'버스 종점 산책' 도서관 나들이, 오늘 하루도 잘 살았네

큰사진보기 ▲김영삼도서관의 1층탁 트인 공간으로 개방감을 극대화한 도서관의 로비 ⓒ 최문섭 관련사진보기

"아무리 타고난 재능이 있어도 집중하는 법을 배우지 못하면 성숙한 지능으로 발전하지 못한다. 재능의 개발에는 집중력이 필요하다."

큰사진보기 ▲도서관 3층의 디지털미디어라운지노트북코너, PC코너, LP존, 디지털북 코너에서 콘텐츠를 즐기는 이용자들 ⓒ 최문섭 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그와 브런치에도 실립니다.

낮 기온이 30도를 웃도는 5월의 마지막 주말, 서울의 한 공공도서관은 빈자리를 찾아보기 힘들었다. 서울 동작구의 김영삼도서관은 9개의 동작구립 도서관 중에서 규모가 가장 큰 거점 도서관이다. 필자가 김영삼도서관을 찾은 건 지난 5월 30일 오후 2시였다. 도서관의 각 층 열람실은 학습과 독서에 열중하는 시민들로 가득했다.공공도서관은 여름철에 더욱 가치를 더하는 대표적인 무더위 쉼터이며, 다채로운 공간과 편의시설로 변신을 거듭하는 중이다. 2020년 10월에 문을 연 김영삼도서관은 북카페, 디지털미디어라운지, 스페이스휴, 일상의 발견, 사색의 숲, 이음자료실 등의 특색있는 공간으로 시민들의 사랑을 받고 있다. 김영삼도서관의 층별 공간은 저마다 좌석의 모양과 배치가 달랐고, 채광이 좋아서 밝고 안락한 느낌이 들었다. 그런 공간에서 자신의 관심사에 집중하는 시민들을 보고 필자가 떠올린 건 책 <몰입의 즐거움>이었다.<몰입의 즐거움>은 심리학의 권위자 미하이 칙센트미하이의 대표 저서로 주도적으로 행복을 찾는 '몰입(Flow)'의 원리를 제시한 베스트셀러다. 그 책의 43쪽에서 이런 말을 찾았다.필자가 김영삼도서관을 찾은 건 김중혁 작가의 책 <오늘 딱 하루만 잘 살아볼까?>를 읽고 책에서 제시한 '처음 타본 버스의 종점까지 가보자'를 실천했기 때문이다. 김중혁 작가가 제시하는 '하루하루를 신나고 즐겁게 살아갈 수 있는 방법 100가지' 중의 하나였다. 김중혁 작가의 말대로 정류장에 처음 도착한 5536번 버스를 탄 필자는 중앙대학교 정류장에 내려서 주변을 산책하고 동네를 둘러보다가 김영삼도서관을 발견했다.김영삼도서관은 내부 공간의 개방감을 극대화하고 층별로 특색과 주제를 담은 복합문화공간이었다. 멋진 공간에서 책과 함께 하는 사람들을 마주한 필자의 마음은 뿌듯했고, 오늘 하루를 충분히 잘 살았다는 느낌이 들었다.한편, 김영삼도서관은 2026 동작구 지역특화 인문콘텐츠 사업인 <여행로그, 나의 발자국을 쓰다 : 김남금 지역작가와의 만남>을 준비하고 참가자를 모집 중이다. 오는 6월 5일부터 26일까지 매주 금요일 19시부터 2시간 동안 진행하는 프로그램이다.