홍성 사전투표 2일째, 내포신도시 젊은층 투표 행렬

큰사진보기 ▲사전 투표 둘째 날, 홍북읍행정복지센터 사전투표소에서 유권자들이 순서를 기다리고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲홍북읍행정복지센터 사전투표소. ⓒ 신영근 관련사진보기

지방선거가 선거가 나흘 앞으로 다가온 가운데, 이틀째 사전 투표가 실시되고 있다. 홍성은 전날에 이어 30일도 읍면 지역에 마련된 11개 사전 투표소에는 유권자의 발길이 이어지고 있다.중앙선관위에 따르면 1일 차 전국 사전 투표율은 11.60%, 충남 11.46%로 집계됐다. 홍성군 1일 차 사전 투표율은 13.64%로, 전국과 충남 사전 투표율보다 각각 2.04%P, 2.18%P 높았다. 또한, 지난 8회 지방선거 1일 차 홍성군 사전 투표율 12.38%보다는 1.26%P 높고, 22대 총선 18.47%에 비해 4.83%P 낮았다.역대 지방선거 가운데 가장 높은 1일 차 사전 투표율에 이어 둘째 날인 30일도 투표소는 여전히 유권자 발길이 이어졌다. 이날 오후 1시 기준, 전국 사전 투표율은 18.61%, 충남은 18.12%를 기록하고 있다. 이런 가운데, 2일 차 홍성군 사전 투표율은 같은 시간 전국 투표율보다 2.52%P 높은 21.13%를 보였다.사전 투표 둘째 날인 30일, 기자가 방문한 홍북읍 사전 투표소에는 정오가 지나면서 유권자 발길이 이어지면서 관내 투표 대기인원은 70여 명 줄 서 있었다. 관외 투표는 곧바로 투표할 수 있었다.충남도청과 충남교육청 등 공공기관이 들어선 홍북읍 내포신도시는 주로 젊은층이 거주하는 곳으로, 사전 투표 둘째 날은 정오가 지나면서 대부분 젊은층 투표가 이어졌다. 홍성 지역 사전투표율은 지난 8회 지방선거 사전투표율을 훨씬 웃돌 것으로 기대된다.중앙선거관리위원회 누리집에 따르면 이번 지방선거 홍성군 총선거인수는 8만 7823명이다. 8회 지방선거에 비해 3563명, 지난해 대선보다는 4315명 늘었다.제8회 지방선거와 22대 총선의 홍성 사전투표율은 각각 23.42%, 34.28%이다.사전 투표는 신분증만 소지하면 별도의 사전 신고 없이 전국 어디서나 투표권을 행사할 수 있다.홍성군은 이번 지방선거에서 군수와 군의원 11명(4개 지역구 9명, 비례대표 2명), 도의원 2명(2개 지역구) 등 모두 14명을 선출한다.이런 가운데, 홍성에서 이번 지방선거에 나서는 후보는 모두 26명이다.한편, 홍성군 선관위에 따르면 사전 투표를 마친 사전 투표함 보관 장소는 CCTV와 보안경비시스템을 설치하고 출입을 엄격히 통제하는 한편, 24시간 CCTV 녹화 및 모니터링한다.관내·관외 사전 투표함은 선거일 투표 마감 시각 후 정당 추천 위원과 개표참관인의 참관하에 개표소로 이송해 개표하게 된다.