라마다 다르고, 한국 논쟁에 일방적으로 유리하게만 인용하기 어려운 미묘함이 있다.은 2015년 공인심리사법을 제정(2017년 시행)해 심리직 최초의 국가자격을 만들었다. 종전까지 임상심리사 등 민간자격만 있던 것을, 분야를 한정하지 않는 국가자격으로 정비했다. 2024년 말 기준 7만 명 이상이 등록돼 있다. 용어와 자격을 법으로 묶은 사례다.의 사례는 양면적이다. 보건의료전문직위원회(HCPC)는 임상심리학자, 상담심리학자, 법정심리학자처럼 특정 전문분야의 심리학자 직함을 법으로 보호한다(전문분야 7종 및 포괄 명칭 2종). 그러나 정작 '심리학자(psychologist)'라는 일반 명칭이나 '카운슬러(counsellor)', '심리치료사(psychotherapist)'는 보호 대상이 아니다. 즉, 아무 훈련을 받지 않은 사람이 '임상심리학자'라고 하면 처벌받지만, 그냥 '심리학자'나 '상담사'라고 간판을 달며 상담사를 자처할 수 있다는 뜻이다. 이 때문에 규제의 사각지대라는 비판과 함께, 이 명칭들도 법적으로 제한하자는 요구가 영국 안에서 꾸준히 이어져 왔다.은 임상심리학자·임상사회복지사·전문상담사·결혼가족치료사·정신과의사 등을 각각 별도의 주(州) 면허로 관리한다. 사회복지사가 임상 심리상담을 수행하려면 사회복지학 석사 학위를 취득한 이후 평균 3000시간의 임상 경력을 쌓아야 한다. 주(州)에 따라 3000시간 중 최소 1500~1700시간 이상을 환자와 1:1로 직접 대면하여 심리치료(Face-to-face Psychotherapy) 및 진단을 수행하는 등의 엄격한 수련 과정을 통해서야 별도의 임상사회복지사(LCSW) 면허를 취득할 수 있다. 면허를 취득한 임상사회복지사는 정신과의사 및 임상심리학자와 동일하게 정신질환 진단권을 가지고, 전문적인 심리치료를 수행한다.세 나라의 방식은 제각각이지만 공통점이 있다. 무엇을 어떤 이름으로 부르고, 그 이름에 어떤 수련요건과 역량을 요구할지를 제도가 명시적으로 규정한다는 것이다. 용어를 흐릿하게 둔 채 권한만 넓히는 방식은 찾기 어렵다.결국 이러한 논쟁이 도달하는 지점은 단순하다. '심리상담'이라는 말이 무엇을 뜻하는지를 먼저 정립하지 않으면, 그것을 누가 할 수 있느냐는 논쟁은 영원히 평행선을 달릴 것이다.사회복지·간호·작업치료 직역은 "명칭이 없었을 뿐 우리도 상담이론·면담기법·치료적 상담개입을 교육받고 수행해 왔다"고 말한다. 임상심리 측은 "그 활동을 심리상담으로 부르는 순간, 거기엔 정신병리 식별과 위기 평가라는 별도의 전문성이 따라야 한다"고 말한다. 양측 모두 심리상담을 말하지만, 정의하는 내용이 다르다. 2026년 5월 29일 개최된 한국임상심리학회 주관 정책 토론회에서 이상민 전 한국상담심리학회장(고려대학교 교육학과)이 짚은 대로 "심리학계가 생각하는 심리상담과 일반 대중, 그리고 타 직역이 내리는 정의가 다르다는 것이 본질적인 문제"인 것이다.용어가 정리되지 않은 채 권한의 칸만 옮기면 어떤 일이 벌어질까. 국민은 '심리상담'이라는 간판을 보고 일정 수준 이상의 심리학 기반 전문 서비스를 기대하지만, 실제 제공되는 것은 사례관리나 정서적 지원에 가까울 수 있다. 이러한 용어 혼란은 국민의 건강에 악영향이라는 비용으로 돌아올 것이다.그렇다면 그 전문성의 실체는 무엇인가. 네 직역 모두 정신건강전문요원 수련 과정을 거친다는데, 그 안에서 무엇을 배우기에 차이가 난다는 것일까. 다음 편에서는 각 정신건강전문요원의 수련과정 내용을 들여다본다.