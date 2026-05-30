태안 간 한병도 원내대표 "국방미래항공연구센터 추진 상황 직접 확인할 것"

"기업도시에 기회발전특구는 인구를 늘리는 것인데, 그 한복판에다가 군용활주로를 만드는 것은 아니다. 큰 방산업체를 가지고 들어온다고 하는데 대한항공, LIG, KAI, 한화는 다른 곳에 다 투자하고 있다. 태안에 올 기업이 없다. 안흥 측후소(국방과학연구소)도 미사일 쏘는 연구시설이다." (강철민 태안군수 후보)

"노무현 대통령 때 문화관광형 레저기업도시로 시작했는데 정권이 바뀌어서 이명박 정권이 들어와서 나몰라라. 이 좋은 자원을 국방과학연구소가 있다보니까 관광레저형으로 육성시킬 생각 안하고 군사무인기 활주로 사업한다고 하는데, 이게 지금 사업타당성 조사가 조건부로 통과 된 것으로 안다. 조건부가 무엇인지 어떤 내용인지 직접 확인해 봐야겠다. 그리고 현실성 없이 기업들이 온다고 하는데 가능한 건지, 선거 앞두고 한 것인지 원내(대표실)에서 확인하고 전체적으로 다 점검해봐라." (한병도 원내대표)

큰사진보기 ▲정책제안서 협약강철민 태안군수 후보가 30일 캠프를 찾은 한병도 민주당 원내대표와 정책협약을 맺고 있다. ⓒ 강철민캠프 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공개토론 제안하는 윤희신 태안군수 후보국민의힘 윤희신 태안군수 후보가 지난 29일 기자회견을 열고 더불어민주당 강철민 후보를 향해 태안의 핵심 현안인 ‘미래항공연구센터’ 관련 공개토론을 전격 제안하고 있다. ⓒ 윤희신캠프 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲정책간담회 갖는 한병도 원내대표와 민주당 출마자들강철민 태안군수 후보를 비롯한 민주당 소속 후보자들이 30일 강철민 태안군수 후보 캠프를 찾은 한병도 원내대표와 간담회를 갖고 있다. ⓒ 강철민캠프 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲필승 다짐하는 강철민 태안군수 후보와 한병도 원내대표30일 강철민 태안군수 후보 캠프를 찾은 한병도 원내대표와 조한기 서산태안지역위원장이 필승을 다짐하는 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 강철민캠프 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲원내대표와의 정책간담회에 참석한 민주당 후보들30일 6.3지방선거에 출마한 민주당 후보들이 정책간담회 이후 필승을 다짐하고 있다. ⓒ 강철민캠프 제공 관련사진보기

