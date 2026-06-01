우울하거나 불안해서, 혹은 누군가를 잃고서 심리상담실 문을 두드린 적이 있는가. 그때 마주앉은 상담자는 무엇을 훈련받은 사람이었을까. 우리는 그를 어떻게 믿었나. 2026년 봄, 정부의 시행령 한 줄을 두고 정신건강 4개 직역이 정면으로 부딪혔다. 표면은 ‘심리상담을 누가 할 수 있느냐’는 직역 다툼처럼 보이지만, 그 아래에는 ‘내가 받는 정신건강 서비스의 질과 안전을 무엇으로 보장할 것인가’라는 더 큰 질문이 깔려있다. 필자는 세 차례에 걸쳐 이 문제를 짚는다. ①제도는 어쩌다 여기까지 왔나, ②'심리상담'이라는 말은 무엇을 가리키나, ③같은 전문요원, 다른 전문성을 어떻게 볼 것인가.

1편 심리상담은 누구의 역할인가

2편 심리적 응급처치·카운슬링·심리치료… 다 같은 '심리상담'인가

3편 같은 '정신건강전문요원', 서로 다른 전문 역량?

큰사진보기 ▲정신건강전문요원 업무범위. 「정신건강증진 및정신질환자복지서비스 지원에 관한 법률 시행령」 제12조제2항 관련 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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<팩트박스> 정신건강전문요원 제도 연표 ⊙ 1995. 12. 정신보건법 제정(1996. 12. 시행) — 정신보건전문요원 제도 도입, 직역별 전문가 체계로 설계



