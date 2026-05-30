최종 사전투표율 23.51%로 지선 기준 최고치

큰사진보기 ▲6·3 지방선거 사전투표 둘째날인 30일 인천국제공항 제1터미널 출국장에 설치된 사전투표소에서 관계자들이 관외 투표용지를 정리하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 최주성 기자 = 6·3 지방선거 사전투표가 지방선거 기준으로는 최고치인 23.51%의 투표율로 30일 마무리됐다.중앙선거관리위원회는 전날 오전 6시부터 이날 오후 6시까지 진행된 사전투표에 전체 유권자 4천464만9천908명 가운데 1천49만8천411명이 참여한 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.이는 역대 지방선거 종전 최고치인 2022년 제8회 지방선거 사전투표율(20.62%)과 견줘 2.89%포인트 높은 수치다.다만 사전투표 제도 도입 이후 치러진 모든 선거를 통틀어 가장 높은 사전투표율 기록은 제20대 대선 때(36.93%)다.날짜별 사전투표율은 첫날인 29일에는 11.6%, 둘째 날인 30일에는 11.91%를 각각 기록했다.전국 17개 시·도 가운데 투표율이 가장 높은 지역은 38.95%를 기록한 전남이었다. 뒤를 이어 전북(35.05%), 광주(27.83%), 세종(27.67%) 등이 자리했다.반면 가장 낮은 곳은 18.65%를 기록한 대구였다. 이어 경기(20.96%), 부산(21.29%), 인천(21.62%) 등 순이었다.서울의 투표율은 23.84%를 기록했다.사전투표 제도가 전국 단위 선거에 최초로 도입된 2014년 제6회 지방선거 이후 사전투표율은 꾸준히 상승하는 추세다.6회 지선의 사전투표율은 11.49%, 2018년 7회 지방선거 사전투표율은 20.14%였다. 총선의 경우 2020년 21대 총선은 26.69%, 2024년 22대 총선은 31.28%를 기록했다.사전투표가 역대 최고 투표율을 기록하며 마무리되면서 다음 달 3일 치러질 지방선거 본투표 선거율에도 관심이 쏠린다.역대 지방선거 본투표율이 60%를 넘긴 사례는 단 두 차례에 불과하다. 1995년 치러진 제1회 지방선거는 역대 지방선거 최고치인 68.4%를 기록했고, 2018년 제7회 지방선거는 60.2%의 투표율로 마무리됐다.다만 지난 8회 지방선거가 20%를 웃도는 사전투표율에도 최종 50.9%의 투표율로 마무리 된 만큼, 투표 열기가 본투표까지 이어질지는 예단할 수 없는 상황이다.이와 관련, 선관위 관계자는 연합뉴스에 "유권자들의 선거에 대한 관심이 높은 사전투표율로 이어진 것으로 보인다"면서도 "사전투표율이 높다고 해서 본투표율이 높을 것이라 예측하기에는 무리가 있다"고 말했다.한편 지방선거와 함께 총 14개 선거구에서 치러지는 국회의원 재·보궐선거의 경우 24.12%의 사전투표율로 마무리됐다.이번 재보선에서 대표적인 격전지인 부산 북갑은 25.57%, 경기 평택을 18.39%의 투표율을 각각 기록했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>