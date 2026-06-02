눕히기만 하면 깨는 아기, 가장 필요한 건

산모·신생아 관리사로 7년째 일하고 있습니다. 돌봄 현장에서 직접 경험하며 생각한 이야기들을 기록하고자 합니다.

"자꾸 안아주면 손 탄다고 하던데… 어떡하죠? 눕히기만 하면 깨요."

AD

"계속 안아줬어요. 안고 있으면 잠드는 것 같다가도 내려놓기만 하면 번쩍 눈을 떠요."

큰사진보기 ▲침대에 누운 아기침대에 누워 잠이 드는 아기의 모습 ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

"괜찮아, 우리 아기. 이제 자야지."

"아! 정말 이제는 바닥에 누워서도 혼자 자네요. 너무 신기해요. 우리 아기 잘 때 모습은 정말 천사 같아요."

'아, 이제 내가 가고 나서도 혼자 잘해낼 수 있겠구나.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다. 아기들은 먼저 세상이 안전하다는 확신부터 배우고 싶어하는 것 같다는 생각이 듭니다.

겨우 잠든 줄 알았던 아기가 침대에 등을 대는 순간, 번쩍 눈을 떴다. 그 모습을 보는 엄마의 입에서 깊은 한숨이 새어 나왔다.주말이 지나고 다시 출근한 월요일 아침이었다. 아이 엄마의 얼굴은 밤새 잠을 제대로 자지 못한 사람처럼 푸석하고 멍해 보였다. 아기의 칭얼거림에는 불안함에 가까운 울음이 반복되고 있었다.아기가 울기 시작하면 집안 분위기는 금세 긴장된다. 안고 달래보기도 하고, 분유를 다시 타보기도 하고, 어디가 불편한 건지 이유를 찾느라 모두의 마음이 조급해진다.엄마는 거실을 서성거리며 밤사이 있었던 일을 이야기했다. 손을 너무 많이 타게 하면 나중에 고생한다는 말을 들으니, 안아주는 것조차 조심스럽다고 했다. 그런 이야기는 주로 어른들에게 많이 듣게 되는데, 맘카페에 올라온 글들을 보고 더 고민하는 이들이 많다.하지만 현장에서 많은 신생아를 돌보며 느끼는 건 따로 있다. 육아의 초반에는 버릇을 들이는 것보다 먼저 안정감이 더 필요한 아기들이 있다는 사실이다.그날 이 아이도 그랬다. 품에 안으면 울음이 조금 잦아드는 듯했지만 쉽게 잠들지는 못했다. 작은 몸에는 잔뜩 힘이 들어가 있었고, 잠이 오는 순간에도 불안한지 실눈을 뜨며 계속 확인했다. 마치 언제 또 나를 바닥에 내려놓을까 묻는 것처럼 보였다. 나는 아기의 등을 천천히 토닥이며 작은 목소리로 자장가를 불렀다.그러면 다시 눈을 감았다가도, 몸이 침대 쪽으로 내려가는 느낌이 들면 또다시 놀라듯 눈을 떴다. 그렇게 안았다가 토닥이고, 다시 눕혔다가 말을 걸어주기를 몇 차례나 반복했는지 모른다. 많이 불안해하는 아기들을 만날 때면, 하루쯤은 각오하고 충분히 안아주며 마음을 안정시켜줘야 할 때가 있다. 처음에는 계속 안아달라며 보채지만, 어느 순간 '이제 안전하구나' 하고 긴장을 내려놓으며 스르르 잠드는 때가 오기 때문이다.신기한 건 목소리의 힘이었다. 불안하게 뒤척이던 아기가 익숙한 목소리를 들으면 몸의 힘이 조금씩 풀렸다. 그래서 나는 신생아 시기에는 평소에도 말을 많이 걸어주는 게 중요하다고 믿는다. 기저귀를 갈 때도, 목욕을 시킬 때도, 잠을 재울 때도 다정하게 말을 건네다 보면 나중에는 목소리만으로도 안정을 찾곤 한다.물론 온종일 안고 재우는 일은 현실적으로 불가능하다. "신생아인데도 벌써 손목이 너무 아파요"라며 힘들어하는 엄마들도 많다. 실제로 두꺼운 손목 보호대를 한 채 겨우 아기를 안는 이들을 자주 본다. 그래서 중요한 건 무조건 안아주는 것도, 무조건 내려놓는 것도 아니었다. 품 안에서 충분히 안정감을 느끼게 해준 뒤, 스스로 누워 잠드는 과정으로 천천히 연결해주는 일이 필요했다.이 아이도 품 안에서 경계하던 마음이 조금씩 잦아든 뒤에는 달라지기 시작했다. 잠이 스르르 몰려올 즈음 살며시 눕혀 토닥여 주면 처음처럼 크게 보채지 않았다. 자장가를 들으며 조용히 뒤척이다가, 어느 순간 혼자 잠드는 시간이 생겨났다. 며칠 뒤 엄마가 환하게 웃으며 말했다.그 말을 들으며 나도 속으로 안도의 숨을 내쉬었다.신생아를 돌보다 보면 자꾸 나쁜 버릇이 들까 봐 걱정하게 된다. 하지만 어떤 아기들은 그저 이 낯선 세상이 안전한 곳인지 먼저 확인하고 싶어 하는지도 모른다. 아이는 그것을 따뜻한 목소리와 품을 통해 조금씩 배워가는 중이었다.