⊙2016. 5. 정신건강복지법으로 전부개정(2017. 5. 시행) — '전 국민 정신건강증진의 장' 신설, 명칭을 '정신건강전문요원'으로 변경



⊙2020. 4. 정신건강작업치료사 추가(2022. 4. 자격기준·업무범위 시행) — 4개 직역 체제 완성



⊙2021. 제2차 정신건강복지기본계획 — 정책 대상을 '전 국민'으로 전환



⊙2024. 7. 전 국민 마음투자(심리상담 바우처) 지원사업 시행 — 2027년까지 100만 명 목표



⊙2026. 1. 수련기관 정기평가·지정취소 제도 시행 — 수련 질 관리 강화



⊙2026. 제3차 정신건강복지기본계획 —인력양성 체계 개편 포함



⊙2026. (현재) 시행령 [별표2] 개정 추진 — 임상심리사 개별업무 '심리상담'의 공통업무화를 둘러싼 논쟁

대통령이 "전 세계적으로 이런 망신도 없다"며 자살률을 직접 겨눈 나라. 정부는 "모두가 모두를 지키는 사회"를 내걸고 10년 안에 OECD 자살률 1위라는 오명을 벗겠다고 선언했다. 그런데 정작 그 약속의 최전선에 설 '심리상담'을 누가 할 수 있느냐를 두고 정부의 또 다른 정책이 정면충돌하고 있다. 발단은 '정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 시행령'의 [별표2] 속 단 한 줄이다.현행 시행령은 정신건강전문요원의 업무를 두 갈래로 나눈다. 네 직역이 함께 하는 '공통업무' 아홉 가지, 그리고 직역마다 따로 정해진 '개별업무'다. 이 개별업무 칸에서 '심리상담 및 심리 안정을 위한 서비스 지원'은 오직 정신건강임상심리사 항목에만 적혀 있다. 간호사에게는 간호 활동이, 사회복지사에게는 사회복지서비스 상담·안내가, 작업치료사에게는 작업치료가 각각의 몫으로 배정돼 있다.보건복지부가 추진하는 개정안은 이 '심리상담'을 임상심리사의 개별업무에서 빼내 네 직역 모두의 공통업무로 옮기려는 것이다. 한 직역의 고유 영역이던 일을 모두의 일로 바꾸는 셈이다.작은 문구 하나처럼 보이지만 파장은 작지 않았다. 한국임상심리학회는 즉각 반대 입장을 내고 반대 서명운동과 정책토론회를 통해 "전문성을 흐리는 졸속 개정"이라 했고, 반대편에서는 대한간호협회 정신간호사회, 한국정신건강사회복지사협회, 정신건강작업치료사회 등이 "현장 실무와 법의 괴리를 바로잡는 정상화"라고 했다.왜 한 줄이 이렇게 큰 논쟁으로 번졌을까. 답은 이 제도가 처음 어떻게 설계됐고, 그동안 무엇이 달라졌는지를 따라가 보면 드러난다.우리나라 정신건강 인력 제도의 출발점은 1995년 12월 제정된 정신보건법이다. 이듬해 시행된 이 법은 그전까지 법과 제도의 사각지대에서 방치되던 정신질환자 문제에 처음으로 국가의 틀을 씌웠다. 미인가 시설을 제도권으로 끌어들이고, 입원과 퇴원의 절차를 규정하는 것이 핵심이었다.이 법과 함께 정신보건전문요원(현 정신건강전문요원) 제도가 만들어졌다. 처음부터 이 자격은 하나로 통합된 정신건강 제너럴리스트(generalist)가 아니라, 출신 학문에 따라 나뉜 직역별 전문가(professional) 체계로 설계됐다. 임상심리·간호·사회복지가 각각의 전공을 기반으로 별도의 수련을 거쳐 자격을 얻는 구조다.이 설계 사상은 이번 논쟁의 뿌리이기도 하다. 임상심리학회 측이 "심리상담을 임상심리사의 개별업무로 둔 것은 전공별로 역할이 달라야 한다는 낡은 발상이 아니라, 자격 명칭에 걸맞게 직역별 전문가를 길러내려는 입법적 결정"이라고 강조하는 것도 이 때문이다. 반대로 사회복지·간호 직역은 같은 사실을 두고 "30년간 각 직역이 협력해 온 공동 체계가 제도의 기본 방향"이라고 해석한다. 같은 출발점을 보는 시선이 이미 갈린다.그렇다면 이 제도는 애초에 누구를 위한 것이었는가. 출발점에서의 목적은 분명했다. 만성 조현병 같은 중증 정신질환자의 치료와 재활, 그리고 이들의 사회 복귀였다. 시행령 [별표2]의 공통업무 목록을 지금 펼쳐 봐도 그 흔적이 또렷하다. ▲정신재활시설의 운영, ▲재활훈련·생활훈련 및 작업훈련, ▲사회적응 및 재활을 위한 활동 같은 항목이 줄을 잇는다. 전문요원들이 주로 만나던 대상은 지역사회로 돌아가야 할 중증 질환자였고, 제도의 업무 구조도 이들을 어떻게 재활시키느냐가 가장 중요한 과제였다.