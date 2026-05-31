석유 걷어낸 대장균의 반란... 미생물로 '나일론' 원료 뽑아냈다

큰사진보기 ▲(사진 왼쪽부터) KAIST 안다희 박사(제1 저자) 이상엽 특훈교수 ⓒ KAIST 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲나일론6,6 및 나일론 6 단량체 생산 모식도 ⓒ KAIST 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲나일론6,6 및 나일론 6 단량체 생산 모식도 ⓒ KAIST 제공 관련사진보기

옷과 자동차 부품 등에 폭넓게 쓰이는 플라스틱 소재 나일론의 핵심 원료를 미생물로 생산할 수 있는 길이 열렸다. 석유화학 공정 대신 바이오 기반 공정을 활용해 탄소 배출을 줄일 수 있는 가능성을 국내 연구진이 제시했다.KAIST(한국과학기술원)는 31일 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 '시스템 대사공학' 기술을 활용해 재생 가능한 탄소원인 글리세롤로부터 '나일론 6'과 '나일론 6,6'의 핵심 원료(단량체)를 생산하는 데 성공했다고 밝혔다.글리세롤은 바이오디젤 생산 과정에서 발생하는 친환경 바이오 부산물이다. 연구팀은 이를 활용해 아디픽산, 헥사메틸렌다이아민, 엡실론 카프로락탐 등 나일론 핵심 단량체 3종을 생산할 수 있는 '대장균 기반 모듈형 플랫폼'을 개발했다.나일론은 의류와 필름, 자동차와 기계 부품 등 산업 전반에 널리 사용되는 대표적 고분자 소재로, 분자 구조와 탄소 개수에 따라 종류와 용도가 나뉜다. 특히 '나일론 6'은 유연성이 높아 의류와 필름에 주로 쓰이고, '나일론 6,6'은 강도와 내열성이 뛰어나 자동차와 기계 부품에 활용된다. 하지만 지금까지 원료 대부분은 석유화학 공정을 통해 생산돼 탄소 배출 문제를 안고 있었다.이번 연구의 핵심은 생산 경로를 두 개의 대장균 균주로 나눠 설계한 데 있다. 상류 균주는 글리세롤을 이용해 '아디픽산'을 생산하고, 하류 균주는 이를 다시 '헥사메틸렌다이아민' 또는 '엡실론 카프로락탐'으로 전환하도록 역할을 분담했다.연구팀은 이 같은 방식으로 하나의 통합 플랫폼 안에서 나일론 6과 나일론 6,6의 핵심 원료를 모두 생산하는 데 성공했다.또 생산 효율을 높이기 위해 다양한 효소 조합을 비교·검증했다. 카복실산 환원효소와 트랜스아미나아제 가운데 최적 조합을 찾아 헥사메틸렌다이아민 생산성을 높였고, 엡실론 카프로락탐 생산 과정에서는 여러 기능을 결합한 융합효소를 설계해 반응 효율을 끌어올렸다.연구진이 도입한 핵심 매커니즘은 일종의 '미생물 분업화'와 '시간차 릴레이' 전략이다. 하나의 대장균에게 모든 합성 과정을 맡기는 대신, 역할을 상·하류로 쪼갠 두 종류의 맞춤형 대장균을 설계했다.상류 모듈에서는 생합성 경로를 재구성하고 인공지능(AI)을 활용해 핵심 효소 성능을 개선했다. 그 결과 발효 공정에서 아디픽산을 리터당 6그램(g/L) 수준까지 생산하는 데 성공했다.연구팀은 특히 두 종류의 대장균을 동시에 투입하지 않고, 먼저 아디픽산을 충분히 생산한 뒤 두 번째 균주를 넣는 '지연 접종' 전략도 적용했다. 서로 다른 역할의 미생물을 시간차를 두고 순차적으로 투입하는 방식이다.이를 유가 배양식 발효 공정에 적용한 결과, 글리세롤만을 사용해 헥사메틸렌다이아민 230mg/L, 엡실론 카프로락탐 808μg/L를 생산했다. 이에 대해 연구팀은 "아직 생산량 자체는 높지 않지만, 글리세롤에서 직접 생산한 사례 가운데 세계 최고 수준"이라고 설명했다.이상엽 특훈교수는 "이번 연구는 나일론 6와 나일론 6,6 생산에 필요한 핵심 단량체를 재생 가능한 탄소원으로부터 생산할 수 있는 모듈형 미생물 플랫폼을 제시했다는 점에서 의미가 있다"면서 "앞으로 효소와 대사 흐름을 더욱 고도화해 생산성을 높이고, 다양한 바이오 기반 고분자 원료를 지속가능하게 생산할 수 있는 핵심 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 석유대체 친환경 화학기술개발사업과 합성생물학 핵심기술 개발사업 지원을 받아 수행됐으며, 연구 결과는 미국국립과학원회보(PNAS)에 지난 5월 4일자로 게재됐다. 그동안 실험실 수준에 머물던 미생물 화학 공정을 산업적 대전환의 가능성으로 이끌어 올렸다는 평가를 받고 있다.