6.3지방선거를 앞두고 충남 태안군수 선거의 최대 이슈는 태안기업도시 인근에 추진 중인 '국방미래항공연구센터'다. 이를 두고 더불어민주당 강철민 태안군수 후보와 국민의힘 윤희신 태안군수 후보간 입장차가 확연한 가운데 30일 강철민 후보 캠프를 찾은 한병도 민주당 원내대표가 당 차원의 "사업 재점검"과 함께 강 후보의 핵심공약인 '기회발전특구'의 전폭 지원을 약속했다.관광레저형 기업도시 성격의 '태안기업도시' 인근에 추진 중인 '국방미래항공연구센터'는 '무인기 연구개발 전용 활주로'를 건설하는 사업으로, 활주로 인근에 대한항공, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, KAI 등 국내 대표 방산 대기업들을 유치하겠다는 계획이다.지난 22대 총선 당시 국민의힘 성일종 국회의원이 태안지역 핵심공약으로 내걸었고, 현재 사업타당성 조사 연구용역이 진행 중이다. 아직까지 사업타당성 결과를 발표하지 않고 있다.이번 지방선거에서 '국방미래항공연구센터'를 핵심공약으로 내건 국민의힘 윤희신 후보는 "미래항공연구센터의 핵심은 전국 최초이자 유일하게 추진되는 '무인기 연구개발 전용 활주로'이며, 이는 대한민국 드론·무인기 산업의 거점이 될 국가전략 인프라"라며, "군인이 한 명도 주둔하지 않는 첨단 무인기 연구개발 산업단지를 '군사도시'로 규정하는 것은 명백한 왜곡이자 공포 조장"이라고 주장하고 있다.덧붙여 "이미 대한항공, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, KAI 등 국내 대표 방산 대기업들이 충청남도와 업무협약을 체결했고, 태안기업도시 인근에 이 기업들의 연구·생산시설을 포함하는 산단을 조성하기 위한 연구용역이 거의 마무리됐다"며 미래항공연구센터가 인구절벽 위기를 겪고 있는 태안에 양질의 청년일자리를 창출해 낼 확실한 기회임을 강조하고 있다.이에 반해 민주당 강철민 후보는 "미래항공센터, 이것은 2.7km에 달하는 활주로가 만들어지는 것"이라며 "2.7km 활주로는 해미비행장, 군산비행장, 사람을 태우고 다니는 청주공항이 2.7km인 것으로 알고 있다. 무인기를 밤낮없이 시험한다는 것이다. 우리 군민들께서 수용할 수 있겠는가?"라고 부정적인 입장을 밝히고 있다.방산기업 유치에 대해서도 그는 "대한항공, LIG, 한화가 부천, 사천, 저 밑 부산에까지 인프라를 만들고 있는데, 그런 기업들이 태안에 와서 새로운 공장을 짓겠다? 상식선에서는 도저히 이해가 안된다"면서 "사업주체도 ADD 국방과학연구소인데, (근흥면) 안흥의 국방과학연구소도 군사보호구역으로 묶어놓고 개미 한 마리 들어갈 수 없다. 여기도 똑같은 상황이 될 것이다. 전부 다 외지에서 무인기 완성품을 만들어다가 엄청난 무인기를 시험하는 그런 장소로밖에 쓸 수가 없다"고 사실상 '군사시설'로 규정했다. 이에 강 후보는 "반드시 막아내겠다"며 지난 28일 합동유세장에서 삭발을 결행하기도 했다.30일, 캠프를 찾은 한병도 원내대표에게도 강 후보는 국방미래항공연구센터를 '군용활주로'로 규정하면서 자신의 핵심공약인 '기회발전특구'의 전폭적인 지원을 요청했다.강 후보는 중앙당 차원의 '태안군 예산 1조원 시대'를 건의한 뒤 "기회발전특구 지정을 통해 미래 모빌리티 기업을 반드시 유치할 수 있도록 힘을 모아달라"면서 "태안은 산업단지보다 치유와 힐링을 가진 도시로, 여기에 미래산업까지 더해진다면 대한민국을 대표하는 새로운 성장의 거점이 될 것"이라고 건의했다.덧붙여 지난 28일 합동유세 당시 국회 농해수위 위원장이 전폭 지원을 약속한 '농어촌 기본소득'과 관련해서도 "반드시 선정될 수 있도록 중당당 차원의 적극적인 지원을 부탁한다"고도 했다.이에 한병도 원내대표는 '군사 무인기 활주로' 추진 상황을 직접 확인해 보겠다면서 민주당 원내대표실에 지시한 뒤 "걱정과 우려에 대해 즉각 파악하고 검토하겠다, 문제가 있다면 문제가 있는 상태에서 사업이 시작되면 안 된다는 걸 오면서 더 느꼈다. 적극적으로 검토하겠다"는 뜻을 전했다.계속해서 한 원내대표는 "기회발전특구 조성, 기업도시 내에 구성될 수 있도록 관심과 지원을 갖겠다"고 약속하면서 "농어촌기본소득 시범사업이 전국적으로 경쟁이 아주 치열한데, 농해수위원장님께서 적극적으로 추진의사를 표명한만큼 저도 힘을 보태겠다"고 말했다.지난해 연말 태안화력발전소 1호기가 폐쇄되면서 인구감소와 지역경제 타격 등의 우려가 현실이 되고 있는 가운데 한 원내대표는 국회에 계류 중인 법안의 통과도 챙겨보겠다고 약속했다.한 원내대표는 "석탄화력발전폐지지역지원특별법 14개 법안이 상임위 차원에서 병합심사 되고 있는데, 속도감 있게 추진될 수 있도록 직접 관심을 갖고 챙겨보겠다"면서, 고속도로 연결이 안 된 전국에서도 손꼽히는 교통취약 지역인 태안과 관련해 "태안이 신기하게 관광도시인데 고속도로가 연결이 안 돼 있다. 대한민국에 철도와 고속도로가 없는 유명한 관광지는 유일한데 철도와 고속도로가 태안에 전혀 닿지 않고 있다. 서산IC에서 태안까지 연결되는 고속도로를 추진해야겠다고 느꼈다"고도 했다.가로림만 해상교량과 관련해서도 "지역에서는 아주 중요한 사업을 추진하지만 예타 통과하기가 너무 어렵다. 예 타 통과가 안 되면 사업 추진하기가 어렵다"면서 "그래서 구조를 바꾸려고 한다. 지금은 인구소멸지역에 조금씩 반영 하려 하는데 아직도 부족하다. 꼭 필요한 사업은 예타면제사업으로 지정하고 추진해야 한다. 아주 적극적으로 검토하겠다"고 약속했다.강 후보는 "기회발전특구는 단순한 지역사업이 아니라 태안의 생존전략"이라며 "화력발전소 폐쇄 이후의 대안을 반드시 만들어내겠다"고 자신했다.