그런데 최근에는 지역사회의 자살 시도자가 새로운 핵심 대상으로 떠오르며 논의의 지형이 복잡해졌다. 초기의 제도는 중증 환자를 위해 설계됐는데, 시대가 요구하는 대상은 점점 넓어졌다.2016년, 정신보건법은 21년 만에 전면 개정돼 이름부터 '정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률'(정신건강복지법)로 바뀌었다(2017년 5월 시행). 그해 헌법재판소가 강제입원 조항에 헌법불합치 결정을 내린 것이 직접적 계기였지만, 더 근본적인 변화는 다른 데 있었다. 정신질환자의 범위를 중증으로 좁히는 한편, '전 국민 대상의 정신건강증진'이라는 새로운 장을 법에 신설한 것이다. '정신보건전문요원'이라는 명칭도 이때 '정신건강전문요원'으로 바뀌었다.직역 구성도 달라졌다. 오랫동안 임상심리·간호·사회복지 3개 직역 체제였던 정신건강전문요원에, 2020년 법 개정으로 정신건강작업치료사가 네 번째 직역으로 합류했다.이 무렵 공통업무와 직역별 개별업무를 명확히 가르는 현재의 틀도 자리를 잡았다. 그리고 바로 이 틀 안에서 심리상담은 임상심리사의 개별업무로 못 박혔다.변화의 결정적 가속은 최근 몇 년 사이에 일어났다.2021년 제2차 정신건강복지기본계획은 정신건강 정책의 대상을 아예 전 국민으로 선언했다. 질병 중심에서 예방·증진 중심으로 패러다임을 옮긴 것이다. 그리고 2024년 7월, 이 방향을 현실로 옮긴 대표 사업이 시작됐다. 정서적 어려움을 겪는 국민에게 전문 심리상담 서비스를 제공하는 '전 국민 마음투자 지원사업'이다.규모는 작지 않았다. 정부는 2027년까지 100만 명에게 전문 심리상담을 지원하겠다는 목표를 내걸었고, 2024년 하반기 8만 명에서 시작해 단계적으로 대상을 늘려 2027년에는 일반 국민까지 확대하는 계획을 세웠다. '심리상담'이라는 단어가 정부 사업의 간판에 정면으로 내걸린 것이다. 그러나 이 단어가 무엇을 뜻하는지, 누가 그 일을 할 자격이 있는지에 대한 합의는 미처 따라오지 못했다. 갈등은 여기서 싹텄다.지금의 충돌은 결국 수요와 공급이 어긋난 데서 비롯된다.우리나라는 20년 넘게 경제협력개발기구(OECD) 자살률 1위라는 불명예를 벗지 못하고 있다. 2024년 자살사망자는 1만 4872명, 하루 평균 40.6명으로 2011년 이후 가장 높은 수준이었다. 인구 10만 명당 자살률은 29.1명, 국제 비교를 위한 연령표준화 자살률은 26.2명으로 OECD 평균(10.8명)의 2.4배에 달했다. 정신건강 서비스를 필요로 하는 국민은 폭증하고 있고, 그 대상은 더 이상 중증 질환자에 머물지 않는다.그런데 공급은 이 수요를 따라가지 못한다. 더 정확히는, 따라가더라도 어느 직역이 어디까지 제공할 것이냐를 두고 제도가 정리되지 않았다.인력 분포를 보면 문제는 더 복잡하다. 국립정신건강센터 집계로 2024년 말까지 배출된 정신건강전문요원은 누적 2만여 명에 이른다. 그러나 직역별로 들여다보면 그림이 단순하지 않다. 2024년 말 기준 정신건강증진시설·지역사회 재활기관의 상근 전문요원 현황은 사회복지사 3457명, 간호사 2307명, 임상심리사 940명, 작업치료사 96명이었다(출처: 국가정신건강현황보고서 2024). 현장에 상근하는 전문요원 가운데 심리상담이 고유 업무인 임상심리사가 적다는 점은 의미심장하다.이 숫자는 양측 모두에게 무기가 된다. 사회복지·간호 직역은 "현장은 이미 다직역 협력으로 돌아가고 있고, 특정 직역만으로는 전 국민 서비스를 감당할 수 없다"고 읽는다. 임상심리 측은 "인력이 부족하다면 자격 기준을 낮출 게 아니라 전문 인력을 더 길러내고 공공 인프라를 확충해야 한다"고 받아친다. 접근성이냐, 전문성이냐. 같은 통계 앞에서 두 진영의 결론이 정반대로 갈렸다.30년 전 중증 정신질환자의 재활을 위해 그려진 설계도와, 전 국민의 마음을 예방적으로 돌보라는 오늘의 요구 사이의 간극이 시행령 한 줄에서 터져 나온 것이다.그렇다면 이 모든 다툼의 한복판에 있는 '심리상담'이라는 말은 정작 무엇을 가리키는가. 다음 편에서 이 단어를 해부한다.