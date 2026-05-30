장흥군 토요시장 간 정청래 "압승으로 민심 보여달라"

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 당대표가 장흥 토요시장을 찾아 민주당 후보 지원유세를 하였다.. ⓒ 김정업 관련사진보기

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 당대표가 장흥 토요시장에서 유세중이다.. ⓒ 김정업 관련사진보기

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제9회 전국동시지방선거 사전투표 이틀째인 30일, 집권여당인 더불어민주당 정청래 당대표가 문금주 국회의원과 함께 전남 장흥군 토요시장을 방문해 지지를 호소하며 막판 표심 결집에 총력을 기울였다.이날 오후 장흥 토요시장 유세 현장은 주말을 맞아 장을 보러 나온 지역 주민들과 지지자들로 가득 찼다. 정청래 대표와 문금주 의원은 연단에 올라 이번 선거가 국정 운영의 동력을 확보하고 지역 균형 발전을 앞당기는 중대한 분기점임을 강조하며, 장흥 지역 더불어민주당 후보 전원에게 힘을 실어줄 것을 강력히 당부했다.정 대표는 "사전투표 이틀째를 맞아 전국적으로 뜨거운 열기가 이어지고 있다"며 "장흥에서부터 민주당의 승리를 확정 지어 달라"고 목소리를 높였다. 이어 마이크를 잡은 문금주 의원 역시 "장흥의 확실한 도약과 민생 안정을 위해서는 능력 있는 우리 민주당 후보들의 당선이 필수적"이라며 지역민들의 전폭적인 지지를 당부했다.이들은 이번 선거의 중요성을 함께 피력하며 김성 장흥군수 후보를 비롯해 김재승 전남·광주 특별시의원 후보, 정다현 전남·광주 특별시의원 비례대표 후보를 차례로 언급하며 지지를 호소했다.이어 장흥군 더불어민주당 소속 기초군의원 후보 및 군의회 비례대표 후보 전원을 단상으로 불러 세우고 "이들이 지역의 미래를 책임질 적임자들"이라며 "압도적인 지지로 우리 민주당이 정치를 바로잡고 지역 발전을 가속화할 수 있도록 힘을 실어달라"고 강조했다.정 대표와 문 의원은 민주당의 선거 구호인 "더불어민주당 압승으로! 지역 발전 완성하자!"를 시민들과 함께 선창하며 유세 현장의 열기를 최고조로 끌어올렸다. 군민들과 지지자들은 손팻말을 흔들며 환호로 화답했다.유세 직후 정 대표와 문 의원은 시장 상인들과 일일이 악수하며 지역 경제 현장의 목소리를 청취하고, 상인들의 애로사항을 경청하는 등 '민생 소통 행보'를 이어갔다. 정 대표는 전남 장흥군 유세를 마치고 전남 일대를 차례로 순회하며 막판 지원 유세를 이어갈 예정이다.중앙선거관리위원회에 따르면 사전투표는 이날 오후 6시까지 전국 3571개 투표소에서 진행된다.