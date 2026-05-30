창립기념일 맞은 전교조의 장학금 지급 소식을 듣고

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큰사진보기 ▲석관고민주학생협의회가 만들어 배포한 학생소식 ⓒ 이영일 관련사진보기

큰사진보기 ▲전교조가 창립기념일을 맞아 전국의 학생 401명에게 총 2억 원의 장학금을 지급했다. ⓒ 전교조 관련사진보기

1989년 5월 28일, 전국교직원노동조합(전교조)이 창립됐다. 당시 내 나이는 열아홉 살, 고등학교 3학년이었다. 어느덧 50대 중반을 넘긴 지금까지도 전교조에 대한 애정과 응원의 마음은 여전하다.당시 전교조가 내걸었던 깃발은 분명했다. '민족·민주·인간화 교육', 그리고 그 모든 가치를 관통하는 '참교육'이었다.소위 '참교육 1세대'라 불리는 나 역시 그 시절부터 참교육이란 무엇인지 끊임없이 고민했다. 고등학교 2학년때부터 고교 학보사 활동을 하며 사회와 교육을 바라보기 시작했고 교육민주화 운동에 대한 소식들을 접하면서 교실 밖 세상과 교육이 결코 분리된 문제가 아니라는 사실을 깨달았다.1986년 5월 10일 터져나온 교사들의 교육민주화 선언 이후 1987년 9월 결성된 전교조의 전신 전교협(민주교육추진 전국교사협의회) 활동 소식을 당시 신문반 지도 선생님을 통해 들으면서 사회에서 벌이지고 있는 민주화운동과 참교육의 연관성도 알 수 있었고 당시 교사들이 침묵하지 않고 기반적인 사회를 바꾸려 한다는 것도 알 수 있었다.무력감을 느꼈다. 선글라스를 끼고 몽둥이를 "휙휙" 돌려가며 학생들을 통제하던 고3 담임들과 체육, 교련 선생들의 고압적 모습 앞에서 그저 가련한 힘없는 존재일 뿐이었다.하지만 37년 전을 돌이켜 보니 피끓는 청춘들의 가슴 속에 이미 자리잡은 정의, 진실, 참교육의 구호는 뜻있는 학생들을 자연스레 모이게 했고 몇 몇 친구들과 함께 '석관고등학교민주학생협의회 : 우리들'을 만들게 했다.우리는 행동했다. 신문을 통해 나오는 여러 지역의 전교조와 참교육에 관련된 기사들을 모아 학생소식을 만들어 뿌렸고 8월에 당시 전교조 소속 교사가 파면되자 성명서를 만들어 학교에 뿌리기도 했다.동북부지역 고교 신문사연합 소속 학생들을 만나 참교육 실현과 교육악법 개정을 지지하고 전교조를 지지하는 입장도 밝혔다. 그러나 당시 정부는 전교조가 불법이라며 수십명의 교사를 학교에서 직접 연행해 가며 구속하고 1527명의 교사들을 파면, 해임했었다.학생들도 불법으로 간주된 전교조 결성대회뿐 아니라 이후에도 강제연행이 벌어졌고 학생회 활동이나 시국집회 참여를 이유로 퇴학·정학 처분을 받은 학생들이 적지 않았다. 필자도 문제아 취급을 받는 모욕속에서 힘든 고3시절을 보냈다.고교 졸업 후 다양한 활동에 참여했다. 고교생 때부터 참여한 흥사단에서는 아직도 활동하고 있고 참교육의 정신은 안창호 선생의 정직 정신과 맞물리면서 지금까지 사회운동, 청소년운동을 하며 살게 했다.그런 화살과 같은 세월속에서 전해들은 전교조의 37년, 그리고 전교조가 어려운 환경 속에서도 꿈을 키워가는 학생들을 응원하기 위해 올해 장학생 401명을 선정해 총 2억 원의 장학금을 지난 29일 전달했다는 소식을 알려와 내 가슴을 적셨다.전교조의 장학사업은 2016년부터 시작됐다. 올해까지 10년 동안 총 2,445명의 학생에게 15억1300만 원을 지원했다고 하는데 그 어떤 장학금보다 더 의미있는 '돈'이라는 생각이다. 물론 시대가 변하고 젊은 교사들의 참여는 교사노조로 더 많이 향하고 있다고 한다. 전교조 역시 어느덧 중견 조직이 됐고 세월의 무게를 느끼는 모습도 있어 보인다.37년 전 전교조는 자신들의 이익만을 위해 몸을 던지지 않았다(물론 교사노조도 마찬가지일테지만). 교육을 바꾸고, 학교를 바꾸고, 사회를 바꾸기 위해 가장 큰 희생을 감수했던 사람들의 이름이었기에 그래서 참교육 1세대들에게 전교조는 단순한 교원노조가 아니라 시대정신의 상징으로 남아있다.그리고 지금도 전국 곳곳에는 당시 학생이었던 사람들이 살아가고 있다. 기자로, 시민운동가로, 학부모로, 평범한 시민으로 살아가면서도 여전히 전교조를 응원하는 사람들이 있다. 바라건대 가장 절실하고 어려운 시기, 당시 고교생의 신분으로 전교조의 태동을 응원했던 참교육 1세대, 89년 고3생들을 기억해주시라.37년이 흐른 지금도 그 마음은 변하지 않았다. 전교조가 앞으로도 학생을 위한 길, 참교육의 길을 걸어가기를 응원한다. 그리고 언젠가 전교조가 그 시절의 학생들을 다시 한번 떠올려 주기를 바란다. 그것이 반세기를 넘는 세월 동안 전교조를 사랑해 온, 나의 진심이다.